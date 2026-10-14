Dark Horse annonce la série régulière Magic: The Gathering: The Mage of Zhalfir #1

Avec la participation du plus grand antagoniste de Magic

La New-York Comic-Con étant derrière nous, nous pouvons passer aux sollicitations de janvier. On commence avec Dark Horse et plus précisément le lancement de la série régulière Magic: The Gathering: The Mage of Zhalfir. Le premier numéro sera écrit par Ray Fawkes et dessiné par Raphael Lobosco. La cover principale sera de Jao Canola Jr et la variant cover de Paris Alleyne.

Sous la tutelle du maître Planeswalker Urza, un jeune mage ambitieux étudie à la prestigieuse Académie de Tolaria, sur Dominaria. Teferi Akosa sait qu'il est destiné à accomplir de grandes choses, mais la manipulation du temps et de l'espace est une tâche délicate, et altérer la réalité a toujours des conséquences...

Avec la participation du plus grand antagoniste de Magic : la civilisation virale connue sous le nom de Phyrexia.

Magic: The Gathering: The Mage of Zhalfir #1 sortira le 20 janvier 2027 pour 4.99$.

Pour aller plus loin :