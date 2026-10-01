  1. Accueil
  2. Le site
  3. MDCU
  4. [VF] Sélection MDCU d'octobre 2026
MDCU

[VF] Sélection MDCU d'octobre 2026

Par Adrien L. 01/10/2026 15:31 0
Nos avis sur les sorties du mois

Vous trouverez ci-dessous l'avis de l'équipe MDCU sur les sorties du mois qu'ils ont déjà lues, soit en VO soit dans une précédente édition VF. L'absence d'un titre ne signifie donc pas qu'il est mauvais, mais juste que personne ne l'a lu chez MDCU.

N'oubliez pas qu'il est possible de soutenir MDCU et 7 notre partenaire la librairie indépendante BDFugue en faisant vos achats de comics en passant par nous. Pour cela, il n'y a rien de plus simple. Si un comics vous intéresse, il vous suffit d'aller sur sa fiche sur MDCU et de cliquer sur "acheter sur BDFugue".

Sélection d'octobre 2026

Si tu loupes ça, MDCU supprime ton compte !
Justice League Unlimited tome 4
30/10/2026 -
(3 notes)
- Urban Comics
Tandis que le tournoi pour désigner le Roi Oméga bat son plein, Mr Terrific rassemble une équipe d'élite composée de héros issus du Multivers pour affronter une menace cachée au coeur même de la planète ! Mais la Ligue de Justice Illimitée devra aussi gérer les conséquences du tournoi et accueillir de nouveaux membres... inédits à bord de la Tour de Garde. Contenu vo : Justice League Unlimited #12-21
25 €
Justice League Unlimited tome 4
  • BartAllen
    Urban nous propose un gros tome pour rattraper le retard avec quasiment un an de parution. On y retrouve les tie-in de DC K.O. plutôt déconnecté de l'event principal et qui règle le sort des personnages venant d'autre réalités/époques. Le deuxième arc (qui est d'ailleurs coupé) lance une nouvelle époque pour la Ligue avec l'arrivée des vilains en son sein suite à DC K.O. Le tout est toujours bien mené par Mark Waid, la série est lancée sur une nouvelle piste pour préparer le prochain event tout en continuant ses intrigues. Aux dessins, on retrouve Clayton Henry et srutout Dan Mora, ce qui est toujours un gros plus.
  • Adrien L.
    J'aime beaucoup cette série Justice League. C'est un peu fourre-tout avec plein de héros et de vilains, mais ça me rappelle l'univers DC pré-New52. Et surtout ça n'alourdit pas le scénario de Waid, qui continue à garder un bon rythme. Bref, une très bonne lecture !
  • Uraphire
    Un gros tome qui permet de rattraper les ties-ins DC KO et ses conséquences. Le titre est à suivre pour ceux qui veulent connaître l’évolution de l’intrigue globale avec Darkseid. Mark Waid continue à bien gérer l’écriture de tous ces personnages. Son Luthor est classique dans l'écriture, dommage comparé à ce qu'a fait Williamson. La partie DC KO est la partie la moins intéressante du tome, mais ça reste très divertissant à suivre. Dan Mora est toujours très bon au dessin, même si certaines planches sont moins réussies.
CIVIL WAR T01
14/10/2026 -
(4 notes)
- Panini Comics
Mark Millar, J.M. Straczynski, Steve McNiven, Humberto Ramos… Un événement tragique impliquant des super-héros divise l’opinion publique et contraint le gouvernement à adopter la Loi de Recensement des Surhumains. Tandis qu’Iron Man rallie ceux en faveur de la mesure, Captain America prend la tête de ceux qui la rejettent. Une guerre civile éclate alors entre les justiciers… (Contient les épisodes US Civil War (2006) 1-7, Amazing Spider-Man (1963) 529-537, New Avengers: Illuminati (2006) 1, Fantastic Four (2003) 536-537, New Warriors (2005) 1-6, Civil War: The Confession (2007) 1, Captain America (2004) 22-25, New Avengers (2004) 21-25, Wolverine (2003) 42-48, Civil War: Choosing Sides (2006) 1 et Civil War: The Return (2007) 1, précédemment publiés dans MARVEL POCHE : CIVIL WAR 1-3 et 6, MARVEL POCHE : AMAZING SPIDER-MAN PAR STRACZYNSKI 6, MARVEL OMNIBUS : NEW AVENGERS 1 et MARVEL DELUXE : CIVIL WAR PRELUDE)
90 €
CIVIL WAR T01
  • BartAllen
    Civil War est un des events les plus importants de Marvel, si ce n'est le plus important. Panini publie dans ce premier tome la majorité des tie-in les plus importants aux côtés de la série principale et quelques one-shot. O n y trouve même le prélude avec la mini-série New Warriors. Un tome à posséder si vous ne possédez pas encore une des nombreuses éditions
  • Jeff
    Enième réédition de l'immanquable Civil War. Cette fois, c'est au format Absolute. Autant dire que c'est sans doute la meilleure option en terme de qualité / prix. Si vraiment vous ne l'auriez pas encore, c'est maintenant ou jamais.
  • Adrien L.
    Qui n'a pas lu Civil War ? C'est le bon moment de s'y mettre ! Cet omnibus ne contient pas uniquement la série principale, mais aussi les principaux tie-ins. Un bon moyen de connaître ce classique de Marvel qui a chamboulé toute une époque.
