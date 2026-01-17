Récap de l'event Marvel One World Under Doom

On vous dit tout. Du genre VRAIMENT tout.

MAJ du 17/01 : Modification de la partie "conséquences", ajout de notre avis sur Sorcerer Supreme #1 et The Will of Doom #1

Chaque année, dans les comics, il y a ce que l'on appelle des events. Entendez par là des histoires à grande échelle qui touchent de nombreux personnages / univers et dont les conséquences peuvent être lourdes et présentes durant plusieurs années. Pour 2025, l'éditeur Marvel Comics a annoncé One World Under Doom (traduisible par Un monde sous la coupe de Doom), un event dont le nom est on ne peut plus révélateur. Cet event est à suivre essentiellement dans la mini-série éponyme One World Under Doom mais bien sûr, il impacte de nombreuses autres séries à tel point qu'il n'est pas forcément facile de savoir quelle série est impactée, à quel moment et de quelle manière. Pas de panique, ce guide vous donnera toutes les clefs pour ne pas vous perdre en cours de route.

L'annonce :

L'event est dévoilé lors de la dernière Comic Con de New York soit en octobre 2024. A ce moment-là, on parle d'une mini-série The Rise of Emperor Doom en cinq numéros. Ce n'est que quelques semaines plus tard que l'éditeur apporte une correction. En fin de compte, la série portera également le nom de l'event (autrement dit, One World Under Doom) et ne tiendra plus en cinq numéros mais en neuf. L'équipe créative et le synopsis sont également dévoilés.

Comment en sommes-nous venus à One World Under Doom ?

Tout commence à la fin de Blood Hunt. Un récit durant lequel Doctor Doom prend le titre de Sorcier Suprême du Doctor Strange. Affublé de pouvoirs quasi illimités, il prend le contrôle de tous les médias de diffusion de la planète et se déclare Empereur du Monde. Un titre que les dirigeants des grandes nations de la Terre semblent accepter tout comme certains super-héros qui commencent, tout doucement, à retourner leur cape.

Les nouveaux titres liés à l'event :

Le titre principal :

One World Under Doom est écrit par Ryan North et dessiné par R. B. Silva. Le premier numéro est sorti le 12 février 2025. La série sera composée de neuf numéros et aura une cadence mensuelle. Elle devrait donc s'achever en octobre 2025, marquant la fin de l'event par la même occasion.

Les séries limitées :

Doom Academy (cinq numéros)

Ecrit par MacKenzie Cadenhead et dessiné par Pasqual Ferry.

Date de sortie du premier numéro : 19 février 2025

Information complémentaire : Doom Academy est en réalité la suite de Strange Academy, renommée Doom Academy pour l'occasion.

Thunderbolts: Doomstrike (cinq numéros)

Ecrit par Collin Kelly et Jackson Lanzing et dessiné par Tommaso Bianchi.

Date de sortie du premier numéro : 19 février 2025

Information complémentaire : Une fois terminée, cette série laissera immédiatement place à une nouvelle série : New Thunderbolts. Celle-ci débutera dès le mois de juin afin d'accompagner le film Thunderbolts*.

Doctor Strange of Asgard (cinq numéros)

Ecrit par Derek Landy et dessiné par Carlos Magno.

Date de sortie du premier numéro : 5 mars 2025

Information complémentaire : La série Doctor Strange of Asgard est la suite de Doctor Strange débutée en 2023.

Doom's Division (cinq numéros)

Ecrit par Mackenzie Cadenhead et dessiné par Pasqual Ferry.

Date de sortie du premier numéro : 26 mars 2025

Information complémentaire : Aucune.

Superior Avengers (six numéros)

Ecrit par Steve Foxe et dessiné par Luca Maresca et Kyle Hotz.

Date de sortie du premier numéro : 16 avril 2025

Information complémentaire : Aucune.

Runaways (cinq numéros)

Ecrit par Rainbow Rowell et dessiné par Elena Casagrande

Date de sortie du premier numéro : 11 juin 2025

Information complémentaire : Aucune.

