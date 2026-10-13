Star Wars: Ahsoka - Escape from Thrawn accompagnera la saison 2 de Star Wars: Ahsoka

Basé sur une histoire du créateur de la série Dave Filoni

C'est le genre de nouvelle qui aurait pu tomber à la Comic Con et pourtant, pas du tout. Marvel l'avait gardé sous le coude pour l'annoncer juste après. En janvier 2027, une nouvelle série Star Wars pointera le bout de son nez. Arrivée de la saison 2 de Star Wars: Ahsoka oblige, c'est autour de cette dernière que la série tournera. Intitulée Star Wars: Ahsoka - Escape from Thrawn, elle sera écrite par Dave Filoni et Rodney Barnes et sera dessinée par Andrea Di Vito. A la cover, nous aurons Phil Noto. La mini-série sera composée de cinq numéros.

Voici le synopsis :

UNE AVENTURE INÉDITE BASÉE SUR UNE HISTOIRE IMAGINÉE PAR LE CRÉATEUR DE LA SÉRIE, DAVE FILONI ! Découvrez l'histoire inédite de la fuite audacieuse d'EZRA BRIDGER depuis Peridea ! Ezra a échappé de justesse à son exil au-delà de la galaxie connue en se cachant à bord du vaisseau amiral du GRAND AMIRAL THRAWN, mais son combat pour rentrer chez lui est loin d'être terminé ! Traqué à travers l'hyperespace et sans nulle part où se cacher, le héros rebelle doit désormais échapper au CAPITAINE ENOCH, contrer la magie noire des SŒURS DE LA NUIT et déjouer les plans du plus grand stratège de l'Empire s'il espère quitter le Chimaera en vie. Basé sur une histoire du créateur de la série Dave Filoni, ce chapitre inédit d'Ahsoka constitue un complément passionnant à la deuxième saison à venir de la série à succès de Disney+ !

Et voici la cover du premier numéro :

Pour rappel, de nombreux débuts de série sont abordés à travers notre rubrique Les numéros #1 de la VO :