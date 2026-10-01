[VF] Sélection MDCU d'octobre 2026

Vous trouverez ci-dessous l'avis de l'équipe MDCU sur les sorties du mois qu'ils ont déjà lues, soit en VO soit dans une précédente édition VF. L'absence d'un titre ne signifie donc pas qu'il est mauvais, mais juste que personne ne l'a lu chez MDCU.
N'oubliez pas qu'il est possible de soutenir MDCU et 7 notre partenaire la librairie indépendante BDFugue en faisant vos achats de comics en passant par nous. Pour cela, il n'y a rien de plus simple. Si un comics vous intéresse, il vous suffit d'aller sur sa fiche sur MDCU et de cliquer sur "acheter sur BDFugue".
Sélection d'octobre 2026
Si tu loupes ça, MDCU supprime ton compte !
Justice League Unlimited tome 4
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Urban nous propose un gros tome pour rattraper le retard avec quasiment un an de parution. On y retrouve les tie-in de DC K.O. plutôt déconnecté de l'event principal et qui règle le sort des personnages venant d'autre réalités/époques. Le deuxième arc (qui est d'ailleurs coupé) lance une nouvelle époque pour la Ligue avec l'arrivée des vilains en son sein suite à DC K.O. Le tout est toujours bien mené par Mark Waid, la série est lancée sur une nouvelle piste pour préparer le prochain event tout en continuant ses intrigues. Aux dessins, on retrouve Clayton Henry et srutout Dan Mora, ce qui est toujours un gros plus.
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J'aime beaucoup cette série Justice League. C'est un peu fourre-tout avec plein de héros et de vilains, mais ça me rappelle l'univers DC pré-New52. Et surtout ça n'alourdit pas le scénario de Waid, qui continue à garder un bon rythme. Bref, une très bonne lecture !
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Un gros tome qui permet de rattraper les ties-ins DC KO et ses conséquences. Le titre est à suivre pour ceux qui veulent connaître l’évolution de l’intrigue globale avec Darkseid. Mark Waid continue à bien gérer l’écriture de tous ces personnages. Son Luthor est classique dans l'écriture, dommage comparé à ce qu'a fait Williamson. La partie DC KO est la partie la moins intéressante du tome, mais ça reste très divertissant à suivre. Dan Mora est toujours très bon au dessin, même si certaines planches sont moins réussies.
CIVIL WAR T01
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Civil War est un des events les plus importants de Marvel, si ce n'est le plus important. Panini publie dans ce premier tome la majorité des tie-in les plus importants aux côtés de la série principale et quelques one-shot. O n y trouve même le prélude avec la mini-série New Warriors. Un tome à posséder si vous ne possédez pas encore une des nombreuses éditions
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Enième réédition de l'immanquable Civil War. Cette fois, c'est au format Absolute. Autant dire que c'est sans doute la meilleure option en terme de qualité / prix. Si vraiment vous ne l'auriez pas encore, c'est maintenant ou jamais.
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Qui n'a pas lu Civil War ? C'est le bon moment de s'y mettre ! Cet omnibus ne contient pas uniquement la série principale, mais aussi les principaux tie-ins. Un bon moyen de connaître ce classique de Marvel qui a chamboulé toute une époque.
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Préambule, si vous vous êtes déjà procuré d’anciennes rééditions de l’event et ses tie-ins, vous n'aurez rien de nouveau avec l’Omnibus. Pour Civil War, si tout n’a pas bien vieilli, c’est un event qui a fait date à l’époque et qui a profondément modifié l’univers Marvel. Ici, vous aurez les tie-ins les plus intéressants (moins pour Wolverine) et les préludes à l’event. Ce sont de très bons compléments à l’event. Steve Mciven est excellent aux dessins de l’event, l’une de ses meilleures performances. Un Omnibus parfait pour les 20 ans (!) de l’event.
PLANÈTE HULK – NOUVELLE ÉDITION
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Sans doute l'un des meilleurs récits autour de Hulk et sans doute le plus connu. Ici, nous retrouvons un Hulk dans la position de gladiateur sur une planète lointaine. C'est différent, intéressant et très bien écrit.
