[VF] Sélection MDCU d'octobre 2026

Nos avis sur les sorties du mois

Vous trouverez ci-dessous l'avis de l'équipe MDCU sur les sorties du mois qu'ils ont déjà lues, soit en VO soit dans une précédente édition VF. L'absence d'un titre ne signifie donc pas qu'il est mauvais, mais juste que personne ne l'a lu chez MDCU.

N'oubliez pas qu'il est possible de soutenir MDCU et 7 notre partenaire la librairie indépendante BDFugue en faisant vos achats de comics en passant par nous. Pour cela, il n'y a rien de plus simple. Si un comics vous intéresse, il vous suffit d'aller sur sa fiche sur MDCU et de cliquer sur "acheter sur BDFugue".

Sélection d'octobre 2026

Si tu loupes ça, MDCU supprime ton compte ! Justice League Unlimited tome 4 (3 notes) - Urban Comics 30/10/2026 -- Urban Comics Tandis que le tournoi pour désigner le Roi Oméga bat son plein, Mr Terrific rassemble une équipe d'élite composée de héros issus du Multivers pour affronter une menace cachée au coeur même de la planète ! Mais la Ligue de Justice Illimitée devra aussi gérer les conséquences du tournoi et accueillir de nouveaux membres... inédits à bord de la Tour de Garde. Contenu vo : Justice League Unlimited #12-21 25 € CIVIL WAR T01 (4 notes) - Panini Comics 14/10/2026 -- Panini Comics Mark Millar, J.M. Straczynski, Steve McNiven, Humberto Ramos… Un événement tragique impliquant des super-héros divise l’opinion publique et contraint le gouvernement à adopter la Loi de Recensement des Surhumains. Tandis qu’Iron Man rallie ceux en faveur de la mesure, Captain America prend la tête de ceux qui la rejettent. Une guerre civile éclate alors entre les justiciers… (Contient les épisodes US Civil War (2006) 1-7, Amazing Spider-Man (1963) 529-537, New Avengers: Illuminati (2006) 1, Fantastic Four (2003) 536-537, New Warriors (2005) 1-6, Civil War: The Confession (2007) 1, Captain America (2004) 22-25, New Avengers (2004) 21-25, Wolverine (2003) 42-48, Civil War: Choosing Sides (2006) 1 et Civil War: The Return (2007) 1, précédemment publiés dans MARVEL POCHE : CIVIL WAR 1-3 et 6, MARVEL POCHE : AMAZING SPIDER-MAN PAR STRACZYNSKI 6, MARVEL OMNIBUS : NEW AVENGERS 1 et MARVEL DELUXE : CIVIL WAR PRELUDE) 90 € PLANÈTE HULK – NOUVELLE ÉDITION (3 notes) - Panini Comics 14/10/2026 -- Panini Comics Greg Pak, Carlo Pagulayan Trahi par les Illuminati, Hulk est exilé aux confins de la galaxie. En chemin, le Titan Vert s’écrase accidentellement sur Sakaar, une planète brutale dirigée par un impitoyable tyran, le Roi Rouge. Capturé et forcé de devenir gladiateur, Hulk tente de regagner sa liberté dans le sang. Bientôt, ses victoires et sa puissance ravivent la flamme de la rébellion chez les autres esclaves… (Contient les épisodes US Incredible Hulk (2000) 92-105, Giant-Size Hulk (2006) 1 (II) et Amazing Fantasy (2004) 15 (I), nouvelle édition) 35 €

Les comics, c'est pas que pour les gosses ! L'ANTRE DE L'HORREUR (1 note) - Panini Comics 21/10/2026 -- Panini Comics Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft, Richard Corben Edgar Allan Poe et Howard Phillips Lovecraft sont deux grands noms de la littérature d’horreur. Leurs œuvres ont inspiré plusieurs générations d’auteurs, parmi lesquels Richard Corben. En adaptant certains de leurs poèmes et nouvelles, Corben plonge dans un univers inquiétant peuplé de tueurs sanguinaires, d’esprits démoniaques et de créatures surréalistes. (Contient les épisodes US Haunt of Horror: Edgar Allan Poe 1-3 et Haut of Horror: Lovecraft 1-3, précédemment publiés dans L'ANTRE DE L'HORREUR) 28 €

