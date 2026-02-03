Mike Mignola sur une nouvelle série limitée Hellboy

De nouvelles aventures du jeune Hellboy mettant en scène son héroïne, Scarlett Santiago !

On a beau être encore dans les sollicitations du mois d'avril, Dark Horse présente déjà ses titres du mois de mai. C'est ainsi que nous apprenons qu'une nouvelle série limitée autour d'Hellboy va être mise en place. Intitulée Young Hellboy: Thrilling sky adventures, elle sera écrite par le créateur de l'univers Mike Mignola accompagné de Thomas Sniegoski. La partie graphique sera réalisée par Craig Rousseau tandis que la cover sera de David Hitchock. La mini-série sera composée de quatre numéros. Le premier sortira le 20 mai pour 4.99$.

Scarlett Santiago, l'héroïne de Hellboy, vit sa propre aventure. Dans une histoire palpitante au sein d'une autre, Scarlett Santiago a peut-être vaincu trop de vilains pour pouvoir faire profil bas plus longtemps. Pour assurer sa sécurité et vaincre les malfrats qui la traquent, elle pourrait bien devoir s'allier à une mystérieuse figure féline aux objectifs similaires.

De nouvelles aventures du jeune Hellboy mettant en scène son héroïne, Scarlett Santiago !