Les séries régulières :

- Red Hulk, dont le premier numéro est sorti le 26 février, écrit par Geoff Shaw et dessiné par Bryan Valenza.

Les numéros qui pourraient être intéressants à lire au préalable :

Blood Hunt #4

Ecrit par Jed Mackay et dessiné par Pepe Larraz

Le docteur Strange et Clea courtisent un allié redoutable - mais à quel prix cette aide arrive-t-elle ? Hunter’s Moon et Tigra font de même, mais peut-on faire confiance à cette silhouette ténébreuse ? Et pendant ce temps, les Avengers se voient livrer la bataille dont ils ont tant envie afin de venger leurs amis tombés au combat. Mais dans l’obscurité... Une lumière ?

Blood Hunt #5

Ecrit par Jed Mackay et dessiné par Pepe Larraz

Doctor Strange est confronté à un marché redoutable pour avoir une chance de sauver le monde. Les Avengers se lancent dans une bataille qu’ils ne peuvent pas gagner. Les morts combattent les morts-vivants à travers le monde. Cela suffira-t-il ? Le monde sera-t-il sauvé, et, s'il l'est, en quoi sera-t-il différent ? Un changement spectaculaire pour l’avenir de l’univers Marvel !

Fantastic Four #25

Ecrit par Ryan North et dessiné par Carlos Gomez

Lorsqu’une excursion en Latvérie envoie magiquement les Quatre Fantastiques dans un monde extraterrestre, ils doivent travailler pour survivre - et pour revenir sur Terre ! Mais ce ne sera pas facile sur un monde si différent et avec une civilisation extraterrestre des centaines d’années en retard par rapport au nôtre... et ce n’est pas plus facile lorsque JOHNNY STORM se met à côtoyer l’un des extraterrestres ! Et c’est AVANT que le terrible secret de ce monde ne soit révélé... et des milliards de vies dépendent de ce que les Quatre Fantastiques décident ensuite ! Les Quatre Fantastiques deviennent cosmiques dans ce spectacle extra-large !

Avengers #19

Ecrit par Jed Mackay et dessiné par Farid Karami

DOOM CONTRE LES HÉROS LES PLUS PUISSANTS DE LA TERRE ! Doctor Doom met les Avengers à l’épreuve ! Mais quel est le but des Avengers ? Pour prouver pourquoi la voie de Doom n’est pas la bonne, les Avengers devront faire face à leur plus grande menace : leur propre sombre passé ! Pendant ce temps, T’Challa se lance dans une mission clandestine...

Storm #4

Ecrit par Murewa Ayodele et dessiné par Lucas Werneck

UNE FLAMME DANS LE VENT ! DOCTOR DOOM est le SORCERER SUPRÊME. Il a des plans spéciaux pour les mutants de la Terre. Il aimerait en discuter avec la belle STORM autour de cuisines raffinées et de vins chers. Qu’est-ce qui pourrait mal tourner ? La saga épique se poursuit avec ce nouvel opus mettant en scène une bataille que la Latvérie n’oubliera jamais.

The Amazing Spider-man #61

Ecrit par Joe Kelly et dessiné par Ed McGuninness

LES 8 MORTS DE SPIDER-MAN COMMENCENT ! Le monde a changé, Doctor Doom est Sorcier Suprême, mais il n’a pas l’intention de passer son temps comme son prédécesseur... Chaque année, Doctor Strange utilisait chaque once de son pouvoir et de son expérience pour sauver le monde d’un dieu maléfique et de ses huit héritiers. Cette année, Doom délègue cette tâche à... SPIDER-MAN ?! Le chef de la Latvérie a donné à Spider-Man un nouveau costume magique et HUIT VIES SUPPLÉMENTAIRES pour sauver le monde ?! True Believer, elles ne suffiront pas...

Notre avis sur l'event :

Conséquences de l'event :

Il y en a plusieurs, plus ou moins conséquentes et plus ou moins logiques. La première concerne l'arrivée d'un nouveau Sorcier Suprême. Cette intrigue se résout à travers la série éponyme en décembre 2025.

