[Review] Batman Silence 2

Edité par Urban Comics

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Batman Silence 2, écrit par Jeph Loeb et dessiné par Jim Lee. Il est sorti le 18 septembre 2026 pour 20.50€. Il contient les titres US Batman #158-163.

Il y a des années, Batman et ses alliés ont soudainement été assaillis par tous leurs ennemis, jusque dans leur vie civile. Derrière cette attaque se cache un mystérieux adversaire masqué se faisant appeler Silence, directement lié à l'enfance de Bruce Wayne et connaissant tous les secrets de la Chauve-Souris. Alors que la menace semblait enterrée, Silence semble pourtant de retour, plus dangereux que jamais et décidé à mener sa guerre contre la bat-famille jusqu'au bout...



BATMAN SILENCE 2, la suite tant attendue du grand classique du Chevalier Noir, vingt ans après sa publication. Jeph LOEB (SUPERMAN FOR ALL SEASONS, BATMAN : UN LONG HALLOWEEN) et Jim LEE (JUSTICE LEAGUE, SUPERMAN POUR DEMAIN) reviennent pour raconter la suite de l'affrontement entre Batman et Silence dans une enquête épique et brutale qui marque une nouvelle étape majeure de la mythologie de l'Homme Chauve-Souris.

Ils sont peu nombreux à connaître mon secret. Encore moins à me parler sur ce ton.

Lorsque l'on propose une suite à un classique, il y a toujours une appréhension. Est-elle nécessaire ? Va-t-on réellement apporter quelque chose ? Et, bien sûr, est-ce que la suite sera aussi bonne que le premier ? Aussi, lorsque Batman Silence 2 est annoncé, on se doutait bien que l'ouvrage allait faire couler beaucoup d'encre. D'ailleurs, il en a peut-être même fait couler encore plus avant même qu'il ne sorte. Avec autant de mois de retard pour chaque numéro (pour rappel, sept mois de retard rien que pour Batman #163 soit le dernier numéro US de ce tome), les fans, les critiques et autres sites spécialisés ont largement eu le temps de s'en donner à coeur joie. Et si la raison est largement compréhensible (Jim Lee est le président de DC Comics, il a donc beau vouloir dessiner cette suite, il a clairement d'autres chats à fouetter), la cadence de parution n'en reste pas moins problématique. Pour la lecture d'une part, mais aussi pour la cohésion générale. Difficile de ne pas rire lorsque l'on repense au fait que la série Batman de Matt Fraction et Jorge Jimenez devait tenir compte des événements de Silence 2 lorsque l'on sait que Silence 2 est sorti le 18 septembre en France alors que Batman tome 1 est déjà là depuis le 27 mai. Mais bon... nous y sommes. Batman Silence 2 est enfin là. Il est donc temps de commencer la critique à proprement parler.

Autant le dire tout de suite, niveau contenu, ce n'est pas aussi exceptionnel que pour Batman Silence premier du nom. Pour ce qui est du scénario, on en est même très loin. Après tout, on trouve des choses assez étranges, peu crédibles et parfois même gênantes. C'est d'autant plus surprenant lorsque l'on sait que c'est Jeph Loeb qui est au scénario. Pourtant, cela commence bien. Le principe de Batman qui est obligé de s'allier à ses adversaires et d'affronter sa famille est une bonne idée. On peut même dire que cela colle plutôt bien au personnage de Silence. Après, reste à savoir comment le tout est amené. Et là, cela devient déjà plus problématique. Il ne suffit pas de placer les super-vilains aux côtés de Batman pour en faire des alliés. Et pourtant, c'est un peu ce qui se passe ici à tel point que l'on a du mal à reconnaître le comportement de certains d'entre eux. Il s'agit d'une erreur et, malheureusement, c'est loin d'être la seule. Par exemple, il est difficile à croire que Gordon ne voit pas que Barbara en tenue de Batgirl. D'accord, il n'a pas ses lunettes et il a un certain âge, mais on parle quand même d'une femme habillée en noire avec un masque et des oreilles de chauve-souris qui se tient à trente centimètres de lui. A ce stade, ce n'est plus de l'hypermétropie. Qu'il ne voit pas réellement les traits de sa fille, passe encore, mais qu'il soit incapable de voir qu'elle a un gros truc noir sur le visage et qui mériterait que certaines questions soient soulevées est plus difficilement concevable. Autre point extrêmement mal amené : le twist final. A la fin de l'ouvrage, un personnage vient en aide à Batman. Et il est difficile de ne pas penser qu'il tombe vraiment comme un cheveux sur la soupe. Je passe volontairement sur Nygma qui est franchement insupportable dans ce récit, je pense que vous avez compris qu'il y a des problèmes avec l'écriture des personnages et que continuer à donner des exemples est parfaitement dispensable.

Après tous les personnages ne sont pas à la masse non plus. Batman et Silence font forte impression. L'échange entre Batgirl et Catwoman a beau être court, il est exceptionnel. Soupir est intéressant, Leslie Thompkins est géniale et bien sûr, on prend plaisir à retrouver un Jason Todd face à Batman (il y a des airs de "déjà vu" mais on ne peut pas tout avoir, sans doute).

Au final, nous avons donc un récit distrayant avec quelques bonnes idées mais pour lequel le lecteur doit faire également de nombreuses concessions. C'est beaucoup demandé pour un ouvrage qui se veut la suite de Batman Silence.

J'en déduis que votre Bat-papa a dû me sauver.

Pour ce qui est de la partie graphique, c'est du Jim Lee. Tout simplement. Certains diraient que l'on est loin de sa grande époque mais si on est honnête un instant, une mauvaise journée pour Jim Lee reste souvent meilleure qu'une bonne journée pour pas mal de dessinateurs dans la moyenne. Le dessin, la colorisation, la batmobile en pleine page, le costume de Batman, le design des personnages... autant d'éléments qui te font t'attarder sur un bon nombre de planches. Et ne parlons pas de la version en noir et blanc ! Non, vraiment, on peut reprocher des choses à ce titre, mais il est difficile de déclarer que Jim Lee dessine mal sans trembler des genoux.

En bonus, vous trouverez des variant covers.

Si vous désirez vous procurer Batman : Silence 2 et soutenur MDCU par la même occasion, n'hésitez pas à passer par ce lien.