[Review] Tortues Ninja Reborn Tome 7 : début, fin, éternité

Edité par Hi Comics

La review du jour est un titre proposé par Hi Comics. Il s'agit de Tortues Ninja Reborn Tome 7 : début, fin, éternité, écrit par Sophie Campbell et dessiné par un collectif d'artistes. Il est sorti le 16 septembre 2026 pour 29.95€. Il contient les titres US Teenage Mutant Ninja Turtles Annual 2023 ainsi que Teenage Mutant Ninja Turtles #140 à #150. Il s'agit du dernier tome du run de Sophie Campbell.

TMNT Reborn Tome 7 – Début, fin, éternité est la grande conclusion de la série de Sophie Campbell dont l’intrigue fait suite aux évènements du crossover Armageddon Game (publié chez HiComics en trois volumes). Après le chaos qui a dévasté New York, les Tortues Ninja doivent reconstruire la vie du Quartier Mutant. Mais au milieu des ruines, un ennemi venu du futur commence à semer la pagaille. Dès lors, Donatello se lance dans une quête on ne peut plus dangereuse. Il est assailli depuis quelque temps de visions d’un futur dévasté par une entité redoutable, Armaggon, requin cosmique géant qui parcours l’univers en le dévorant. Aidé de Venus et d’autres précieux alliés, Donatello fera tout son possible pour empêcher l’apocalypse dans ce final de la série qui renoue avec le tout premier numéro des Tortues Ninja de Tom Waltz.



La tomaison double a été pensée pour récompenser les lecteurs fidèles de la série Tortues Ninja, avec un album servi par deux artistes de haute volée, Gavin Smith et Vicenzo Federici. Une conclusion qui permet ensuite au lecteur de se plonger dans la relance des Tortues par Jason Aaron (TMNT : Retour à New York). Sophie Campbell a su prêter sa voix à une licence adulée des fans, et sa série Reborn, désormais complète en sept tomes, demeure l’une des expériences de lecture les plus marquantes consacrées aux Tortues de ces dernières années.

Tu es moi. Je vous le garantis. Ce vieillard décrépit, c'est moi.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons faire un petit point très rapide sur la continuité. Bien évidemment, ce tome 7, se place avant le tome 6 (sans surprise). Par contre, entre le 6 et le 7, vous avez également le fameux Armageddon Game à caser. Pour ce qui est de la suite, pas de tome 8. Hi Comics propose plutôt une nouvelle numérotation avec l'arrivée de Jason Aaron sur le titre. Un travail qui a déjà été édité en France d'ailleurs et que vous trouverez ici (ndlr : oui, l'éditeur a publié le début du run d'Aaron avant la fin de celui de Campbell qui se situe pourtant avant chronologiquement parlant). Ce petit point étant fait, passons à la review à proprement parler.

Niveau scénario, il n'y a pas grand-chose à dire de plus par rapport aux tomes précédents. Sophie Campbell continue sur sa lancée. Si vous aviez apprécié son travail par le passé, vous ne devriez pas être déçu avec ce dernier tome et inversement. L'approche utilisée par la scénariste est assez facilement reconnaissable. Exit le côté un peu WTF typique des tortues. Ici, on met l'accent sur le quartier et le mystique (mais développé par les Tortues, c'est ça qui surprend). Et bien sûr, de manière plus générale, on se focalise bien plus sur les personnages que sur le scénario. Et si les frères s'étaient déjà embrouillés par le passé, rarement cela aura pris autant de temps. Dans un sens, on peut même dire que cela tourne un peu en rond et en même temps... n'est-ce pas à cela que ressemble une prise de tête qui dure ? N'est-ce pas une suite d'arguments qui reviennent encore et toujours ? Après, reste à savoir s'il s'agissait de ce que les fans attendaient d'un titre Tortues Ninja. Pas sûr... Et ce n'est pas le côté mystique développé par les Tortues au fil des tomes qui pourra me contredire.

Petite parenthèse concernant Teenage Mutant Ninja Turtles Annual 2023. Il est vraiment très bon. Pour le coup, on retrouve déjà plus l'univers des Tortues c'est à dire que c'est touchant Et what the fuck avec l'arrivée d'une moitié de Tortue qui se présente comme venue du futur. C'était une parenthèse particulièrement agréable à lire.

Non, Leo. Vous en avez assez fait pour l'instant. Vous êtes pas en état de sauver qui que ce soit.

Pour ce qui est de la partie graphique, il est difficile de faire un point global dans le sens où les dessinateurs s'enchaînent. Je vais donc contenter de dire qu'il n'y a pas de fausse note. A titre personnel, je pense avoir préféré l'équipe créative de la première moitié du tome mais il n'y a rien de critique dans la seconde pour autant.

En bonus, vous trouverez les variant covers.

Si vous désirez vous procurer Tortues Ninja Reborn Tome 7 : début, fin, éternité et soutenir MDCU par la même occasion, n'hésitez pas à passer par ce lien.