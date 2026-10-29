Twitch du 29/10 : Numéros #1 VO, Conseils Comics novembre 2026, Crystal Lake et Clayface

Venez débattre avec nous :)

Bonjour à tous,

Le prochain live Twitch, c'est ce soir 20h !

Nous commencerons par notre classique Les numéros #1 de la VO. Nous parlerons, entre autres, de Wolverine, Superman et Venom. Ensuite, nous ferons un petit tour du côté de Crystal Lake. En tant que fan de Jason Voorhees, je ne pouvais pas passer à côté du prequel ! Après cela, nous basculerons une fois encore du côté des comics avec l'analyse des comics qui sortiront durant le mois de novembre. Les fêtes de fin d'année approchent et cela se voit ! Il y a pas mal de choix ! Enfin, et sans surprise, nous avons été voir Clayface. Nous pourrons donc donner notre avis sur le long-métrage de la team Warner Bros / DC Comics.

Je vous dis à ce soir à cette adresse : https://www.twitch.tv/radiocoastcity, bonne journée à tous !

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity

Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity