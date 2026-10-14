Récap des sollicitations du mois de janvier 2027

Qu'est-ce qui nous attend de beau ?

Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des grosses annonces liées aux sollicitations des différents éditeurs américains. Pour rappel, les sollicitations sont le moyen pour les éditeurs d'annoncer leurs futurs sorties pour un mois donné. C'est par cette liste que les détaillants passent leurs commandes. Nous y trouvons les titres, les équipes créatives, le prix, la cover, le résumé du numéro ainsi que la date de sortie.

C'est en gros une liste des titres à venir, donnée aux détaillants avant la sortie, pour qu'ils puissent passer leurs commandes. Ça détaille les titres, les équipes créatives, le prix, etc...

MARVEL

Le synopsis de Star Wars/Marvel: Hope Assembles #1 est enfin là

Marvel annonce Challenges of Doom: Magneto par Al Ewing et Annalisa Borgo

Une nouvelle série Spider-Punk par Cody Ziglar & Justin Mason

Star Wars: Ahsoka - Escape from Thrawn accompagnera la saison 2 de Star Wars: Ahsoka

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Skybound annonce Skybound Visions et une nouvelle vague de comics

DARK HORSE

Dark Horse annonce Academy, de la science fiction sauce pulp écrit par Jonathan Hickman

Dark Horse annonce la série régulière Magic: The Gathering: The Mage of Zhalfir #1