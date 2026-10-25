[Review] Gunslinger Spawn 2023 - 2024

Au tour du Pistolero de passer en annuel

La review du jour est un titre proposé par Delcourt. Il s'agit de l'album Gunslinger Spawn 2023 - 2024, écrit par Todd McFarlane et dessiné par Dexter Soy et Carlo Barberi. Il est sorti le 22 octobre pour 29,95 euros. Il contient les titres US Gunslinger Spawn #25-37.

Cette nouvelle incarnation de la malédiction de Spawn, qui met en scène un pistolero en quête de vengeance, est écrite par Todd McFarlane lui-même et dessinée par Brett Booth ! Cet album XXL contient deux arcs haletants !

Gunslinger est en Enfer ! Et plutôt que de chercher les responsables, il va accepter de défier Sinn, un être invincible. Gunslinger se retrouve alors entraîné dans une course périlleuse pour le Trône de l'Enfer, qui pourrait bien lui offrir le moyen de rentrer chez lui.

Après 4 tomes, Gunslinger Spawn subit lui aussi le format annuel. Ce tome est à cheval sur l'année 2023 et l'année 2024. Donc oui, la série a un peu de retard sur ses copines, mais ce n'est pas très grave, car la série suit son chemin assez indépendamment de celui des autres. Le tome 4 avait lancé le Spawn Pistolero dans une quête de vengeance, l'éloignant des autres Spawn. Notre album reprend donc à ce moment.

Le premier chapitre est d'ailleurs très plaisant à lire, car Javi y concrétise la vengeance de sa soeur, en tuant l'un des responsables. La suite passe cependant rapidement à autre chose. La quête de vengeance est toujours là, mais McFarlane part malheureusement dans des récits secondaires. Le jeu des flashbacks est utilisé pour nous raconter, encore une fois l'histoire du Pistolero. Puis il tombe sur une espèce de cyborg, qui va provoquer un petit arc scénaristique de 2 chapitres, plutôt sympa, mais secondaire et dispensable.

La première partie de l'album se conclut alors. Du coup, après un début assez jouissif, le scénario se perd un peu après. Heureusement, la lecture vaut le coup pour la partie graphique. Dexter Soy a un style très travaillé, qui colle vraiment à l'ambiance de la série. J'ai même apprécié le flashback qui relate l'histoire déjà-vue du Pistolero, grâce à ses chouettes dessins.

La suite et seconde partie de l'album se situe après le Spawn #350. C'est d'ailleurs un des rares liens avec les autres séries. Il y a une ellipse temporelle, et rien ne nous est expliqué, si ce n'est que les créatures du ciel et de l'enfer ont perdu leurs pouvoirs. L'idée intéressante, c'est que le Pistolero était le plus faible des Spawns, qui doit compenser avec ses compétences. Du coup, le rapport de force est maintenant inversé.

Ce nouveau départ va permettre à la série d'introduire un nouveau personnage : Linda. Javi va partir dans un road trip improvisé avec elle, et la dynamique du duo fonctionne très bien. Les choses se posent un peu, et le rythme rend la lecture agréable. Le ressort humoristique basé sur le décalage des époques fonctionne plutôt bien, car n'est pas trop insistant. Ce passage est vraiment réussi, très humain, avec la quête de vengeance qui revient sur le devant de la scène.

Les choses vont bien sûr finir par se gâter, et on a le droit à un passage assez étrange. En effet, il y a un flashback qui dure un peu plus qu'un chapitre qui nous montre un combat entre le pistolero et un ange. Ce choix est bizarre, parce que cette histoire n'apporte rien au présent, et on ne sait pas trop pourquoi on nous raconte ça. Surtout que c'est un combat Spawn/Ange déjà vu et revu. Comme s'il y avait une volonté de gagner du temps, de faire du remplissage.

La fin de l'album introduit heureusement des éléments intéressants pour la suite. Des noms de personnages importants dans l'univers Spawn global sont lachés, et surtout, on va en apprendre plus sur l'hôte du Pistolero. Rappelez-vous, il possède actuellement un corps de quelqu'un dont on sait peu de chose. A priori, ce fait changera dans le prochain tome.

La relance de la série après le #350, et donc avec un Javi sans pouvoir, a permis aussi un changement de dessinateur. Pourtant, le nouvel arrivé est connu des lecteurs de Spawn, puisqu'il s'agit de Carlo Barberi, un ancien dessinateur de la série principale Spawn. Il était très bon, mais il semble s'être encore amélioré Son style très graphique colle très bien à la série, et renforce la lecture.

Du coup, avec ce format annuel, nous avons de gros albums, ce qui fait ressortir l'écriture irrégulière de McFarlane. Cet album en est la parfaite illustration. Il contient d'excellentes idées, mais aussi des passages assez inutiles. Le personnage du Pistolero est agréable à suivre dans ses aventures, et si vous l'appréciez, vous passerez un bon moment, mais on aimerait un récit un peu mieux construit.

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