LE SORCIER SUPRÊME EST MORT. VIVE LE SORCIER SUPRÊME. Dans le sillage de ONE WORLD UNDER DOOM, un nouveau pouvoir émerge. Un pouvoir prêt à défier la tradition, à briser toutes les règles et à tracer un chemin audacieux et nouveau. Ce Sorcier Suprême rebelle amènera-t-il la magie dans l'univers Marvel à de nouveaux sommets ou laissera-t-il tout en ruines ?

D'autres conséquences, plus secondaires mais tout aussi logiques, sont développées à travers plusieurs séries. C'est le cas de la série Captain America de Chip Zdarsky, par exemple mais également la mini-série Dungeons of Doom.

Avec le château de Doom vide et sans maître, les superpuissances du monde se précipitent pour revendiquer et contrôler la puissance et la technologie inconnues encore présentes. Mais lorsqu’une explosion les fait tous tomber dans un labyrinthe de donjon dont tout le monde ignorait l'existence, ce qui avait commencé comme une course aux armements devient un jeu terrifiant pour la survie. Qui, le cas échéant, survivra ? Et quelles horreurs se cachent dans les DONJONS DU DOOM ?

Enfin, à noter également The Will of Doom #1 qui fait tant office d'épilogue à l'event One World Under Doom que d'introduction pour le prochain event : Armageddon. Un one-shot extrêmement important pour refermer complètement le chapitre Doom tout en semant les graines du suivant.

VIVE DOOM ! Alors que les Quatre Fantastiques gèrent les conséquences de One World Under Doom, ils sont confrontés à de grandes questions et à une nouvelle menace mondiale surprenante ! La Maison-Blanche les soutiendra-t-elle ? Et… le HULK ROUGE ? La prochaine étape de l’Univers Marvel commence ici !

Ordre de lecture et synopsis des numéros concernés par One World Under Doom :

Attention, vous trouverez ci-dessous tous les titres qui ont un lien de près ou de loin avec One World Under Doom. Néanmoins, et afin de ne pas contenter uniquement les lecteurs hardcore, l'importance du récit a été précisé pour chacun des numéros. Aussi, vous trouverez trois appellations qui pourrons représenter autant de niveaux de lectures suivant votre implication dans l'event :

Voici les niveaux de lecture proposés :

Titre principal (pour ceux qui veulent aller à l'essentiel)

Tie-in, contenant les titres annoncés par Marvel comme ayant un lien avec l'event One World Under Doom (pour ceux qui veulent lire ce qui est recommandé par Marvel)

Recommandé par MDCU, contenant les titres non annoncés par Marvel mais qui, selon nous, possédent tout de même un lien, plus ou moins prononcé, avec l'event One World Under Doom (pour les complétistes)

Sorties du 22 janvier 2025

Fantastic Four #28

Ecrit par Ryan North et dessiné par Steven Cumming

Recommandé par MDCU

PROLOGUE À ONE WORLD UNDER DOOM ! Cela fait des mois que le Docteur Fatalis est devenu Sorcier Suprême et qu'il a disparu. Reed Richards, l’homme le plus intelligent de la planète, a passé tout ce temps à essayer de trouver un moyen de comprendre la magie, afin qu’il puisse trouver et arrêter Doom... Et il a échoué. Mais lorsque Sue suggère qu’il y a un autre homme qui détient à la fois un diplôme d’études supérieures en physique et une compréhension de la magie (Dane Whitman, le chevalier noir !) Reed et Sue décident de voir s’il possède des informations à partager. L’aide de Dane renvoie les esprits de Reed et Sue dans le temps - pour posséder les corps de deux personnes dans le passé, où, sans leurs pouvoirs, ils recherchent le seul objet magique qui peut briser les illusions de Doom ! Mais le Chevalier Noir a ses propres motivations... Et le passé n’est plus ce qu’il était.

