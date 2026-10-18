[Review] La Fille d'octobre tome 1

Un premier tome pour cette série issue du catalogue Mad Cave

La review du jour est un titre proposé par Delcourt. Il s'agit du tome 1 de La Fille d'octobre, écrit et dessiné par Matthew Dow Smith. Il est sorti le 15 octobre pour 18,50 euros.

Premier tome d'une trilogie, La Fille d'octobre est un récit initiatique, plein de mélancolie, dans lequel on trouve des fées, des ogres et de la magie ainsi que des ambiances que les fans de Miss Peregrine et les Enfants particuliers - le roman de Ransom Riggs - ne désapprouveront pas.

Automne Ackerman est une jeune fille qui a grandi en croyant aux fées, à la magie et aux princesses capables de terrasser des dragons. Mais Automne vient d'avoir dix-huit ans, et elle se demande si son job de serveuse au café de sa petite ville est tout ce que son avenir peut lui offrir. Un soir, dans la ruelle derrière le café, elle rencontre Barnaby, son ami imaginaire d'enfance. Et le monde d'Automne bascule.

La couverture de ce premier tome de La Fille d'Octobre est chaleureuse, et épurée. Elle attire l'oeil, et elle est fidèle à ce que le livre contient. Cette série date de 2012 ou presque. Il est difficile de retracer l'historique exacte, mais voilà ce que j'en retiens. Le premier chapitre de The October Girl (le titre VO) sort en numérique chez Monkeybrain Comics en 2012. Matthew Dow Smith sortira en tout 4 numéros, mais sur 3 ans. Le projet est ensuite récupéré par Insight Comics qui propose à Smith de retravailler sa série, et de tout raconter. L'éditeur met la clé sous la porte avant que quoique ce soit sorte. Enfin, Mad Cave pointe le bout de son nez.

Cette fois est la bonne, puisque deux albums sont déjà sortis outre-atlantique, le troisième est prévu pour la semaine prochaine, et un tome 4 devrait arriver en mars. C'est cette édition bien sûr que l'on retrouve traduite chez Delcourt. Je ne sais pas ce qui reste de la toute première version, mais ce tome 1 contient en tout treize chapitres courts, avec des petits cliffhangers à la fin de chaque. Du coup, la lecture est dynamique, et on ne s'ennuie jamais.

Nous suivons Autumn, la jeune femme de la couverture. Elle va revoir son ami imaginaire de quand elle était petite, et petit à petit, découvrir tout un monde magique caché, le Peuple de la nuit. L'idée de départ n'est malheureusement pas très originale, et ce premier tome semble faire office de grosse introduction. Les enjeux ne sont pas bien définis, et la construction de la narration est plutôt maladroite. Certains choix des personnages ne sont pas très compréhensibles par moment.

Pourtant, la lecture est très agréable. Le dessin est simple, épuré, et parfaitement lisible. Le livre est publié dans Maverick, la collection Young Adult de Mad Cave. Et effectivement, ça se sent. Quelqu'un qui n'a jamais lu de BD de sa vie peut se laisser porter par cette sympathique histoire. Surtout que ce tome 1 a une conclusion, même si l'on sent qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Cet univers a du potentiel, à voir comment il sera exploité par la suite.

L'écriture du personnage d'Autumn est très bonne, et elle est intéressante avec ses doutes et ses hésitations. Elle est une jeune femme de 18 ans qui a peu confiance en elle, et qui est réservée. Mais avec sa nouvelle vie qui s'annonce, elle va devoir se surpasser. Et même si ce refrain est connu, il n'en reste pas moins que la simplicité a parfois du bon. Il y a un plaisir de lecture certain, et on se laisse porter par cette aventure, qui, à défaut de vous faire tomber de votre chaise, sera parfait pour un petit moment de cocooning.

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