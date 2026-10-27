Posez vos questions à Deniz Camp et Stipan Morian !

Interview prévue le 5 novembre

Avec la sortie de 20th Century Men et de Multiples Crises Universelles chez Panini Comics, Deniz Camp (The Ultimates, Absolute Martian Manhunter) et Stipan Morian (Nos cœurs noirs de suie) parcourent quelques librairies du réseau Comic Shops Assemble pour assurer la promotion de ces deux œuvres. Par chance, il se trouve que j'habite à 100 mètres de BD r'Art à Caen, où aura lieu la séance de dédicaces du 5 novembre.

Profitant de cette belle occasion, je me suis dit qu'il serait cool de vous proposer une interview des deux artistes.

Si j'ai déjà quelques questions en tête, je ne possède pas la science infuse. Et je ne doute pas que, parmi les lecteurs de MDCU, beaucoup d'entre vous doivent avoir plein de questions à leur poser.

Alors que ce soit autour de 20th Century Men (Deniz Camp / Stipan Morian), de Multiples Crises Universelles (Deniz Camp / Eric Zawadzki) ou des carrières de l'un, de l'autre ou des deux, n'hésitez pas !



Écrivez vos questions en commentaires, et je me tâcherai de synthétiser au mieux vos propositions pour avoir un panel le plus varié possible.

Un grand merci à BD r'Art de rendre possible cette interview !

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