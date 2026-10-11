[Review] Le Fantôme de l’opéra

Edité par Urban Comics

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit du titre Le Fantôme de l’opéra, écrit par Tyler Boss et dessiné par Martin Simmonds. Il est sorti le 9 octobre pour 20.50€. Il contient les titres US Universal Monsters: Phantom of the opera #1-4.

L'Opéra Garnier vient d'être le théâtre d'une série de crimes violents qui ébranlent tout Paris. Au milieu de ce chaos, Christine Dubois ne tardera pas à découvrir que personne — surtout pas la mystérieuse voix qui murmure depuis les combles — n'est ce qu'il semble être. Alors qu'un vieil ami revient pour enquêter sur ces attaques troublantes, Christine comprendra qu'il n'existe aucun moyen d'échapper au fameux Fantôme de l'opéra.

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Je ne suis en aucun cas un fantôme, ma chère. Voyez en moi un ange envoyé pour veiller sur vous.

Une fois n'est pas coutume, Le fantôme de l'opéra n'est pas un univers que je maîtrise. Du côté des films Universal Monsters, il est peut-être l'un des seuls classiques que je n'ai pas encore eu le temps de voir. Côté romans, c'est la même chose. Si j'ai eu l'occasion de me pencher sur Le mystère de la chambre jaune et sur Le parfum de la dame en noir de Gaston Leroux, je n'ai pas eu l'occasion de livre son roman Le fantôme de l'opéra. Tout cela pour dire que si, d'ordinaire, je peux vous proposer une analyse des différents ouvrages en les comparant avec d'autres oeuvres, ici, cela ne sera pas le cas. A l'inverse, vous aurez l'avis de quelqu'un qui met les pieds pour la première fois dans cet univers ce qui, dans un sens, peut être tout aussi intéressant.

A ce titre, on va commencer par une évidence pour les fans mais qui ne l'est pas forcément pour ceux qui ne connaissent pas cet univers : le fantastique n'y est que très peu représenté. Le Fantôme de l'opéra a beau faire partie des Universal Monsters, il est assez délicat de placer cette oeuvre du côté des oeuvres fantastiques. On est plutôt sur du policier avec, à la limite, la reprise de quelques codes du fantastique. A ce titre, on retrouve plus la patte de Leroux (sans surprise, me direz-vous) que celle des monstres Universal. Oui, le fantôme est monstrueux mais il reste un personnage qui pourrait exister contrairement, par exemple, à un Dracula ou au monstre Frankenstein. Et pourtant, il a clairement une aura équivalente à ces derniers.

Après, il faut bien avouer que l'horreur est pas mal en retrait dans cet ouvrage. En réalité, la dimension horrifique est surtout présente grâce au dessin et une incroyable mise en scène. Pour le reste, le scénario se focalise essentiellement sur l'intrigue, sur le côté "policier" de l'oeuvre. Ce n'est pas forcément un mal mais, pour le coup, il est vrai que cela créer une rupture avec les autres titres de la collection. Par contre, si on accepte ce principe à savoir le fait que Tyler Boss livre avant tout une oeuvre policière, on est pas mal du tout. Les personnages sont bien écrits, le suspense est maîtrisé et les retournements de situation (ndlr : que je ne connaissais pas donc) sont amenés de manière percutante.

Je veillerai sur toi tant qu'il faudra. Pour toujours.

Concernant la partie graphique, nous retrouvons pour la seconde fois Martin Simmonds, lui qui était déjà en charge des dessins sur la mini-série Monster Universal : Dracula. A ce moment-là, nous avions expliqué que son travail était incroyable et qu'il collait bien à l'univers de Dracula. Sachez que c'est le cas ici encore. On pourrait penser que le tout est moins impactant du fait que le fantôme de l'opéra ne possède pas la dimension surnaturelle que possède Dracula mais il n'en est rien. Simmonds va être d'autant plus impressionnant sur le fantôme ainsi que les différentes morts (rien que la première qui a lieu dès les planches 4 et 5 est magistralement représentée).

Pour finir, un petit mot sur l'édition d'Urban qui est, il faut bien l'avouer, assez dingue. Les dimensions du livre ont été revues à la hausse, la cover choisie pour le quatrième de couverture est magnifique, la tranche a de la gueule (cela rendra très bien avec tous les volumes mis côte à côte) et le tout est accompagné de nombreux bonus (vous trouverez la préface de Tyler Boss, un article d'Arnold Petit intitulé "cabinet de monstruosités", une superbe galerie d'illustrations ainsi que les covers, régulières et variantes).

Si vous désirez vous procurer La Fantôme de l'opéra et soutenir MDCU par la même occasion, n'hésitez pas à passer par ce lien.