Sorties du 12 février 2025

One World Under Doom #1

Ecrit par Ryan North et dessiné par R.B. Silva

Titre principal

ONE WORLD UNDER DOOM ! Il y a six mois, le Docteur Victor Von Doom est devenu le Sorcier Suprême, puis a disparu derrière les frontières fermées de la Latvérie. Pour la plupart des gens, il se passe suffisamment de choses dans le monde pour que l’absence de Doom ne soit pas une priorité, et un peu de temps sans lui semble tenir de la bénédiction. Seuls quelques-uns le reconnaissent pour ce qu’il était vraiment... Le calme avant la tempête. Une tempête qui est maintenant arrivée. Le monde s’est réveillé face à une nouvelle réalité : le Docteur Fatalis, le Sorcier Suprême de la Terre, a magiquement pris le contrôle de tous les médias de diffusion de la planète et s’est déclaré Empereur du Monde - le souverain d’une nouvelle Latvérie unie ! Et de manière aussi choquante qu'impossible, tous les dirigeants de la Terre semblent être d’accord avec cela. Heureusement, qu’il s’agisse du contrôle de l’esprit ou des Doombots, tout ce qui les affecte n’a pas affecté les héros de la Terre - et ils forment donc rapidement une équipe d’assaut pour arrêter les machinations de Doom. Mais y parviendront-ils ? Et que se passe-t-il lorsque certains commencent à accueillir leur nouvel empereur à bras ouverts, réclamant One World Under Doom ? L’événement le plus grand et le plus choquant de Marvel commence ici.

Sorties du 19 février 2025

Doom Academy #1

Ecrit par Mackenzie Cadenhead et dessiné par Pasqual Ferry

Tie-in

Pensais-tu que la STRANGE ACADEMY serait la même chose dans un monde avec DOCTOR DOOM en tant que SORCIER SUPREME ?! NON ! Maintenant, c'est la DOOM ACADEMY ! Déménagée de la Nouvelle-Orléans à la Latvérie, la meilleure école de magie du monde vient de s’améliorer (selon certains). C’est le début de la deuxième année pour les étudiants de la Strange Academy, et vous savez que les choses ne se passeront pas comme prévu !

Thunderbolts: Doomstrike #1

Ecrit par Collin Kelly et Jackson Lanzing et dessiné par Tommaso Bianchi

Tie-in

RÉVOLUTION... ou RÉBELLION... COMME L’ÉCLAIR ! Doom a pris le contrôle du monde. Et Bucky Barnes l’a aidé à le faire. Pour expier son rôle involontaire dans le triomphe de Doom, Bucky rassemble une équipe avec un seul objectif : tout brûler. Mais lorsque les saboteurs de Bucky - dont Black Widow et Songbird - lancent une campagne sans merci pour déchirer l’Empire de Doom, Doom décide de prouver que la révolution se termine dans le sang...

X-Factor #7

Ecrit par Mark Russell et dessiné par Robert Quinn

Tie-in

Il y a un nouvel homme aux commandes ! Angel revient pour mener les X-Factor tel l'Empereur Doom mènera le monde à la gloire ! Mais, dans le domaine utopique du magnanime Doom, quelle pourrait être la mission des X-Factor ? Et qu’est-ce qui pourrait les amener dans une petite nation sur l’île de... Genosha ?!

Weapon X-Men #1

Ecrit par Joe Casey et dessiné par Chris Cross

Tie-in

WOLVERINE ! DEADPOOL ! CÂBLE ! CHAMBER ! THUNDERBIRD ! Réunis dans leur propre équipe X pour la toute première X-FOIS - le tout dans un premier numéro de la taille d’un X-tra ! Lorsqu’une mission de sauvetage de mutants à enjeux élevés depuis le point chaud mondial ultime expose le véritable ennemi - qui vient peut-être de l’intérieur - une toute nouvelle équipe d’icônes de l’action se retrouve soudainement forgée dans le feu. Et la politique officielle d’adhésion est... Aucune pitié n’est permise ! Présenté par le scénariste de X, Joe Casey, et l’artiste acclamé, ChrisCross ! N’acceptez aucun substitut - ce numéro est celui que vous ne saviez même pas que vous attendiez ! Voilà la vérité !

