Récap des sollicitations du mois de mai 2026

Qu'est-ce qui nous attend de beau ?

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des grosses annonces liées aux sollicitations des différents éditeurs américains. Pour rappel, les sollicitations sont le moyen pour les éditeurs d'annoncer leurs futurs sorties pour un mois donné. C'est par cette liste que les détaillants passent leurs commandes. Nous y trouvons les titres, les équipes créatives, le prix, la cover, le résumé du numéro ainsi que la date de sortie.

Image Comics

La série She-Spawn écrite par Gail Simone débutera en mai 2026

Joe Benitez de retour au dessin de Lady Mechanika : The Mechanical Menagerie

Marvel Comics

Marvel annonce Doomquest, une série de dix numéros avec Ryan North et Francesco Mobili