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Encore une nouvelle réédition alors qu’un Omnibus est sorti il y a peu. C’est une saga très divertissante à lire, qui a proposé un environnement différent pour le personnage. L'auteur développe avec efficacité la planète, sa mythologie et les compagnons de Hulk. On se plaît à suivre cette histoire et ses personnages.
Les comics, c'est pas que pour les gosses !
L'ANTRE DE L'HORREUR
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Richard Corben est un génie du dessin, et il adapte ici des génies de la littérature horrifique, c'est donc du tout bon ! Si vous aimez le genre, ne passez pas à côté. Vous pouvez consulter ma critique de la précédente édition ici :
https://www.mdcu-comics.fr/news/31699-review-vf-lantre-de-lhorreur
Le scénario ne fait pas tout
Superman / Spider-Man Intégrale
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La partie Marvel / DC est meilleure que la partie DC / Marvel, mais au global les bons éléments sont pas suffisamment présents pour en faire une lecture indispensable (on parle d'un crossover entre les Big Two, ça devrait être plus impactant que ça !). Donc hormis si vous êtes fans absolus des histoires de crossover 22,50€, c'est beaucoup trop !!
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Dernière salve de l’événement DC/Marvel avec les meilleurs numéros du crossover. Tous les épisodes vont du très bon au bon, peu importe l’éditeur. On retiendra toujours les dessinateurs qui proposent de très belles planches.
Old-school
STAR WARS LÉGENDES : LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE T04
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Enfin Panini reprend l’Epic Collection sur la Nouvelle République avec un quatrième tome consacré à la trilogie de Thrawn. Il est pertinent à lire pour l’aspect historique, en tant que première suite officielle de la trilogie originale. Le personnage de Thrawn est intéressant à suivre et certains personnages, ainsi que les combats, valent le coup d'être lus. Toutefois, c’est lourd à lire, avec beaucoup de texte, et on conseille souvent de préférer la lecture du roman. Les dessins sont beaux, même si je trouve les dessins du premier chapitre moins réussis que ceux des deux suivants.
X-MEN : L'INTÉGRALE 1993 (I) – NOUVELLE ÉDITION
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Quel plaisir de replonger dans les X-Men des années 90 avec Le Chant du Bourreau ! On est clairement dans le X-Men « grande époque 90's » : plusieurs équipes, beaucoup de personnages, des combats dans tous les sens et une intrigue qui part rapidement dans quelque chose de très ambitieux. Le gros point fort pour moi, c’est Cable. On découvre beaucoup plus le personnage et surtout son passé, sa relation avec Stryfe et tout le mystère qui entoure son histoire. Il prend vraiment une autre dimension au fil du récit. Et puis il faut parler des dessins… Andy Kubert, Greg Capullo, Jae Lee, chacun avec son style. On est en plein dans les années 90, avec des personnages ultra badass, des costumes improbables et des planches qui débordent d’action. Évidemment, tout n’est pas parfait. Il y a énormément de personnages, beaucoup d'intrigues à suivre et certains passages ont forcément un peu vieilli. Mais franchement, c’est aussi ce qui fait le charme de cette période. Pour moi, cette Intégrale est surtout une excellente plongée dans les X-Men des années 90. C’est spectaculaire, parfois excessif, mais on ne s’ennuie pas.
Coup de coeur ... du redacteur !
D’orc tome 1
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Petite surprise avec cette nouvelle série. C'est très drôle à lire, et le concept de base donne envie de suivre les péripéties du personnage et de ses alliées loufoques. Ce tome 1 m’a fait penser à l’humour du Donjon de Naheulbeuk, avec plus de violence.
Ça nous divise !
KNULL
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Marvel remet Knull en avant après l'avoir fait disparaître des radars quelques temps suite à sa dernière défaite il y a quelques années. Vous ne connaissez rien du personnage ? Pas de problème, la Reine en noir explique toute la situation. Vous pouvez donc attaquer cette lecture sans trop être perdu ce qui serait une bonne idée si vraiment vous désirez enchaîner, ensuite, par l'event queen in black dans le sens où cette mini série Knull fait un peu office d'intro. Pour le reste, le numéro est un sacré défouloir. Si vous aimez l'univers des symbiotes mais surtout si vous aimez le bourrin et le sang, c'est une lecture pour vous !
