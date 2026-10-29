Décès de l'immense Patrick Stewart (Star Trek, X-Men) à l'âge de 86 ans

L'acteur vient de nous quitter

C'est avec une certaine émotion que je vous annonce le décès de sir Patrick Stewart. L'acteur britannique, qui était toujours en activité malgré la maladie d'Alzheimer et la maladie à corps de Lewy, vient de nous quitter à l'âge de 86 ans. Bien sûr, l'acteur est connu du grand public pour ses rôles de Charles Xavier dans les différents films X-Men et du capitaine Jean-Luc Picard dans l'univers de Star Trek mais il s'agissait, avant tout, d'un homme des planches qui avait fait partie de la Royal Shakespeare Company durant plus de quinze ans.

L'acteur avait décroché de nombreuses récompenses tout au long de sa carrière mais également plusieurs distinctions prestigieuses. Ainsi, il avait été fait officier de l'Ordre de l'Empire britannique en 2001 avant d'être anobli neuf ans plus tard par Elisabeth II. Dans le même ordre d'idée, le comédien avait également fait un petit tour du côté du Guinness des records dans la catégorie "plus longue carrière en tant que personnage Marvel en prise de vues réelles", record qu'il avait partagé avec Hugh Jackman en Logan avant d'être détronés par Tobey Maguire, Willem Dafoe et J.K. Simmons suite à leur retour dans Spider-Man: No Way Home en 2021.

Bien sûr, 86 ans, c'est un bel âge mais comme on dit, c'est toujours trop tôt. Et dans le cas de Patrick Stewart, c'est vrai que sa disparition a une saveur particulière. On parle quand même d'un acteur qui a tenu son rôle dans les films de l'écurie Marvel durant 26 ans si on compte Avengers: Doomsday. C'est donc un comédien qui a accompagné les lecteurs de comics que nous sommes durant une sacrée partie de notre de vie. Il tenait son rôle lorsque mon père était encore de ce monde et il tenait son rôle lorsque mes enfants ont vu le jour. Bref, son talent ou même, plus simplement encore, son visage, vont manquer à l'industrie du divertissement.

Nos pensées vont à la famille et aux amis du comédien. On pense notamment très fort à Ian McKellen, son partenaire au sein des films X-Men, dont il était extrêmement proche.