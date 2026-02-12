Astonishing Miles Morales: Spider-Man passera par la case impression

Un incontournable pour les fans et ceux qui recherchent une aventure indépendante de Miles Morales

Le titre de Marvel Comics Astonishing Miles Morales: Spider-Man va avoir droit à une impression papier. La série limitée de l'éditeur qui n'était jusque-là disponible qu'au format digital pourra donc, si le coeur vous en dit, se retrouver entre vos mains dès le mois de mai. L'équipe créative est composée de Cody Ziglar, Alessandro Miracolo et Ig Guara tandis que la cover principale est de Taurin Clarke.

Vous trouverez, ci-dessous, le synopsis ainsi que les covers :

Un incontournable pour les fans de la série et ceux qui recherchent une aventure indépendante de Miles Morales par l'un des créateurs emblématiques du personnage, *Astonishing Miles Morales : Spider-Man* propose des histoires plus personnelles sur Miles et ses acolytes, et approfondit certains des principaux antagonistes de la période Ziglar, notamment de nouveaux venus dans la galerie des ennemis de Miles, comme Hightail et Bumbler. Miles Morales et ses formidables amis ont besoin de toute l'aide possible ! Spider-Man fait tout ce qu'une araignée peut faire, mais il aura besoin de l'aide de ses amis (et ennemis) dotés de super-pouvoirs pour gérer la série de vols d'œuvres d'art de Bumbler, la mission secrète ultra-rapide de Hightail et l'attaque de Frost Pharaoh contre la Brooklyn Visions Academy !

Sortie prévue le 6 mai.