  • Uraphire
    Préambule, si vous vous êtes déjà procuré d’anciennes rééditions de l’event et ses tie-ins, vous n'aurez rien de nouveau avec l’Omnibus. Pour Civil War, si tout n’a pas bien vieilli, c’est un event qui a fait date à l’époque et qui a profondément modifié l’univers Marvel. Ici, vous aurez les tie-ins les plus intéressants (moins pour Wolverine) et les préludes à l’event. Ce sont de très bons compléments à l’event. Steve Mciven est excellent aux dessins de l’event, l’une de ses meilleures performances. Un Omnibus parfait pour les 20 ans (!) de l’event.
PLANÈTE HULK – NOUVELLE ÉDITION
14/10/2026 -
(3 notes)
- Panini Comics
Greg Pak, Carlo Pagulayan Trahi par les Illuminati, Hulk est exilé aux confins de la galaxie. En chemin, le Titan Vert s’écrase accidentellement sur Sakaar, une planète brutale dirigée par un impitoyable tyran, le Roi Rouge. Capturé et forcé de devenir gladiateur, Hulk tente de regagner sa liberté dans le sang. Bientôt, ses victoires et sa puissance ravivent la flamme de la rébellion chez les autres esclaves… (Contient les épisodes US Incredible Hulk (2000) 92-105, Giant-Size Hulk (2006) 1 (II) et Amazing Fantasy (2004) 15 (I), nouvelle édition)
35 €
PLANÈTE HULK – NOUVELLE ÉDITION
  • Jeff
    Sans doute l'un des meilleurs récits autour de Hulk et sans doute le plus connu. Ici, nous retrouvons un Hulk dans la position de gladiateur sur une planète lointaine. C'est différent, intéressant et très bien écrit.
  • Uraphire
    Encore une nouvelle réédition alors qu’un Omnibus est sorti il y a peu. C’est une saga très divertissante à lire, qui a proposé un environnement différent pour le personnage. L'auteur développe avec efficacité la planète, sa mythologie et les compagnons de Hulk. On se plaît à suivre cette histoire et ses personnages.
Les comics, c'est pas que pour les gosses !
L'ANTRE DE L'HORREUR
21/10/2026 -
(1 note)
- Panini Comics
Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft, Richard Corben Edgar Allan Poe et Howard Phillips Lovecraft sont deux grands noms de la littérature d’horreur. Leurs œuvres ont inspiré plusieurs générations d’auteurs, parmi lesquels Richard Corben. En adaptant certains de leurs poèmes et nouvelles, Corben plonge dans un univers inquiétant peuplé de tueurs sanguinaires, d’esprits démoniaques et de créatures surréalistes. (Contient les épisodes US Haunt of Horror: Edgar Allan Poe 1-3 et Haut of Horror: Lovecraft 1-3, précédemment publiés dans L'ANTRE DE L'HORREUR)
28 €
L'ANTRE DE L'HORREUR
Le scénario ne fait pas tout
Superman / Spider-Man Intégrale
02/10/2026 -
(2 notes)
- Urban Comics
Après le crossover explosif entre Batman et Deadpool, découvrez la rencontre toute aussi étonnante entre Superman et Spider-Man ! Entre Manhattan et Metropolis, retrouvez des duos inédits : Superboy et Spider-Man 2099, Lex Luthor et Norman Osborn, Miles Morales et Superman ou encore l'invasion de Metropolis par des hordes de symbiotes ! Le tout, avec des équipes créatives réunissant certains des plus grands talents de l'industrie ! Plus de 20 ans après leur dernier crossover, les personnages de DC rencontrent à nouveau les personnages de Marvel ! Un événement dans le monde des comics ! Plus de 20 ans après leur dernière rencontre, les personnages de DC rencontrent à nouveau les personnages de Marvel ! Contenu vo : Marvel / DC: Spider-Man / Superman #1 + DC / Marvel: Superman / Spider-Man #1
22.5 €
Superman / Spider-Man Intégrale
  • The_Crusader
    La partie Marvel / DC est meilleure que la partie DC / Marvel, mais au global les bons éléments sont pas suffisamment présents pour en faire une lecture indispensable (on parle d'un crossover entre les Big Two, ça devrait être plus impactant que ça !). Donc hormis si vous êtes fans absolus des histoires de crossover 22,50€, c'est beaucoup trop !!
  • Uraphire
    Dernière salve de l’événement DC/Marvel avec les meilleurs numéros du crossover. Tous les épisodes vont du très bon au bon, peu importe l’éditeur. On retiendra toujours les dessinateurs qui proposent de très belles planches.
Old-school
STAR WARS LÉGENDES : LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE T04
21/10/2026 -
(1 note)
- Panini Comics
Mike Baron, Timothy Zahn, Olivier Vatine, Terry Dodson… Voilà cinq ans que les Rebelles ont triomphé de la seconde Étoile de la Mort. Pourtant, la galaxie n’est toujours pas en sécurité. Bien qu’affaiblie, une faction de l’Empire fait une découverte qui pourrait favoriser son retour. De son côté, le dernier Seigneur de guerre de l’Empereur, l’Amiral Thrawn, se tient prêt. Sa force est si redoutable qu’elle menace même Luke, Leia et Han ! (Contient les épisodes US Star Wars: Heir to the Empire (1995) 1-6, Star Wars: Dark Force Rising (1997) 1-6 et Star Wars: The Last Command (1997) 1-6, précédemment publiés dans Star Wars: Le Cycle de Thrawn 1-3 et Star Wars – L'Ultimte Commandement 1-2)
