Le synopsis de Magneto : End of Days par Brian Michael Bendis et Andrea Sorrentio se dévoile

L’occasion de plonger au cœur du puissant héritage de ce personnage emblématique.

L'annonce d'un titre Magneto : End of Days avait été faite lors de la New York Comic Con 2026. Mais si nous connaissions le projet et l'idée générale, nous n'avions pas encore eu le synopsis officiel du premier numéro. C'est à présent chose faite. Le voici :

Une toute nouvelle approche, richement illustrée, de la vie de l’un des personnages les plus populaires et les plus controversés de l’histoire des comics : Magneto. Son histoire, vaste et complexe, est ici revisitée sous un angle inédit et révélateur. Les collaborateurs des X-Men, Brian Michael Bendis et Andrea Sorrentino, retrouvent le coloriste Dave Stewart — lauréat d’un prix Eisner — pour explorer une existence explosive, jalonnée de contradictions, qui a profondément marqué une grande partie de l’univers Marvel. Le premier numéro nous projette dans un futur proche, où les choix faits par Magneto débouchent sur des conséquences pour le moins surprenantes. Attendez-vous à une avalanche d’invités issus de l’univers des X-Men ! Alors que Magneto apparaîtra dans le film événement Avengers: Doomsday, cette série offre, aux lecteurs de longue date comme aux nouveaux venus, l’occasion de plonger au cœur du puissant héritage de ce personnage emblématique.

Et puisque nous sommes sympas, on vous remet même la cover principale :

Pour rappel, la série sera tenue par Brian Michael Bendis et Andrea Sorrentio. Elle sera composée de huit numéros. La sortie de Magneto : End of Days #1 est prévue pour le 3 février 2027 au prix de 4.99$.

En manque de lecture ? Voici quelques conseils :