Marvel annonce Doomquest, une série de dix numéros avec Ryan North et Francesco Mobili

Une introduction parfaite et une exploration complète du personnage ?

One World Under Doom vient tout juste de se terminer. Pourtant, ce n'est pas pour autant que Marvel en a terminé avec Doom et encore moins avec Ryan North sur Doom. En effet, l'éditeur a annoncé Doomquest, une série limitée composée de dix numéros avec North au scénario et Francesco Mobili au dessin. North et Mobili... vous trouverez qu'il s'agit de gros noms ? Attendez de voir les artistes sur les covers : Alex Ross, Ryan Stegman, Rose Besch, Fabrizio De Tommaso, Mr Garcin, John Romita Jr pour ne citer qu'eux. Par contre, l'éditeur prévient. Il ne s'agit pas de la suite de l'event One World Under Doom. A l'inverser, il s'agira plutôt d'une introduction à Avengers: Doomquest prévu pour le mois de décembre.

Voici le synopsis :

LES JOURS DE DOOM !

Le Docteur Victor Von Doom est un grand scientifique, un sorcier sans égal et le souverain de sa nation. C'est un grand homme et ce, à tous les égards. Et pourtant, Doom en veut toujours plus. Et lorsque Reed Richards – Mister Fantastic, son pire ennemi et rival de toujours – est mis à l'honneur lors d'un événement international prestigieux auquel Doom n'a même pas été invité, Doom est furieux. Reed lui confie alors son projet pour sa retraite : l'optimisation totale de l'histoire. Il a l'intention de remonter le temps, de retourner à toutes les époques que l'humanité a gâchées par la guerre et les conflits, et de les réparer, sauvant ainsi des milliards de vies et permettant à l'humanité d'atteindre sa gloire ultime. L'idée que Reed réécrive l'histoire à son image est, bien sûr, antithétique à celle de Fatalis, et ce dernier décide donc d'agir avant lui. Mais lorsque les Quatre Fantastiques interviennent, Fatalis se retrouve plongé dans une bataille qu'il n'avait jamais prévue – à travers le temps et l'espace ! Nul dans l'histoire de Marvel Comics n'a connu de plus grands triomphes – ni de défaites plus amères – que le Docteur Fatalis. Découvrez-le maintenant se lancer dans sa quête la plus ambitieuse à ce jour dans cette nouvelle saga définitive de Fatalis, signée par deux superstars du secteur. Récit indépendant et intemporel, DOOMQUEST offre une introduction parfaite et une exploration complète du personnage, tandis qu'il voyage à travers le temps pour apporter la gloire à la Latvérie – et la victoire ultime sur son ennemi juré, Reed Richards ! C'est une odyssée sauvage et pleine d'aventures qui emmène les lecteurs au cœur de Victor Von Doom, aux confins de la réalité, dans des batailles palpitantes que vous ne verrez nulle part ailleurs, et bien plus encore !

Doomquest #1 sortira le 27 mai.