30 €
STAR WARS LÉGENDES : LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE T04
  • Uraphire
    Enfin Panini reprend l’Epic Collection sur la Nouvelle République avec un quatrième tome consacré à la trilogie de Thrawn. Il est pertinent à lire pour l’aspect historique, en tant que première suite officielle de la trilogie originale. Le personnage de Thrawn est intéressant à suivre et certains personnages, ainsi que les combats, valent le coup d'être lus. Toutefois, c’est lourd à lire, avec beaucoup de texte, et on conseille souvent de préférer la lecture du roman. Les dessins sont beaux, même si je trouve les dessins du premier chapitre moins réussis que ceux des deux suivants.
X-MEN : L'INTÉGRALE 1993 (I) – NOUVELLE ÉDITION
14/10/2026 -
(1 note)
- Panini Comics
Scott Lobdell, Fabian Nicieza, Andy Kubert, Jae Lee… Cable a assassiné le Professeur Xavier ? Les X-Men peuvent difficilement en croire leurs yeux, et pourtant, tout accuse le mutant venu du futur. À moins qu'Apocalypse ne soit derrière tout ça… ou bien un autre vilain, lui aussi échappé du futur ? Facteur-X et X-Force vont devoir s'impliquer pour résoudre ce mystère. (Contient les épisodes Uncanny X-Men (1963) 294-297, X-Factor (1986) 84-86, X-Force (1991) 16-18 et X-Men (1991) 14-18, nouvelle édition)
36 €
X-MEN : L'INTÉGRALE 1993 (I) – NOUVELLE ÉDITION
  • Alemxis
    Quel plaisir de replonger dans les X-Men des années 90 avec Le Chant du Bourreau ! On est clairement dans le X-Men « grande époque 90's » : plusieurs équipes, beaucoup de personnages, des combats dans tous les sens et une intrigue qui part rapidement dans quelque chose de très ambitieux. Le gros point fort pour moi, c’est Cable. On découvre beaucoup plus le personnage et surtout son passé, sa relation avec Stryfe et tout le mystère qui entoure son histoire. Il prend vraiment une autre dimension au fil du récit. Et puis il faut parler des dessins… Andy Kubert, Greg Capullo, Jae Lee, chacun avec son style. On est en plein dans les années 90, avec des personnages ultra badass, des costumes improbables et des planches qui débordent d’action. Évidemment, tout n’est pas parfait. Il y a énormément de personnages, beaucoup d'intrigues à suivre et certains passages ont forcément un peu vieilli. Mais franchement, c’est aussi ce qui fait le charme de cette période. Pour moi, cette Intégrale est surtout une excellente plongée dans les X-Men des années 90. C’est spectaculaire, parfois excessif, mais on ne s’ennuie pas.
Coup de coeur ... du redacteur !
D’orc tome 1
30/10/2026 -
(1 note)
- Urban Comics
Armé d'un bouclier magique aussi puissant que excessivement violent, un orphelin solitaire animé par le seul désir de trouver sa place en ce monde, se retrouve plongé tête la première dans la guerre éternelle opposant la Lumière et les Ténèbres. Les elfes contre les orques. Les sorciers contre le bon sens. Les dragons contre le reste du monde. Et coincé au milieu : D'ORC. Affublé d'une prophétie apocalyptique particulièrement gênante, ce demi-nain, demi-orque serait destiné à provoquer la fin du monde ! Bientôt, chaque humain, elfe, gobelin, nain, guerrier, Géant des glaces et autres créatures magiques aux noms imprononçables connaîtront son nom... et souhaiteront sa mort. Contenu vo : D'Orc #1-5
17 €
D’orc tome 1
  • Uraphire
    Petite surprise avec cette nouvelle série. C'est très drôle à lire, et le concept de base donne envie de suivre les péripéties du personnage et de ses alliées loufoques. Ce tome 1 m’a fait penser à l’humour du Donjon de Naheulbeuk, avec plus de violence.
Ça nous divise !
KNULL
07/10/2026 -
(2 notes)
- Panini Comics
Al Ewing, Tom Waltz, Juanan Ramirez Considérablement affaibli depuis sa défaite contre Eddie Brock, Knull est emprisonné par une adversaire inattendue. Décidé à redevenir le Roi en Noir, il parvient à s’échapper et part à la recherche du pouvoir qui lui a autrefois été retiré. Mais les ténèbres ont déjà une nouvelle maîtresse. Si Knull veut dominer l’univers, il va désormais devoir se tourner vers… la lumière ! (Contient les épisodes US Knull (2026) 1-5, inédits)
18 €
KNULL
  • Jeff
