Marvel annonce Challenges of Doom: Magneto par Al Ewing et Annalisa Borgo

Nul, vivant ou mort, ne saurait égaler la puissance du Docteur Doom !

Les challenges de Doom, ça continue. Et en janvier, c'est Magneto qui va s'y coller. Vous l'aurez compris, le début d'année débutera, entre autres, avec le one-shot Challenges of Doom: Magneto #1. Il sera écrit par Al Ewing et dessiné par Annalisa Borgo.

Voici le synopsis :

Nul, vivant ou mort, ne saurait égaler la puissance du Docteur Doom ! Victor Von Fatalis se distingue de tous, surtout en matière de puissance : qui d'autre pourrait manier avec une telle maîtrise les forces mêmes de notre univers, à l'échelle des atomes et des électrons ? Eh bien… il en est peut-être un. Le Maître du Magnétisme, grand ennemi et allié des X-Men, leader mutant qui domine un monde vibrant de promesses métalliques : MAGNÉTO !

Et voici la cover :

Sortie le 6 janvier 2027 pour 4.99$.

Pour rappel, de nombreux débuts de série sont abordés à travers notre rubrique Les numéros#1 de la VO :