Storm #5

Ecrit par Murewa Ayodele et dessiné par Lucas Werneck

Tie-in

Le synopsis n'étant pas révélateur du lien avec One World Under Doom, voici un résumé très rapide

Storm vient tout juste d'être tuée par l'esprit Eégùn et de se réveiller dans le monde des esprits. Un monde dans lequel l'incarnation vivante de l'univers, Eternity, a fait d'elle Eternal Storm. Devenue un réceptacle, Eternal Storm confronte le nouveau Sorcier Suprême mais voilà, Doom se présente comme un "homme sans défense" (ou, tout du moins, comme un homme qui préfère se délecter de son diner plutôt que decombattre). En tant que tel, il explique qu'il ne peut rien contre lui, que s'il s'en prend à lui, cela ne ferait que réveiller Storm étant donné qu'elle ne supporterait pas que son corps s'en prenne à un homme sans défense. Comprenant que Doom a raison et que Storm pourrait très bien reprendre le contrôle de son corps, Eternal Storm préfère se retirer.

Sorties du 26 février 2025

Fantastic Four #29

Ecrit par Ryan North et dessiné par Cory Smith

Tie-in

L’impossible s’est produit ! DOCTOR DOOM a conquis le monde ! Et les Quatre Fantastiques ne vont PAS accepter cette situation. Alors que Reed s’enferme dans son laboratoire, essayant de résoudre le problème de Doom, Ben offre à Sue un voyage à New York avec leur amie commune, JEN « SHE-HULK » WALTERS, pour l’aider à se changer les idées. Mais les tensions après que les vampires aient envahi le monde dans leur chasse au sang demeurent, et lorsque Ben, Sue et Jen se retrouvent du mauvais côté de la justice populaire, ils sont confrontés à un choix... Et c’est le genre de choix que l'on ne pourra plus corriger !

Red Hulk #1

Ecrit par Benjamin Percy et dessiné par Geoffrey Shaw

Tie-in

RED HULK FAIT RAGE DANS ONE WORLD UNDER DOOM ! THUNDERBOLT ROSS - dans une cellule profondément enfouie sous terre - est un prisonnier de DOCTOR DOOM Et il n’est pas seul. De brillants esprits militaires, criminels et politiques ont été rassemblés contre leur gré dans un complexe carcéral qui sert de « THINK TANK » pour aider à mener à bien le plan de domination mondiale de Doom. Mais le RED HULK a d’autres plans ! Avec MACHINE MAN et DEATHLOK !

Sorties du 5 mars 2025

Doctor Strange of Asgard #1

Ecrit par Derek Landy et dessiné par Carlos Magno

Tie-in

LE SORCIER SUPREME N’EST PLUS !

Le Docteur Fatalis a trompé le Docteur Strange pour qu’il abandonne le titre de Sorcier Suprême. Maintenant, Doom règne sur le monde, et Stephen Strange est... en pleine petite crise d’identité. À la recherche d’un but - et peut-être d’une vengeance - il se rend à Asgard pour voir si le royaume de Thor pourrait être à la recherche de son propre Sorcier Suprême. Loki est prêt à l’aider, mais cette aide s’accompagne d’un piège maléfique, et Strange se rend rapidement compte que devenir la plus haute autorité magique d’Asgard va être plus compliqué qu’il ne le pensait.

Derek Landy (INFINITY WATCH) rejoint Carlos Magno (CAPTAIN AMERICA) pour envoyer Doctor Strange dans une nouvelle direction fantastique et ambitieuse !

NYX #9

Ecrit par Collin Kelly et Jackson Lanzing et dessiné par Francesco Mortarino

Tie-in

X-MANHUNT, deuxième partie !

Charles Xavier est en fuite, et son premier arrêt est New York - mais il y a beaucoup de mutants dans la ville qui ne veulent rien avoir à faire avec le tout dernier master plan du professeur X en disgrâce !

Le retour de leur mentor disparu va-t-il renforcer la communauté en plein essor qui s’appelle NYX ou déchirer tout ce qu’ils ont construit ?

Qu’est-ce que Xavier attend de la ville ? Qu’est-il prêt à faire pour obtenir ce qu’il veut ? Et – peut-être le plus alarmant – qui d’autre attend dans les coulisses pour frapper ?!