    Marvel remet Knull en avant après l'avoir fait disparaître des radars quelques temps suite à sa dernière défaite il y a quelques années. Vous ne connaissez rien du personnage ? Pas de problème, la Reine en noir explique toute la situation. Vous pouvez donc attaquer cette lecture sans trop être perdu ce qui serait une bonne idée si vraiment vous désirez enchaîner, ensuite, par l'event queen in black dans le sens où cette mini série Knull fait un peu office d'intro. Pour le reste, le numéro est un sacré défouloir. Si vous aimez l'univers des symbiotes mais surtout si vous aimez le bourrin et le sang, c'est une lecture pour vous !
  • Uraphire
    Mini-série qui sert surtout à préparer l’event Queen in Black. C’est sympa à suivre sans plus, avec quelques moments comiques qui fonctionnent. Knull est très basique et n’a pas une personnalité passionnante à suivre. Les dessins sont corrects. Bref, ce n'est pas une lecture mémorable.
X-MEN – RAID ON GRAYMALKIN
14/10/2026 -
(2 notes)
- Panini Comics
Jed Mackay, Gail Simone, Ryan Stegman, David Marquez Plusieurs mutants sont incarcérés dans l’ancien Institut Xavier, désormais transformé en prison. Pour les libérer, deux équipes de X-Men organisent une opération de sauvetage sous haute tension. Depuis l’Alaska, Cyclope prépare une extraction méthodique tandis qu’en Louisiane, Malicia privilégie l’assaut frontal. Deux visions. Deux stratégies. Deux leaders que tout oppose. (Contient les épisodes US X-Men (2024) 8-10 et Uncanny X-Men (2024) 7-8, précédemment publiés dans X-MEN FROM THE ASHES 11-13)
20.99 €
X-MEN – RAID ON GRAYMALKIN
  • Alemxis
    J’avais un peu peur d’avoir droit à un crossover surtout là pour faire du bruit, mais au final, Assaut sur Graymalkin fonctionne plutôt bien. Le fait de réunir les deux équipes de X-Men, celle de Cyclope et celle de Malicia, apporte une vraie dynamique. Les deux ont leur façon de faire et ça donne forcément quelques tensions intéressantes. J’ai particulièrement apprécié le côté équipe contre équipe, avec Cyclope et Malicia qui ne voient pas forcément les choses de la même manière. Ça donne un peu plus de profondeur au crossover qu’un simple affrontement contre un gros méchant. Visuellement, c’est également très solide. Les dessins de Ryan Stegman et David Marquez donnent au crossover une vraie ampleur et certaines planches sont vraiment réussies. Ce n’est pas forcément un arc qui révolutionne les X-Men, mais c’est un crossover efficace, rythmé et surtout agréable à lire. Et contrairement à certains gros événements Marvel, je trouve qu’il garde un côté assez humain avec les personnages.
  • Uraphire
    Premier crossover de la nouvelle période des X-Men pour un résultat très classique. C’est une rencontre entre deux équipes X-Men, où pas grand-chose ne change à l’issue du crossover. La question centrale autour de Xavier n’est pas résolue, ce qui donne un côté décevant à la rencontre. Les séries ne s’en retrouvent pas changées, mais c’est divertissant à lire. Au moins, c’est très bien dessiné, le crossover ne déçoit pas là-dessus.
Très bon, mais pas indispensable
Hyde Street Tome 2
09/10/2026 -
(1 note)
- Urban Comics
Lorsque Pranky dérobe un masque maudit à son ennemi juré, Mr. X-Ray, le boy-scout le plus dangereux de Hyde Street se voit transformer en une sorte d'enfant-loup incontrôlable. Incapable de retirer le masque de son visage, désespéré et humilié, il n'a d'autre choix que de demander l'aide de son propriétaire, conclut une trêve fragile avec Mr. X-Ray et se rend chez le sinistre chirurgien du quartier, le Docteur Ego. Personne ne sait encore que le Boucher de Hyde Street s'est échappé de sa prison, chasse ses camarades Résidents... et se repaît de leur sang. Contenu vo : Hyde Street #8-12
18.5 €
Hyde Street Tome 2
  • BartAllen
    Deuxième tome d'Hyde Street qui continue d'être une bonne surprise malgré les nombreux retard en VO, les 5 numéros de ce tome ayant été publié ente août 2025 et mai 2026. Côté histoire, on continue de découvrir de nouveaux résidents d'Hyde Street, tout en se concentrant sur Pranky et le Boucher. Graphiquement c'est top et plus facile à suivre en VF du coup.
Le Fantôme de l’opéra
09/10/2026 -
(2 notes)
- Urban Comics
L'Opéra Garnier vient d'être le théâtre d'une série de crimes violents qui ébranlent tout Paris. Au milieu de ce chaos, Christine Dubois ne tardera pas à découvrir que personne — surtout pas la mystérieuse voix qui murmure depuis les combles — n'est ce qu'il semble être. Alors qu'un vieil ami revient pour enquêter sur ces attaques troublantes, Christine comprendra qu'il n'existe aucun moyen d'échapper au fameux Fantôme de l'opéra. Les Monstres Universal débarquent chez Urban ! Découvrez les plus grands mythes horrifiques du cinéma tels que L'Homme Invisible, La Créature du Lac noir, Dracula, Frankenstein et bien d'autres, modernisés par les meilleurs auteurs de la scène comics moderne, dans des éditions grand format prestige ! Contenu vo : Universal Monsters: Phantom of the opera #1-4
