Dark Horse annonce Academy, de la science fiction sauce pulp écrit par Jonathan Hickman

Une aventure de science-fiction dans la grande tradition du genre « pulp » !

C'est à travers ses sollicitations que Dark Horse a annoncé la chose. En janvier, l'éditeur proposera Academy, un one-shot signé Jonathan Hickman et Steve Epting. La cover sera de Mike del Mundo.

Voici le synopsis :

Voici un univers de science-fiction ambitieux imaginé par Jonathan Hickman, titan du monde des comics et créateur (classé au New York Times et nommé à de multiples reprises aux prix Eisner) de titres tels que East of West, The Manhattan Projects et Decorum. Retrouvez ici, pour la première fois réunis en un seul volume, les épisodes de la série originale publiée chaque dimanche sur 3W/3M ! Échoué sur la lune magique de Kaoso après la mort de son équipage, Tajo Vallar cherche désespérément un moyen de retrouver sa famille. Guidé par Syg le Cerf Blanc — un mage issu d'une ère de magie révolue —, Tajo découvre les mystères de l'Académie et réalise que la situation sur sa planète natale, Therra, n'est pas tout à fait ce qu'elle semble être. Tout au long de leur périple, ils sont observés par les mages des trois écoles de l'Académie, dont les intentions ne sont pas nécessairement bienveillantes à l'égard de l'un ou l'autre des protagonistes... Une aventure de science-fiction dans la grande tradition du genre « pulp » !

Et voici la cover :

Academy sortira le 13 janvier 2027 pour 7.99$.