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Mini-série qui sert surtout à préparer l’event Queen in Black. C’est sympa à suivre sans plus, avec quelques moments comiques qui fonctionnent. Knull est très basique et n’a pas une personnalité passionnante à suivre. Les dessins sont corrects. Bref, ce n'est pas une lecture mémorable.
X-MEN – RAID ON GRAYMALKIN
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J’avais un peu peur d’avoir droit à un crossover surtout là pour faire du bruit, mais au final, Assaut sur Graymalkin fonctionne plutôt bien. Le fait de réunir les deux équipes de X-Men, celle de Cyclope et celle de Malicia, apporte une vraie dynamique. Les deux ont leur façon de faire et ça donne forcément quelques tensions intéressantes. J’ai particulièrement apprécié le côté équipe contre équipe, avec Cyclope et Malicia qui ne voient pas forcément les choses de la même manière. Ça donne un peu plus de profondeur au crossover qu’un simple affrontement contre un gros méchant. Visuellement, c’est également très solide. Les dessins de Ryan Stegman et David Marquez donnent au crossover une vraie ampleur et certaines planches sont vraiment réussies. Ce n’est pas forcément un arc qui révolutionne les X-Men, mais c’est un crossover efficace, rythmé et surtout agréable à lire. Et contrairement à certains gros événements Marvel, je trouve qu’il garde un côté assez humain avec les personnages.
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Premier crossover de la nouvelle période des X-Men pour un résultat très classique. C’est une rencontre entre deux équipes X-Men, où pas grand-chose ne change à l’issue du crossover. La question centrale autour de Xavier n’est pas résolue, ce qui donne un côté décevant à la rencontre. Les séries ne s’en retrouvent pas changées, mais c’est divertissant à lire. Au moins, c’est très bien dessiné, le crossover ne déçoit pas là-dessus.
Très bon, mais pas indispensable
Hyde Street Tome 2
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Deuxième tome d'Hyde Street qui continue d'être une bonne surprise malgré les nombreux retard en VO, les 5 numéros de ce tome ayant été publié ente août 2025 et mai 2026. Côté histoire, on continue de découvrir de nouveaux résidents d'Hyde Street, tout en se concentrant sur Pranky et le Boucher. Graphiquement c'est top et plus facile à suivre en VF du coup.
Le Fantôme de l’opéra
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Un titre assez différent des autres opus de la collection. Les dessins et la colorisation sont très bons et apportent clairement une touche horrifique / flippante à l'ensemble du récit. Chose que le scénario en lui-même ne fait pas forcément... et c'est un peu ça qui est dommage. De son côté, on a parfois l'impression que le scénariste part plus sur du policier. Et donc, forcément, il y a un décalage. Ajoutez à cela quelques lenteurs et vous avez un numéro qui se noie un peu dans la masse des titres Universal monsters alors qu'il aurait pu en prendre la tête en terme de qualité (ou au moins finir dans le top 3).
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Nouveau titre pour la collection qui m’a bien intrigué pour le coup. Ici, on reprend l’histoire du film de 1943 avec des petits changements intéressants, dont la nature plus ambiguë du Fantôme et une caractérisation plus poussée de Christine Dubois. Malheureusement, l'auteur n’a que quatre numéros pour raconter son histoire et l'on sent qu'il doit accélérer certains points de l'intrigue. La grosse réussite, ce sont les dessins qui apportent une touche unique à l’histoire en donnant une dimension fantastique au Fantôme de l’Opéra.
Green Lantern : La Revanche de Black Hand (2010)
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Urban continue la publication du run de Geoff Johns en Paperback et après 6 tomes, on entame ici la période New 52 où l'auteur doit gérer la suite des révélation de son run tout en composant avec la nouvelle continuité. On a encore une fois pas mal de numéros à se mettre sous la dent et parès les gros arcs précédents, la tension redescent d'un cran mais le tome contient quand même quelques révélations notamment sur le plus récent des corps, la tribu indigo.
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Malgré le relaunch du New 52, Johns a pu continuer son taff sur l'univers de Green Lantern comme si de rien n'était. C'est dire si DC lui laissait carte blanche. Cette période n'est pas la meilleure du scénariste mais on reste clairement dans la continuité de ce qu'il a fait par le passé. Autrement dit, cela reste pas mal du tout.