20.5 €
Le Fantôme de l’opéra
  • Jeff
    Un titre assez différent des autres opus de la collection. Les dessins et la colorisation sont très bons et apportent clairement une touche horrifique / flippante à l'ensemble du récit. Chose que le scénario en lui-même ne fait pas forcément... et c'est un peu ça qui est dommage. De son côté, on a parfois l'impression que le scénariste part plus sur du policier. Et donc, forcément, il y a un décalage. Ajoutez à cela quelques lenteurs et vous avez un numéro qui se noie un peu dans la masse des titres Universal monsters alors qu'il aurait pu en prendre la tête en terme de qualité (ou au moins finir dans le top 3).
  • Uraphire
    Nouveau titre pour la collection qui m’a bien intrigué pour le coup. Ici, on reprend l’histoire du film de 1943 avec des petits changements intéressants, dont la nature plus ambiguë du Fantôme et une caractérisation plus poussée de Christine Dubois. Malheureusement, l'auteur n’a que quatre numéros pour raconter son histoire et l'on sent qu'il doit accélérer certains points de l'intrigue. La grosse réussite, ce sont les dessins qui apportent une touche unique à l’histoire en donnant une dimension fantastique au Fantôme de l’Opéra.
Green Lantern : La Revanche de Black Hand (2010)
23/10/2026 -
(4 notes)
- Urban Comics
Hal Jordan n'est plus Green Lantern ! Destitué par ses supérieurs, les Gardiens de l'Univers, il est contraint de retrouver la vie civile et tente de renouer avec sa petite amie, Carol Ferris. Mais les Gardiens ont ajouté l'insulte à l'infamie en nommant Sinestro, son ennemi juré, comme remplaçant ! Sinestro, fidèle à lui-même, demeure une forte tête et décide de rendre à Jordan son anneau à une seule condition : qu'il s'allie avec lui le temps d'une mission sur sa planète, Korugar... Contenu vo : Green Lantern (New52) #1-12 et Annual 1.
25 €
Green Lantern : La Revanche de Black Hand (2010)
  • BartAllen
    Urban continue la publication du run de Geoff Johns en Paperback et après 6 tomes, on entame ici la période New 52 où l'auteur doit gérer la suite des révélation de son run tout en composant avec la nouvelle continuité. On a encore une fois pas mal de numéros à se mettre sous la dent et parès les gros arcs précédents, la tension redescent d'un cran mais le tome contient quand même quelques révélations notamment sur le plus récent des corps, la tribu indigo.
  • Jeff
    Malgré le relaunch du New 52, Johns a pu continuer son taff sur l'univers de Green Lantern comme si de rien n'était. C'est dire si DC lui laissait carte blanche. Cette période n'est pas la meilleure du scénariste mais on reste clairement dans la continuité de ce qu'il a fait par le passé. Autrement dit, cela reste pas mal du tout.
  • The_Crusader
    Mon premier comics Green Lantern faisait partie de ce run, donc j'en garde un souvenir assez nostalgique. Pas forcément à la hauteur du travail de Johns pré 52, mais c'est du travail plus que solide et qui se lit avec plaisir.
  • Uraphire
    Avant-dernier tome de la réédition du run de Johns sur Green Lantern en DC Paperback. Ici, l’auteur s’éloigne de l’ambiance batailles cosmiques des derniers tomes, mais reste intéressant à découvrir, notamment pour l’Indigo Tribe. Le plus captivant à lire, c’est le développement de la relation entre Sinestro et Hal qui est écrite à merveille, avec subtilité. Le dernier arc est plus classique à lire, mais prépare le grand final de Geoff Johns sur la série. Graphiquement, Doug Mahnke est excellent aux dessins.
UNCANNY X-MEN T01
14/10/2026 -
(1 note)
- Panini Comics
Gail Simone, David Marquez, Javier Garrón… Krakoa n’est plus. Le Professeur X est emprisonné dans l’ancien Institut Xavier, la communauté mutante a volé en éclats. Malicia s’entoure de Gambit, Wolverine et Diablo pour protéger les siens à tout prix. Dans les marais de Louisiane, l’équipe croise la route de quatre jeunes mutants incontrôlables tandis qu’une force tapie dans l’ombre menace d’anéantir les X-Men. (Contient les épisodes US X-Men (2021) 35 (III), Free Comic Book Day 2024: Blood Hunt/X-Men (2024) 1 (II) et Uncanny X-Men (2024) 1-6, 9-10 et 12-16, précédemment publiés dans X-MEN : FALL OF THE HOUSE OF X 8 et X-MEN FROM THE ASHES 2, 4, 6, 8, 14-15, 19-20, 22-236 et 25)
32 €
UNCANNY X-MEN T01
  • BartAllen
    Nouvelle mouture des Uncanny X-Men emmenée par Rogue et Gambit qui montent une équipe an Louisiane et recrutent de jeunes mutants que l'on va apprendre à découvrir. Cela n'empêchera pas d'avoir des intrigues autour des personnages que l'on connait bien. L'arc final de ce tome met bien en avant les nouvelles recrues et Gail Simone fait un bon travail d'écriture pour nous donner envie de les suivre. Les dessins de David Marquez et Javier Garron son très bons.
