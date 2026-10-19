[Review] L'homme Invisible

Edité par Urban Comics

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de L'homme invisible, écrit par James Tynion IV et dessiné par Dani. Il est sorti le 16 octobre pour 20.50€. Il contient les titres US Universal Monsters: The Invisible Man #1-4.

Jack Griffin a toujours eu l'impression d'être invisible aux yeux de son entourage... mais lorsqu'une expérience scientifique révolutionnaire lui offre vraiment la possibilité de concrétiser son rêve d'invisibilité, personne, pas même la femme qu'il aime, ne pourra se mettre en travers de son chemin. Assistez à la descente légendaire de Griffin dans la folie, tandis que son humanité s'efface peu à peu et que le monstre qui sommeille en lui se révèle, ne laissant place qu'à... l'Homme Invisible !

Ils ne comprenaient pas. Ils ne comptaient pas.

Si vous connaissez le film, vous avez sans doute pu remarquer que le synopsis du comics n'est pas tout-à-fait identique et pour cause, nous sommes ici face à un prequel. A titre personnel, je trouve ce manque de règles des comics Universal Monsters très appréciable dans le sens où on ne sait pas vraiment sur quoi on va tomber. Prequel ? Suite ? Adaptation ? Histoire parallèle ? Tout est possible. Et dans le sens où, très souvent, nous connaissons déjà très bien toutes ces histoires, savoir qu'il est possible d'avoir autre chose une énième adaptation ne peut être qu'appréciable.

Ici, nous avons donc un prequel. Et comme tout prequel de qualité, on n'oublie pas la production originelle pour autant. Ici, en l'occurence, vous avez bien évidemment Jack Griffin mais vous avez également le Dr Arthur Kemp, le docteur Cranley mais aussi sa fille, Flora. Tous ces éléments sont parfaitement utilisés pour avoir une histoire complète et intelligente tout en préparant le terrain pour la suite. L'écriture de Jack est très efficace et le fait qu'il ne voit pas le mal dans ce qu'il entreprend (ou plutôt, combien on doit se sentir seul en étant invisible) montre à quel point il est obnubilé par ses recherches mais aussi et surtout que suite à son contact prolongé avec la monocaïne, le monstre étant sans doute déjà bien présent avant même qu'il ne devienne invisible.

En cas d'overdose, la monocaïne plongeait ces pitoyables créatures dans une folie sanguinaire et brutale avant de les condamner à mort.

Pour ce qui est de la partie graphique, elle n'est pas forcément accessible (pour être tout-à-fait honnête, j'avais abandonné la lecture lorsque je l'avais tenté en VO). Le style de Dani est très particulier. D'un côté, y a des cases extraordinaires. On peut penser aux cases dans lesquelles le scientifique s'imagine commettre des meurtres. Cette utilisation du blanc pour représenter l'homme invisible en plein milieu d'une case colorée est une excellente idée. Et dans le sens où ces cases sont fréquentes, vous avez autant de petites claques. D'un autre côté, et de man ière plus globale, il y a des choses pour lesquelles j'ai eu plus de mal. Par exemple, je crois bien qu'il n'y a pas une seule case où j'ai apprécié les traits de Flora. Et on ne peut pas vraiment dire que les autres personnages soient systématiquement appréciables non plus. Après, il faut bien avouer que cette approche confère une ambiance à la fois froide et incroyable au titre et c'est sans doute ce qui importe le plus.

En bonus, vous trouverez une préface de James Tynion IV, l'incontournable Cabinet de monstruosités, les covers régulières et alternatives ainsi qu'une galerie d'illustrations.

Si vous désirez vous procurer L'homme invisible et soutenir MDCU par la même occasion, n'hésitez pas à passer par ce lien.