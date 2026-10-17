[Review] Zatanna Bring Down the House

Edité par Urban Comics

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Zatanna Bring Down the House, écrit par Mariko Tamaki et dessiné par Javier Rodriguez. Il est sorti le 25 septembre 2026 pour 20.50€. Il contient les titres US Zatanna: Bring Down the House #1-5.

Après qu'une erreur fatale l'ait rendue terrifiée par ses propres pouvoirs, Zatanna trouve refuge à Las Vegas, où elle se produit gratuitement dans le casino le plus minable du Strip. Loin de la puissante sorcellerie, elle enchaîne les tours de passe-passe et bon marché... Du moins, jusqu'à ce qu'une mystérieuse inconnue plonge le monde de Zatanna dans le chaos, la forçant à renouer avec le monde de la sorcellerie.

C'est bon, passe directement au moment où tu te plantes ! ha ha ha !

L'avantage des ouvrages du DC Black Label, c'est que nous avons des récits complets. Ici, c'est peut-être d'autant plus vrai dans le sens où on peut partir du principe qu'il fait également office d'origin story pour Zatanna. Nous suivons Zatanna enfant, Zatanna adulte et Zatanna héroïne. Et cela tombe bien, Mariko Tamaki a toujours été douée pour écrire les personnages. Ici, commencer par l'enfance, c'est l'occasion pour la scénariste de développer la relation père-fille mais également la fragilité de Zatanna. Autrement dit, vous avez un récit complet, accessible et surtout avec une construction intelligente.

Après cette approche à un côté négatif : le rythme. Zatanna répète de très nombreuses fois qu'elle ne fait pas de magie. C'est un plus pour la construction du personnage mais c'est un point négatif pour l'aventure qui met du temps à se mettre en place. D'ailleurs, l'aventure en elle-même est peut-être assez classique mais pas de panique, c'est à ce moment-là que le talent de Javier Rodriguez prend le relais !

Vous ne trouvez pas ça étrange que quelqu'un assiste à mon spectacle sept fois ?

Concernant la partie graphique, comme vous l'aurez peut-être compris, il faut tout de même attendre un peu avant que Javier Rodriguez puisse se lâcher. Rien de bien surprenant ici cela dit. Pour que le dessinateur puisse en mettre plein la vue, il faut lui en donner les moyens. Or, le synopsis fait qu'au début de l'histoire, il n'y a pas vraiment de magie. Une décision qui fait sens au niveau du scénario mais qui ne peut que brider le talent du dessinateur. Autrement dit, les premières planches seront surtout l'occasion de profiter des dessins et de l'explosion de couleurs. Pour avoir notre Rodriguez à 100% autrement dit, sa mise en scène si particulière et son côté déjanté, il faut attendre que le récit commence à véritablement exploiter la magie. Et là, cela devient le festival habituel pour notre plus grand plaisir. Tout cela pour dire, si vous appréciez le dessinateur, vous ne devriez pas être déçus.

En bonus, vous trouverez une présentation du personnage, les recherches de Javier Rodriguez ainsi que les variant covers.

Si vous désirez vous procurer Zatanna Bring Down the House et soutenir MDCU par la même occasion, n'hésitez pas à passer par ce lien.