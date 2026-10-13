[NYCC] Skybound annonce Skybound Visions et une nouvelle vague de comics

Trois comics pour le début d'année !

C'est lors de la New York Comic Con que la chose a été annoncée. Skybound a lancé Skybound Visions, un nouveau label qui mettra en avant des personnages provenant de licences. Une surprise ? Pas totalement. Cela faisait un moment maintenant que des bruits de couloirs mentionnaient que Skybound et Robert Kirkman avaient acquis les licences Gold Key. Par cette manoeuvre, la chose est donc maintenant rendue officielle.

Côté parution, trois titres ont déjà été dévoilés : Transformers - Bumblebee : Lost Planet, Turok, Son of Stone et G.I. Joe The Island of Dr. Mindbender. Il a également été annoncé que d'autres séries autour des personnages de Transformers et G.I.Joe rejoindront prochainement les étagères de ventes. Mais pour l'heure, revenons à nos trois séries officialisées. On commence avec Transformers Bumblebee Lost Planet. Ecrit par Tate Brombal et dessiné par Matt Emmons, il sortira le 27 janvier 2027. Voici le synopsis :

*Après une nouvelle attaque dévastatrice de la part des Decepticons, Bumblebee se retrouve coincé sur une lointaine planète. Sans la possibilité d'appeler ses camarades pour venir le chercher, celui que l'on surnomme généralement "le plus faible de l'armée des Autobots" va devoir survivre dans ce nouvel environnement. Mais sous sa surface, cette étrange planète recèle un secret qui a déjà commencé à corrompre et à transformer sa faune indigène. Désormais, le plus grand espoir des Autobots repose sur l'évolution de leur guerrier le plus inattendu… à condition que Bee survive à la traque lancée par le plus redoutable de tous les Decepticons !*

Le deuxième titre est G.I. Joe The Island of Dr. Mindbender, écrit par Karl Kerschl et dessiné par Doug Mahnke. Il est prévu pour le 2 février 2027.

La dernière équipe de G.I. Joes envoyée sur l'île du Dr Mindbender n'est jamais revenue... Aujourd'hui, Flint doit reprendre du service pour mener une nouvelle recrue de soldats jusqu'au complexe isolé d'un fou. Un savant fou dont la démence n'a fait que croître au fil des ans, tout comme la monstruosité de ses créations. Pour cette mission, la plus périlleuse de sa carrière, Flint n'a qu'un seul but : sauver ses vieux amis et retrouver sa famille. Mais sur cette île, survivre ne représente pas seulement la moitié du combat... c'est la pu**** de guerre tout entière !

Pour ce qui est du troisième titre, Turok: Son of Stone, il sera écrit par Stephen Graham Jones et dessiné par Leandro Fernandez. La sortie est prévue pour le 10 mars 2027.

Turok voulait exhumer le passé. Aujourd'hui, il doit y survivre. Il espérait que ses fouilles au Nouveau-Mexique rendraient son nom légendaire. Mais lorsque le sol s'est dérobé, il a basculé à travers les âges pour atterrir dans une vallée qui ne devrait pas exister. Un lieu où l'ère glaciaire côtoie l'époque des dinosause et où, à chaque détour, il découvre une ère plus ancienne — et plus vorace — que la précédente. Dans sa quête acharnée pour retrouver son fils, Turok doit mettre au jour la vérité sur ce monde caché sans perdre pied face à une réalité mouvante qui menace de l'engloutir. Parfois, la concrétisation d'un rêve tourne au cauchemar inimaginable…

Rendez-vous en janvier pour le premier des trois titres !