SPIDER-MAN/VENOM – DEATH SPIRAL 2 (de 2)
07/10/2026 -
(1 note)
- Panini Comics
Al Ewing, Joe Kelly, Kev Walker, Ed McGuinness… Le tueur en série Tourment assassine les membres éloignés des familles de Peter Parker, Eddie Brock et Mary Jane Watson. Si ces derniers font leur possible pour mettre fin à cette spirale meurtrière, les cadavres continuent de s’accumuler. Désormais, les vies de Dylan Brock, May Parker et Anna Watson sont en danger. (Contient les épisodes US Venom (2025) 256-257, Amazing Spider-Man (2025) 26-27 et Amazing Spider-Man/Venom: Death Spiral – Body Count (2026) 1, inédits)
15 €
SPIDER-MAN/VENOM – DEATH SPIRAL 2 (de 2)
  • Jeff
    Suite et fin de Death Spiral, le crossover entre les séries Spider-Man et Venom. Un récit assez haletant, divertissant, un super-vilain plutôt original et quelques personnages qui mordent la poussière. Ajoutez à cela des dessins qui sont plutôt bons et vous avez un crossover qui, sans être révolutionnaire, reste un très bon divertissement. A noter qu'il fait aussi office plus ou moins d'introduction au très attendu The Amazing Spider-Man #1000. Autrement dit, agréable ET utile.
Ça se laisse lire avec plaisir
GODZILLA VS LE MARVEL UNIVERSE
21/10/2026 -
(2 notes)
- Panini Comics
Ryan North, Gerry Duggan, John Romita Jr, Giuseppe Camuncoli… Le général Ross a neutralisé certains des monstres les plus redoutables de la planète, dont Mothra, Kumonga et Hulk, mais Godzilla sévit toujours ! Alors que les justiciers de l’univers Marvel se tiennent prêts à affronter la terrifiante créature, les Quatre Fantastiques ouvrent le bal. Les X-Men, Spider-Man, les New Avengers et Thor sont aussi de la partie. (Contient les épisodes Godzilla Vs Fantastic Four (2025) 1, Godzilla Vs Hulk (2025) 1, Godzilla Vs Spider-Man (2025) 1, Godzilla Vs X-Men (2025) 1, Godzilla Vs Avengers (2025) 1 et Godzilla Vs Thor (2025) 1, inédits)
24 €
GODZILLA VS LE MARVEL UNIVERSE
  • Jeff
    Panini se lance enfin dans les crossovers Marvel Godzilla de 2025. On commence ici par le commencement à savoir les one-shots. Globalement, c'est plutôt divertissant même si on a souvent l'impression d'avoir un peu la même recette. Après, on veut surtout voir le Roi des monstres affronter les différents personnages Marvel sans se prendre la tête. Vu de la sorte, c'est mission accomplie.
  • Uraphire
    Enfin arrive le premier crossover Marvel avec Godzilla à temps pour surfer sur l'arrivée du prochain film de la licence. Chaque histoire est un récit complet avec sa propre ambiance et son propre style artistique. Les dessinateurs sont tous très bons (Avec des exceptions, genre John Romita JR.) et les histoires sont divertissantes pour les fans de bastons et de clins d'œil à la franchise Godzilla. Personnellement, je retiendrais surtout les récits avec Thor et Hulk.
WOLVERINE – WEAPONS OF ARMAGEDDON
07/10/2026 -
(2 notes)
- Panini Comics
Chip Zdarsky, Luca Maresca Teri O’Barnes a la capacité de pister les mutants. C’est elle qui a permis aux agents du programme Arme X de capturer Logan il y a des années. À présent, Teri tente de se racheter et contacte Wolverine afin qu’il vienne en aide à Tyler Torrens, un jeune mutant prisonnier de l’organisation WarriorPrime. (Contient les épisodes US Wolverine: Weapons of Armageddon (2026) 1-4, inédits)
18 €
WOLVERINE – WEAPONS OF ARMAGEDDON
  • Jeff
    Un numéro qui a son importance puisqu'il s'agit de la première étape qui va mener au prochain event Marvel : Avengers: Armageddon. Ce n'est pas sans défaut mais cela se lit plutôt bien.
  • Uraphire
    Récit complet qui sert, lui aussi, de prélude à Avengers Armageddon. Il prépare notamment la réintroduction de Colton dans le présent. Le principal point fort, c’est l’écriture des personnages qui sont bien écrits, mais à part ça, le scénario fait déjà vu dans le contexte de l’univers Marvel. Au moins la durée du récit fait qu’on ne perd pas de temps dans l’histoire, ça va à l’essentiel.
DAREDEVIL/PUNISHER – L'ARME DU DIABLE
07/10/2026 -
(1 note)
- Panini Comics
Jimmy Palmiotti, Tommaso Bianchi, Gabriel Guzman Alors que Frank Castle s’en prend à la famille Gnucci, Daredevil doit intervenir pour empêcher le chaos de régner à Hell’s Kitchen. Ne se souciant que peu des idéaux de l’Homme Sans Peur, le Punisher ne reculera devant rien pour éradiquer la pègre… La ville de New York sortira-t-elle indemne de l’affrontement entre les deux justiciers ? (Contient les épisodes US Daredevil/Punisher: The Devil's Trigger (2025) 1-5, inédits)