Le scénario ne fait pas tout Superman / Spider-Man Intégrale (2 notes) - Urban Comics 02/10/2026 -- Urban Comics Après le crossover explosif entre Batman et Deadpool, découvrez la rencontre toute aussi étonnante entre Superman et Spider-Man ! Entre Manhattan et Metropolis, retrouvez des duos inédits : Superboy et Spider-Man 2099, Lex Luthor et Norman Osborn, Miles Morales et Superman ou encore l'invasion de Metropolis par des hordes de symbiotes ! Le tout, avec des équipes créatives réunissant certains des plus grands talents de l'industrie ! Plus de 20 ans après leur dernier crossover, les personnages de DC rencontrent à nouveau les personnages de Marvel ! Un événement dans le monde des comics ! Plus de 20 ans après leur dernière rencontre, les personnages de DC rencontrent à nouveau les personnages de Marvel ! Contenu vo : Marvel / DC: Spider-Man / Superman #1 + DC / Marvel: Superman / Spider-Man #1 22.5 €

Old-school STAR WARS LÉGENDES : LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE T04 (1 note) - Panini Comics 21/10/2026 -- Panini Comics Mike Baron, Timothy Zahn, Olivier Vatine, Terry Dodson… Voilà cinq ans que les Rebelles ont triomphé de la seconde Étoile de la Mort. Pourtant, la galaxie n’est toujours pas en sécurité. Bien qu’affaiblie, une faction de l’Empire fait une découverte qui pourrait favoriser son retour. De son côté, le dernier Seigneur de guerre de l’Empereur, l’Amiral Thrawn, se tient prêt. Sa force est si redoutable qu’elle menace même Luke, Leia et Han ! (Contient les épisodes US Star Wars: Heir to the Empire (1995) 1-6, Star Wars: Dark Force Rising (1997) 1-6 et Star Wars: The Last Command (1997) 1-6, précédemment publiés dans Star Wars: Le Cycle de Thrawn 1-3 et Star Wars – L'Ultimte Commandement 1-2) 30 € X-MEN : L'INTÉGRALE 1993 (I) – NOUVELLE ÉDITION (1 note) - Panini Comics 14/10/2026 -- Panini Comics Scott Lobdell, Fabian Nicieza, Andy Kubert, Jae Lee… Cable a assassiné le Professeur Xavier ? Les X-Men peuvent difficilement en croire leurs yeux, et pourtant, tout accuse le mutant venu du futur. À moins qu'Apocalypse ne soit derrière tout ça… ou bien un autre vilain, lui aussi échappé du futur ? Facteur-X et X-Force vont devoir s'impliquer pour résoudre ce mystère. (Contient les épisodes Uncanny X-Men (1963) 294-297, X-Factor (1986) 84-86, X-Force (1991) 16-18 et X-Men (1991) 14-18, nouvelle édition) 36 €

Coup de coeur ... du redacteur ! D’orc tome 1 (1 note) - Urban Comics 30/10/2026 -- Urban Comics Armé d'un bouclier magique aussi puissant que excessivement violent, un orphelin solitaire animé par le seul désir de trouver sa place en ce monde, se retrouve plongé tête la première dans la guerre éternelle opposant la Lumière et les Ténèbres. Les elfes contre les orques. Les sorciers contre le bon sens. Les dragons contre le reste du monde. Et coincé au milieu : D'ORC. Affublé d'une prophétie apocalyptique particulièrement gênante, ce demi-nain, demi-orque serait destiné à provoquer la fin du monde ! Bientôt, chaque humain, elfe, gobelin, nain, guerrier, Géant des glaces et autres créatures magiques aux noms imprononçables connaîtront son nom... et souhaiteront sa mort. Contenu vo : D'Orc #1-5 17 €

Ça nous divise ! KNULL (2 notes) - Panini Comics 07/10/2026 -- Panini Comics Al Ewing, Tom Waltz, Juanan Ramirez Considérablement affaibli depuis sa défaite contre Eddie Brock, Knull est emprisonné par une adversaire inattendue. Décidé à redevenir le Roi en Noir, il parvient à s’échapper et part à la recherche du pouvoir qui lui a autrefois été retiré. Mais les ténèbres ont déjà une nouvelle maîtresse. Si Knull veut dominer l’univers, il va désormais devoir se tourner vers… la lumière ! (Contient les épisodes US Knull (2026) 1-5, inédits) 18 € X-MEN – RAID ON GRAYMALKIN (2 notes) - Panini Comics 14/10/2026 -- Panini Comics Jed Mackay, Gail Simone, Ryan Stegman, David Marquez Plusieurs mutants sont incarcérés dans l’ancien Institut Xavier, désormais transformé en prison. Pour les libérer, deux équipes de X-Men organisent une opération de sauvetage sous haute tension. Depuis l’Alaska, Cyclope prépare une extraction méthodique tandis qu’en Louisiane, Malicia privilégie l’assaut frontal. Deux visions. Deux stratégies. Deux leaders que tout oppose. (Contient les épisodes US X-Men (2024) 8-10 et Uncanny X-Men (2024) 7-8, précédemment publiés dans X-MEN FROM THE ASHES 11-13) 20.99 €

