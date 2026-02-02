Dark Horse annonce Avatar: The Last Airbender - The Kyoshi Warriors #1

Suki et les Guerrières Kyoshi quittent leur île natale pour rejoindre la guerre contre la Nation du Feu

C'est à travers ses sollicitations que l'éditeur Dark Horse a annoncé un nouveau comics dans l'univers d'Avatar, le dernier maître de l'air. Intitulée Avatar: The Last Airbender - The Kyoshi Warriors #1, la série est écrite par Brandon Hoang et dessiné par BellBessa. La cover est de Danielle Weires. La sortie est prévue pour le 6 mai pour 4.99$. La série limitée sera composée de trois numéros.

AVATAR : LE DERNIER MAÎTRE DE L'AIR – LES GUERRIÈRES KYOSHI #1

LES GUERRIÈRES KYOSHI, ADORÉS DES FANS, ET LEURS PREMIERS PAS DANS L'UNIVERS D'AVATAR : LE DERNIER MAÎTRE DE L'AIR !

Suki et les Guerrières Kyoshi quittent leur île natale pour rejoindre la guerre contre la Nation du Feu. Accueillies avec suspicion et ressentiment par les habitants du continent, elles peinent à prouver leur valeur au Royaume de la Terre. Mais lorsque l'occasion se présente, seront-elles prêtes à renoncer à leurs valeurs de Guerrières Kyoshi pour la saisir ? Du scénariste Brandon Hoàng, illustré par BellBessa et colorisé par Adele Matera, voici une nouvelle histoire des Guerrières Kyoshi, personnages préférés des fans, et de leurs premiers pas dans le monde extérieur ! • Une histoire inédite issue de l'univers d'Avatar : Le Dernier Maître de l'Air.

• Comble le fossé entre les deux premières apparitions de Suki et des Guerrières Kyoshi dans la série animée.

• Approfondit des éléments clés de l'histoire des personnages emblématiques d'Avatar.

• S'appuie sur la nostalgie et le renouveau de la franchise Avatar.