18 €
DAREDEVIL/PUNISHER – L'ARME DU DIABLE
  • Jeff
    Retour de Jimmy Palmiotti sur les univers de Daredevil et Punisher. Au sommaire : le retour de la famille Gnucci, une revisite de la relation Daredevil / Punisher et quelques références aux anciens comics et la série TV. Par contre, niveau scénario, c'est clairement du réchauffé. Dommage.
Le bon côtoie le moins bon
Zero Hour tome 1 (1994)
23/10/2026 -
(2 notes)
- Urban Comics
Devenu Extant, Hank Hall possède désormais le pouvoir de modifier à l'envi les événements passés. En agissant sur la ligne temporelle, il provoque des anomalies qui bouleversent l'existence des super-héros aux quatre coins de l'univers. Ainsi, Barbara Gordon redevient Batgirl, les parents de Bruce Wayne sont à nouveau vivants et Superman croise de multiples versions du Chevalier Noir. De son côté, Flash tente au péril de sa vie d'enrayer la progression de cette nouvelle Crise Temporelle. Contenu vo : Zero Hour: Crisis In Time #3-4, Superman (1987) #93, The Flash (1987) #94, L.E.G.I.O.N. #70, Green Lantern (1990) #55, Super-Man: The Man Of Steel (1991) #37, Team Titans #24, The Darkstars #24, Valor #23, Batman (1940) #511, Batman: Shadow Of The Bat #31, Detective Comics (1939) #678, Legionnaires #18, Hawkman (1994) #13, Showcase ‘94 #8-9, Steel #8, Superboy (1994) #8, Outsiders #11.
32 €
Zero Hour tome 1 (1994)
  • Uraphire
    Grosse surprise de voir enfin Urban éditer cet event chez eux. On y suit le même principe que Legends et Invasion!, parus dans la collection DC Paperback, avec l'event et tous les tie-ins. Ce qui fait qu'on risque d'être un peu perdus pour certains numéros, car ils ont leurs propres histoires en cours, sans forcément de lien direct avec Zero Hour. Au moins, pour les complétistes, vous avez l’édition la plus complète de l’event. Pour l’histoire en elle-même, c’est un morceau important dans la mythologie de Green Lantern, c’est intéressant historiquement à découvrir et c’est divertissant à lire, mais ce n’est pas un grand récit, surtout que les tie-ins peuvent alourdir la lecture. Graphiquement, c'est beau en tout cas.
  • Jeff
    Peut-être aussi l'un des derniers grands noms qui nous manquait du côté des gros récits Green Lantern. Par contre, niveau contenu, on est un peu sur le même principe que pour Knightfall ou la Mort de Superman. Autrement dit, ce n'est pas tant le scénario qui a fait entrer ce titre dans la légende plus mais son aura. Hal Jordan du côté des méchants... c'est juste unique.
ULTIMATE X-MEN T03 (de 3)
14/10/2026 -
(1 note)
- Panini Comics
Robert Kirkman, Damon Lindelof, David Finch, Lienil Francis Yu… Venu du futur, Nathan Summers fait irruption à l’Institut Xavier et révèle de sinistres secrets. Bishop, un autre voyageur temporel, rassemble quant à lui sa propre équipe de X-Men pour accomplir le rêve du Professeur X. Mais l'avenir s'assombrit avec l'arrivée de l'empereur évolutionnaire Apocalypse… (Contient les épisodes US Ultimate X-Men (2000) 75-100, Ultimate X-Men/Ultimate Fantastic Four Annual (2008) 1, Ultimate Fantastic Four/Ultimate X-Men Annual (2008) 1, Ultimate Wolverine Vs Hulk (2005) 1-6, Ultimatum (2008) 1-5 et Ultimatum: X-Men Requiem (2009) 1, précédemment publiés dans MARVEL DELUXE : ULTIMATE X-MEN 8-9, MARVEL DELUXE : ULTIMATE WOLVERINE VS HULK et MARVEL SELECT : ULTIMATUM)
80 €
ULTIMATE X-MEN T03 (de 3)
  • Alemxis
    Ça y est, on arrive au bout de cette première période des Ultimate X-Men, et franchement, même si ce tome est un peu moins régulier que les deux précédents, j’ai quand même pris beaucoup de plaisir à le lire. Il y a de très bonnes choses, notamment Ultimate Wolverine vs. Hulk, qui est vraiment un gros plaisir à lire, et les histoires autour de Cable et Apocalypse que j’ai trouvées plutôt réussies. Par contre, Ultimatum, c’est plus compliqué… C’est spectaculaire, violent et ça change énormément de choses, mais j’ai trouvé l’ensemble assez bourrin et moins convaincant que ce que j’espérais. La partie X-Men Requiem fonctionne surtout comme une conclusion et permet de refermer cette période avec un petit côté nostalgique. Au final, ce n’est peut-être pas le meilleur des trois Omnibus, mais pour moi il reste indispensable quand on a commencé la collection. C’est toujours un plaisir de retrouver cet univers Ultimate et de voir jusqu’où les auteurs ont osé aller.
Ni chaud ni froid
Superman Unlimited tome 2
09/10/2026 -
(2 notes)
- Urban Comics
Alors que Superman doit faire face à un siège surnaturel qui menace Smallville, la nouvelle installation Steelworks construite dans la ville natale de l'Homme d'Acier se retrouve au coeur du conflit. Serait-elle la clef de la solution... ou l'origine du problème ? Contenu vo : Superman Unlimited #7-10 + Superman : Chains Of Love Special #1