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Mon premier comics Green Lantern faisait partie de ce run, donc j'en garde un souvenir assez nostalgique. Pas forcément à la hauteur du travail de Johns pré 52, mais c'est du travail plus que solide et qui se lit avec plaisir.
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Avant-dernier tome de la réédition du run de Johns sur Green Lantern en DC Paperback. Ici, l’auteur s’éloigne de l’ambiance batailles cosmiques des derniers tomes, mais reste intéressant à découvrir, notamment pour l’Indigo Tribe. Le plus captivant à lire, c’est le développement de la relation entre Sinestro et Hal qui est écrite à merveille, avec subtilité. Le dernier arc est plus classique à lire, mais prépare le grand final de Geoff Johns sur la série. Graphiquement, Doug Mahnke est excellent aux dessins.
UNCANNY X-MEN T01
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Nouvelle mouture des Uncanny X-Men emmenée par Rogue et Gambit qui montent une équipe an Louisiane et recrutent de jeunes mutants que l'on va apprendre à découvrir. Cela n'empêchera pas d'avoir des intrigues autour des personnages que l'on connait bien. L'arc final de ce tome met bien en avant les nouvelles recrues et Gail Simone fait un bon travail d'écriture pour nous donner envie de les suivre. Les dessins de David Marquez et Javier Garron son très bons.
SPIDER-MAN/VENOM – DEATH SPIRAL 2 (de 2)
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Suite et fin de Death Spiral, le crossover entre les séries Spider-Man et Venom. Un récit assez haletant, divertissant, un super-vilain plutôt original et quelques personnages qui mordent la poussière. Ajoutez à cela des dessins qui sont plutôt bons et vous avez un crossover qui, sans être révolutionnaire, reste un très bon divertissement. A noter qu'il fait aussi office plus ou moins d'introduction au très attendu The Amazing Spider-Man #1000. Autrement dit, agréable ET utile.
Ça se laisse lire avec plaisir
GODZILLA VS LE MARVEL UNIVERSE
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Panini se lance enfin dans les crossovers Marvel Godzilla de 2025. On commence ici par le commencement à savoir les one-shots. Globalement, c'est plutôt divertissant même si on a souvent l'impression d'avoir un peu la même recette. Après, on veut surtout voir le Roi des monstres affronter les différents personnages Marvel sans se prendre la tête. Vu de la sorte, c'est mission accomplie.
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Enfin arrive le premier crossover Marvel avec Godzilla à temps pour surfer sur l'arrivée du prochain film de la licence. Chaque histoire est un récit complet avec sa propre ambiance et son propre style artistique. Les dessinateurs sont tous très bons (Avec des exceptions, genre John Romita JR.) et les histoires sont divertissantes pour les fans de bastons et de clins d'œil à la franchise Godzilla. Personnellement, je retiendrais surtout les récits avec Thor et Hulk.
WOLVERINE – WEAPONS OF ARMAGEDDON
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Un numéro qui a son importance puisqu'il s'agit de la première étape qui va mener au prochain event Marvel : Avengers: Armageddon. Ce n'est pas sans défaut mais cela se lit plutôt bien.
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Récit complet qui sert, lui aussi, de prélude à Avengers Armageddon. Il prépare notamment la réintroduction de Colton dans le présent. Le principal point fort, c’est l’écriture des personnages qui sont bien écrits, mais à part ça, le scénario fait déjà vu dans le contexte de l’univers Marvel. Au moins la durée du récit fait qu’on ne perd pas de temps dans l’histoire, ça va à l’essentiel.
DAREDEVIL/PUNISHER – L'ARME DU DIABLE
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Retour de Jimmy Palmiotti sur les univers de Daredevil et Punisher. Au sommaire : le retour de la famille Gnucci, une revisite de la relation Daredevil / Punisher et quelques références aux anciens comics et la série TV. Par contre, niveau scénario, c'est clairement du réchauffé. Dommage.
