Récap des sollicitations du mois de janvier 2027

Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des grosses annonces liées aux sollicitations des différents éditeurs américains. Pour rappel, les sollicitations sont le moyen pour les éditeurs d'annoncer leurs futurs sorties pour un mois donné. C'est par cette liste que les détaillants passent leurs commandes. Nous y trouvons les titres, les équipes créatives, le prix, la cover, le résumé du numéro ainsi que la date de sortie.
C'est en gros une liste des titres à venir, donnée aux détaillants avant la sortie, pour qu'ils puissent passer leurs commandes. Ça détaille les titres, les équipes créatives, le prix, etc...
MARVEL
Le synopsis de Star Wars/Marvel: Hope Assembles #1 est enfin là
Marvel annonce Challenges of Doom: Magneto par Al Ewing et Annalisa Borgo
Une nouvelle série Spider-Punk par Cody Ziglar & Justin Mason
Star Wars: Ahsoka - Escape from Thrawn accompagnera la saison 2 de Star Wars: Ahsoka
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Skybound annonce Skybound Visions et une nouvelle vague de comics
DARK HORSE
Dark Horse annonce Academy, de la science fiction sauce pulp écrit par Jonathan Hickman
Dark Horse annonce la série régulière Magic: The Gathering: The Mage of Zhalfir #1
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