18.5 €
Superman Unlimited tome 2
  • BartAllen
    Second tome de cette série qui peine à convaincre. Après un premier tome moyen, on a ici des épisodes peu intéressants. Reste à voir comment seront publié les épisodes suivants avec les différents "crossovers", mais ce tome est clairement dispensable.
  • Adrien L.
    La série commençait assez fort avec une idée audacieuse, dont les conséquences seront traitées plus tard (en ce moment dans Kingdom of Zod en VO). Mais ce tome 2 passe à autre chose, et perd Albuquerque au passage. La série devient un peu insipide, avec du très banal. Bref, allez plutôt lire la série principale Superman.
Batman silence – La Vérité
23/10/2026 -
(2 notes)
- Urban Comics
Vingt ans après la publication de BATMAN SILENCE, Jeph LOEB (SUPERMAN FOR ALL SEASONS, BATMAN : UN LONG HALLOWEEN) propose un épilogue inédit à ce classique du Chevalier Noir ! Peu après l'affrontement contre Silence, le Lasso de la Vérité disparaît à Gotham... Batman et Wonder Woman se lancent dans une course contre la montre pour le récupérer avant qu'il ne tombe entre de mauvaises mains... celles du Joker et de Harley Quinn ! Contenu vo : Batman/Wonder Woman : Truth #1
6.9 €
Batman silence – La Vérité
  • BartAllen
    Un one-shot dispensable, taggé Silence/Hush pour faire vendre un peu plus alors que ça pourrait juste être un récit hors-continuité. L'histoire n'est pas des plus interessantes, Heureusement Jim Cheung nous aide à passer un bon moment.
  • Adrien L.
    J'étais très content de voir Cheung sur ce numéro que je me suis empressé de lire. Le truc m'est complètement tombé des mains à cause du scénario téléphoné. Le lien avec Hush 2 se situe uniquement à la présence de Loeb au scénario qui n'y arrive clairement plus. Le dessin de Cheung ne peut pas tout rattraper...
MARVEL UNIVERSE 2
07/10/2026 -
(1 note)
- Panini Comics
Stephanie Phillips, Jed Mackay, Aaron Kuder, Alvaro Lopez… Sur Sakaar, Miss Hulk protège les habitants d’une attaque des Mille Yeux. Pendant ce temps, la Panthère Noire se retrouve pourchassé par des créatures inspirées des surhumains terriens. Enfin, Richard Rider obtient une chance de venger le Nova Corps, détruit durant la vague d’Annihilation, et affronte Vorace. (Contient les épisodes US Planet She-Hulk (2025) 3-4, Black Panther: Intergalactic (2025) 2-3 et Nova: Centurion (2025) 3-4, inédits)
15 €
MARVEL UNIVERSE 2
  • Jeff
    Il s'agit de toutes les séries nées des conséquences de l'event Imperial. Des séries annulées en moins temps qu'il n'en faut pour le dire aux Etats-Unis. Si vous avez apprécié le tome 1 vous avez autant continuer puisqu'il n'y aura qu'une poignée de numéros. Pour les autres, il n'y a que peu d'intérêt. Plus d'informations ici : https://www.mdcu-comics.fr/news/39037-recap-de-levent-imperial
X-MEN – CHASSE AU X
14/10/2026 -
(1 note)
- Panini Comics
Gail Simone, Jed Mackay, Javier Garrón, Netho Diaz… Après la chute de Krakoa et son ralliement à Orchis, Charles Xavier se rend aux autorités. Il est détenu dans son ancien Institut, transformé en prison pour mutants. Mais alors qu’un événement imprévu facilite son évasion, ses anciens élèves font face à un choix impossible : doivent-ils l’aider, le capturer… ou l’éliminer ? (Contient les épisodes US Uncanny X-Men (2024) 11, NYX (2024) 9, Storm (2024) 6 X-Men (2024) 13, X-Factor (2024) 8, X-Force (2024) 9 et X-Manhunt Omega (2024) 1, précédemment publiés dans X-MEN FROM THE ASHES 17-18)
26 €
X-MEN – CHASSE AU X
  • Uraphire
    Second crossover de la période From The Ashes qui concernait toutes les séries mutantes. Comme pour le précédent, ce n’est pas un crossover exceptionnel ; c’est divertissant à suivre, mais c’est décevant, surtout sur la fin, qui n'amène à rien car Marvel a annulé les plans prévus. Le traitement de Xavier est bizarre par moments aussi, chaque auteur semblant avoir une vision différente du personnage. Aussi, toutes les séries ne s'intègrent pas très bien à l’histoire, devant en même temps, raconter leurs propres intrigues (X-Force et NYX).

Adrien L.

Attiré par le monde des comics depuis toujours, gros consommateur et lecteur depuis une vingtaine d'années maintenant. Cherche à transmettre sa passion par tous les moyens !

Me Suivre:

A lire aussi

Commentaires

Laisser un commentaire

La rédac vous recommande

MDCU

Les meilleures lectures pour MDCU sur Spider-man

Feb 06, 2017

Derniers commentaires

Dernières reviews

Nous soutenir

Soutenez MDCU sur Tipeee

Partenaire

BdFugue
Copyright © 2008 - 26 | V8.0