Ça se laisse lire avec plaisir GODZILLA VS LE MARVEL UNIVERSE (2 notes) - Panini Comics 21/10/2026 -- Panini Comics Ryan North, Gerry Duggan, John Romita Jr, Giuseppe Camuncoli… Le général Ross a neutralisé certains des monstres les plus redoutables de la planète, dont Mothra, Kumonga et Hulk, mais Godzilla sévit toujours ! Alors que les justiciers de l’univers Marvel se tiennent prêts à affronter la terrifiante créature, les Quatre Fantastiques ouvrent le bal. Les X-Men, Spider-Man, les New Avengers et Thor sont aussi de la partie. (Contient les épisodes Godzilla Vs Fantastic Four (2025) 1, Godzilla Vs Hulk (2025) 1, Godzilla Vs Spider-Man (2025) 1, Godzilla Vs X-Men (2025) 1, Godzilla Vs Avengers (2025) 1 et Godzilla Vs Thor (2025) 1, inédits) 24 € WOLVERINE – WEAPONS OF ARMAGEDDON (2 notes) - Panini Comics 07/10/2026 -- Panini Comics Chip Zdarsky, Luca Maresca Teri O’Barnes a la capacité de pister les mutants. C’est elle qui a permis aux agents du programme Arme X de capturer Logan il y a des années. À présent, Teri tente de se racheter et contacte Wolverine afin qu’il vienne en aide à Tyler Torrens, un jeune mutant prisonnier de l’organisation WarriorPrime. (Contient les épisodes US Wolverine: Weapons of Armageddon (2026) 1-4, inédits) 18 € DAREDEVIL/PUNISHER – L'ARME DU DIABLE (1 note) - Panini Comics 07/10/2026 -- Panini Comics Jimmy Palmiotti, Tommaso Bianchi, Gabriel Guzman Alors que Frank Castle s’en prend à la famille Gnucci, Daredevil doit intervenir pour empêcher le chaos de régner à Hell’s Kitchen. Ne se souciant que peu des idéaux de l’Homme Sans Peur, le Punisher ne reculera devant rien pour éradiquer la pègre… La ville de New York sortira-t-elle indemne de l’affrontement entre les deux justiciers ? (Contient les épisodes US Daredevil/Punisher: The Devil's Trigger (2025) 1-5, inédits) 18 €

Le bon côtoie le moins bon Zero Hour tome 1 (1994) (2 notes) - Urban Comics 23/10/2026 -- Urban Comics Devenu Extant, Hank Hall possède désormais le pouvoir de modifier à l'envi les événements passés. En agissant sur la ligne temporelle, il provoque des anomalies qui bouleversent l'existence des super-héros aux quatre coins de l'univers. Ainsi, Barbara Gordon redevient Batgirl, les parents de Bruce Wayne sont à nouveau vivants et Superman croise de multiples versions du Chevalier Noir. De son côté, Flash tente au péril de sa vie d'enrayer la progression de cette nouvelle Crise Temporelle. Contenu vo : Zero Hour: Crisis In Time #3-4, Superman (1987) #93, The Flash (1987) #94, L.E.G.I.O.N. #70, Green Lantern (1990) #55, Super-Man: The Man Of Steel (1991) #37, Team Titans #24, The Darkstars #24, Valor #23, Batman (1940) #511, Batman: Shadow Of The Bat #31, Detective Comics (1939) #678, Legionnaires #18, Hawkman (1994) #13, Showcase ‘94 #8-9, Steel #8, Superboy (1994) #8, Outsiders #11. 32 € ULTIMATE X-MEN T03 (de 3) (1 note) - Panini Comics 14/10/2026 -- Panini Comics Robert Kirkman, Damon Lindelof, David Finch, Lienil Francis Yu… Venu du futur, Nathan Summers fait irruption à l’Institut Xavier et révèle de sinistres secrets. Bishop, un autre voyageur temporel, rassemble quant à lui sa propre équipe de X-Men pour accomplir le rêve du Professeur X. Mais l'avenir s'assombrit avec l'arrivée de l'empereur évolutionnaire Apocalypse… (Contient les épisodes US Ultimate X-Men (2000) 75-100, Ultimate X-Men/Ultimate Fantastic Four Annual (2008) 1, Ultimate Fantastic Four/Ultimate X-Men Annual (2008) 1, Ultimate Wolverine Vs Hulk (2005) 1-6, Ultimatum (2008) 1-5 et Ultimatum: X-Men Requiem (2009) 1, précédemment publiés dans MARVEL DELUXE : ULTIMATE X-MEN 8-9, MARVEL DELUXE : ULTIMATE WOLVERINE VS HULK et MARVEL SELECT : ULTIMATUM) 80 €