Le bon côtoie le moins bon
Zero Hour tome 1 (1994)
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Grosse surprise de voir enfin Urban éditer cet event chez eux. On y suit le même principe que Legends et Invasion!, parus dans la collection DC Paperback, avec l'event et tous les tie-ins. Ce qui fait qu'on risque d'être un peu perdus pour certains numéros, car ils ont leurs propres histoires en cours, sans forcément de lien direct avec Zero Hour. Au moins, pour les complétistes, vous avez l’édition la plus complète de l’event. Pour l’histoire en elle-même, c’est un morceau important dans la mythologie de Green Lantern, c’est intéressant historiquement à découvrir et c’est divertissant à lire, mais ce n’est pas un grand récit, surtout que les tie-ins peuvent alourdir la lecture. Graphiquement, c'est beau en tout cas.
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Peut-être aussi l'un des derniers grands noms qui nous manquait du côté des gros récits Green Lantern. Par contre, niveau contenu, on est un peu sur le même principe que pour Knightfall ou la Mort de Superman. Autrement dit, ce n'est pas tant le scénario qui a fait entrer ce titre dans la légende plus mais son aura. Hal Jordan du côté des méchants... c'est juste unique.
ULTIMATE X-MEN T03 (de 3)
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Ça y est, on arrive au bout de cette première période des Ultimate X-Men, et franchement, même si ce tome est un peu moins régulier que les deux précédents, j’ai quand même pris beaucoup de plaisir à le lire. Il y a de très bonnes choses, notamment Ultimate Wolverine vs. Hulk, qui est vraiment un gros plaisir à lire, et les histoires autour de Cable et Apocalypse que j’ai trouvées plutôt réussies. Par contre, Ultimatum, c’est plus compliqué… C’est spectaculaire, violent et ça change énormément de choses, mais j’ai trouvé l’ensemble assez bourrin et moins convaincant que ce que j’espérais. La partie X-Men Requiem fonctionne surtout comme une conclusion et permet de refermer cette période avec un petit côté nostalgique. Au final, ce n’est peut-être pas le meilleur des trois Omnibus, mais pour moi il reste indispensable quand on a commencé la collection. C’est toujours un plaisir de retrouver cet univers Ultimate et de voir jusqu’où les auteurs ont osé aller.
Ni chaud ni froid
Superman Unlimited tome 2
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Second tome de cette série qui peine à convaincre. Après un premier tome moyen, on a ici des épisodes peu intéressants. Reste à voir comment seront publié les épisodes suivants avec les différents "crossovers", mais ce tome est clairement dispensable.
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La série commençait assez fort avec une idée audacieuse, dont les conséquences seront traitées plus tard (en ce moment dans Kingdom of Zod en VO). Mais ce tome 2 passe à autre chose, et perd Albuquerque au passage. La série devient un peu insipide, avec du très banal. Bref, allez plutôt lire la série principale Superman.
Batman silence – La Vérité
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Un one-shot dispensable, taggé Silence/Hush pour faire vendre un peu plus alors que ça pourrait juste être un récit hors-continuité. L'histoire n'est pas des plus interessantes, Heureusement Jim Cheung nous aide à passer un bon moment.
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J'étais très content de voir Cheung sur ce numéro que je me suis empressé de lire. Le truc m'est complètement tombé des mains à cause du scénario téléphoné. Le lien avec Hush 2 se situe uniquement à la présence de Loeb au scénario qui n'y arrive clairement plus. Le dessin de Cheung ne peut pas tout rattraper...
MARVEL UNIVERSE 2
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Il s'agit de toutes les séries nées des conséquences de l'event Imperial. Des séries annulées en moins temps qu'il n'en faut pour le dire aux Etats-Unis. Si vous avez apprécié le tome 1 vous avez autant continuer puisqu'il n'y aura qu'une poignée de numéros. Pour les autres, il n'y a que peu d'intérêt. Plus d'informations ici : https://www.mdcu-comics.fr/news/39037-recap-de-levent-imperial
X-MEN – CHASSE AU X
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Second crossover de la période From The Ashes qui concernait toutes les séries mutantes. Comme pour le précédent, ce n’est pas un crossover exceptionnel ; c’est divertissant à suivre, mais c’est décevant, surtout sur la fin, qui n'amène à rien car Marvel a annulé les plans prévus. Le traitement de Xavier est bizarre par moments aussi, chaque auteur semblant avoir une vision différente du personnage. Aussi, toutes les séries ne s'intègrent pas très bien à l’histoire, devant en même temps, raconter leurs propres intrigues (X-Force et NYX).