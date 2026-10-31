[Review] Superman / Spider-Man Intégrale

Edité par Urban Comics

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Superman / Spider-Man Intégrale écrit et dessiné par un collectif d'auteurs. Il est sorti le 2 octobre 2026 pour 22.50€. Il contient les titres US Marvel / DC: Spider-Man / Superman #1 + DC / Marvel: Superman / Spider-Man #1.

Après le crossover explosif entre Batman et Deadpool, découvrez la rencontre toute aussi étonnante entre Superman et Spider-Man ! Entre Manhattan et Metropolis, retrouvez des duos inédits : Superboy et Spider-Man 2099, Lex Luthor et Norman Osborn, Miles Morales et Superman ou encore l'invasion de Metropolis par des hordes de symbiotes ! Le tout, avec des équipes créatives réunissant certains des plus grands talents de l'industrie ! Plus de 20 ans après leur dernier crossover, les personnages de DC rencontrent à nouveau les personnages de Marvel ! Un événement dans le monde des comics ! Plus de 20 ans après leur dernière rencontre, les personnages de DC rencontrent à nouveau les personnages de Marvel !

- Est-ce qu'il t'est arrivé de mourir ? - Quoi ? Genre ce mois-ci ? Ouais, une ou deux fois. Mais ce n'était pas trop grave.

Les crossovers, c'est rarement fou. Et malheureusement, ce ne sont pas Marvel et DC qui vont nous contredire avec leur Batman / Deadpool. Mais bon... tu as Batman, tu as Deadpool, tu as une proposition commune des deux éditeurs, chose que l'on pourrait qualifier de "rare"... c'est suffisant pour vendre. sans surprise, les éditeurs rempilent quelques mois plus tard avec Superman et Spider-Man. Est-ce que c'était nécessaire ? Non, pas vraiment. Mais bon... au moins, cette fois, le crossover est meilleur.

Concernant les titres principaux, le premier crossover rejoint un peu tous les autres. Autrement dit, la proposition graphique est bonne mais il n'y a pas de réelle proposition d'écriture. On pourrait presque parler de paresse. Attention, c'est mieux que les crossovers Deadpool / Batman mais ce n'est clairement pas à la hauteur de ce que l'on est en droit d'attendre de ces deux personnages mais aussi de ces deux auteurs. Pour le coup, Brad Meltzer et Pepe Larraz s'en sortent mieux. Le titre dégage plus d'émotions et les dialogues sont plus percutents. Preuve en est, leur petite note finale qui n'a besoin d'aucun commentaire supplémentaire : A Jerry, Joe, Steve et Stan, qui continuent à nous apprendre à faire le bien autour de nous. Classe. Respectueux. Humble. Parfait.

De manière générale, et comme souvent dans ce genre de proposition, les équipes créatives sont si nombreuses que le travail proposé est assez inégal. Il y a beaucoup de choses très anecdotiques. Chose d'autant plus évidente lorsque l'on sait que, du côté des récits secondaires, certains ont droit à quatre planches pour leur projet et d'autres deux fois plus. Après, cela ne veut pas pour autant dire que ceux qui doivent se cantonner à quatre planches s'en sortent moins bien. Clairement, le récit de Matt Fraction autour de Jimmy Olsen / Carnage, on ne le voit pas venir. Le principe est simple, c'est osé et le final interpelle. Le numéro autour de Lois et Jonah avait du potentiel mais il est vrai que l'on est resté en surface. Cette fois, on peut sans doute blâmer le nombre de pages. C'est dommage. Le titre qui mêle Power Girl et le Punisher fait sourire même si on ne reconnait pas vraiment le Punisher. Le Dan Slott / Marcos Martin propose un titre avec Spider-Noir. Niveau récit, c'est plutôt expéditif mais revoir le Superman oldschool est agréable.

Alors, c'est ça, Gotham City ? Cela fout les jetons.

Pour ce qui est de la partie graphique, il est difficile de donner un avis global tant les dessinateurs sont nombreux. Je vais donc me contenter de dire qu'il y a quand même des grands noms de l'industrie. Le genre d'artiste qui n'a plus rien à prouver. On parle quand même de Jorge Jimenez, Jim Lee, Sean Murphy, Rafa Sandoval, Humberto Ramos ou encore l'incroyable Gary Frank. Mention spéciale à Marcos Martin et son approche old school pour le numéro autour de Spider-Man Noir. C'était un réel plaisir de voir un Superman à l'ancienne.

En bonus, vous trouverez une avalanche de covers.

Si vous désirez vous procurer Superman / Spider-Man Intégrale et soutenir MDCU par la même occasion, n'hésitez pas à passer par ce lien.