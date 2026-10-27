Alan Ritchson (Reacher) en discussions avec James Gunn

Alan Ritchson bientôt de retour du côté de DC Comics ?

L'actualité étant un tout petit peu plus faible que d'ordinaire, nous nous permettons de partager une news au contenu un peu plus léger. En effet, nous venons d'apprendre que l'acteur Alan Ritchson serait actuellement dans le viseur de James Gunn. C'est en tout cas ce qu'a déclaré celui qui incarne Jack Reacher depuis 2022 :

Je respecte vraiment James. J'aimerai faire quelque avec lui. James voudrait faire quelque chose avec moi. Cela pourrait être un avenir radieux pour nous, et il y a déjà eu de nombreux échanges.

Du côté des fans, ils seraient plutôt nombreux à l'imaginer en Batman mais, bien évidemment, aucun personnage n'a été avancé pour le moment. En tout cas, Peter Safran semble d'accord avec James Gunn concernant le fait d'utiliser l'acteur d'une manière ou d'une autre :

Nous avons discuté de quelques points, mais rien ne s'est concrétisé pour l'instant. Je le trouve formidable. Je pense aussi qu'il a une profondeur bien plus grande que ce que vous avez pu percevoir. Il est capable de bien d'autres choses que les gens n'ont pas encore vues.

Pour rappel, si Alan Ritchson rejoint bel et bien le DC Universe, cela sera plus un retour qu'une véritable arrivée pour DC Comics. Après tout, nous avons déjà vu l'acteur américain en Hawk dans DC Titans (mais aussi Supergirl et Legends of Tomorrow via le crossover Crisis on Infinite Earths) mais également en Aquaman dans Smallville (cela ne nous rajeunit pas tout ça...). Pour ce qui est des adaptations de comics au sens large, il a également prête sa voix à Raphael dans Ninja Turtles 1 et 2.

Dans quel rôle imaginez-vous Alan Ritchson ?