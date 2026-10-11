[NYCC] Une nouvelle série Spider-Punk par Cody Ziglar & Justin Mason

Spider-Punk's not dead !

Annoncée à la NYCC, une nouvelle série Spider-Punk est prévue pour janvier 2027. Elle est signée par les créateurs originaux du personnage : le scénariste Cody Ziglar et le dessinateur Justin Mason. Enfin, pour être plus précis, la première apparation de Spider-Punk a lieu en 2015 dans le numéro 10 d'Amazing Spider-Man, signé Dan Slott et Olivier Coipel. Mais Ziglar et Mason ont lancé la première mini-série sur le personnage, en 2022, et ont créé les versions punk d'autres héros Marvel, les Spider-Band.

SPIDER-PUNK #1

Nouvelle série régulière, en vente en janvier 2027

Scénario : Cody Ziglar

Dessin : Justin Mason

Couverture : Taurin Clarke

SPIDER-PUNK SE LANCE EN SOLO ! Le Spider-Band a DISPARU, et Hobie Brown est à L.A. pour percer le mystère de ce qui est arrivé à ses amis. Mais il devra affronter ses démons intérieurs en chemin, ainsi que ceux d'une nouvelle adversaire : MZ. NEGATIVE ! Et comme si cela ne suffisait pas, elle s'est alliée au SCORPION pour devenir l'épine ultime dans le pied de Hobie... Cody Ziglar et Justin Mason se retrouvent ENCORE pour créer encore plus de magie musicale avec votre Spider-Family rock 'n' roll préférée !