Sorties du 12 mars 2025

Iron Man #6

Ecrit par Spencer Ackerman et dessiné par Julius Ohta

Tie-in

PROLOGUE DE "STARK INSURGENT"

Le coup d'envoi d'un arc bouleversant et d'un point de départ parfait !

Le Docteur Fatalis est l’empereur de la planète entière ! Et tout le monde est... Heureux ?! Les gouvernements et les populations du monde entier se prosternent devant le Sorcier Suprême, l’Empereur Fatalis, sauveur du monde. Même les Avengers ne peuvent pas trouver le mal dans ses plans - tout du moins pour le moment. Mais Tony Stark n’est pas fait pour rester les bras croisés. Équipé d’une nouvelle armure mortelle, Iron Man mènera le combat jusqu’aux portes de Doom, aux côtés de quelques alliés improbables.

Spencer Ackerman et Julius Ohta pervertissent l’héritage pour une histoire qui brisera le statu quo d’Iron Man. Ne manquez pas l’histoire en devenir !

Amazing Spider-man #69

Ecrit par Joe Kelly et dessiné par Ed Mcguinness

Tie-in

LES 8 MORTS DE SPIDER-MAN CONTINUENT !

Spider-Man a utilisé la dernière des vies supplémentaires alors c’est fini. La vraie mort.

Les X-Men se battent entre eux, et les Docteurs Doom et Strange trouvent la situation perdue.

Les choses n’ont jamais semblé aussi sombres.

Sorties du 19 mars 2025

One World Under Doom #2

Ecrit par Ryan North et dessiné par R.B. Silva

Titre principal

Le Docteur Fatalis a conquis le monde, et les héros les plus puissants de la Terre ont échoué deux fois : d’abord pour l’arrêter, et maintenant pour le renverser. Mais les Quatre Fantastiques connaissent Doom mieux que quiconque, ce qui les rend parfaitement aptes à affronter le nouvel Empereur de la Terre... sauf qu’il les connaît tout aussi bien. Tandis que Reed Richards, Ben Grimm, Sue et Johnny Storm se préparent à affronter Fatalis aux Nations Unies, ce dernier rend une visite secrète pour parler à la seule personne sur Terre qui détient à la fois ses faveurs, son respect... et son amour. Mais Valeria Richards peut-elle faire changer d’avis son oncle ? Et si elle échoue, qu’est-ce qui empêchera Fatalis de faire subir un terrible destin aux Quatre Fantastiques que même lui ne pourra plus défaire ? Et, alors que les Avengers se remettent de leurs pertes, le cours de l’univers Marvel va changer - et la première famille de Marvel ne sera plus la même !

Sorties du 26 mars 2025

Doom Academy #2

Ecrit par Mackenzie Cadenhead et dessiné par Pasqual Ferry et Joao M.P. Lemos

Tie-in

Comme si le monde avec le Dr Doom au volant n’était pas assez fou, Zoe se retrouve aspirée dans un livre de contes de fées. Mais pas un livre de contes de fées moderne et SYMPA, plutôt le vieux genre, celui dans lequel les enfants meurent et vous font peur, mais dans ce cas, Zoe est l’enfant sur le point de mourir. Pendant ce temps, ses amis et ses ennemis sont à sa recherche mais ils trouvent quelque chose d’encore plus troublant que leur amie disparue tandis que les secrets de Latveria commencent à se révéler.

Doom's Divison #1

Ecrit par Yoon Ha Lee et dessiné par Minkyu Jung

Tie-in

TIGER DIVISION ENTRE EN ACTION - POUR DOOM ! Le Docteur Fatalis règne sur la planète ! Mais au lieu du chaos, il a créé la paix dans le monde. Qu’en est-il de la Tiger Division, le principal défenseur de la Corée du Sud ? En tant qu’agents du Service national de renseignement sous les ordres de White Fox, ils reçoivent l’ordre de maintenir le nouvel ordre mondial - avec l’aide de nouveaux membres de l’équipe ! Mais tout le monde n’est pas satisfait de l’utopie de Doom. Les tensions sont nombreuses et les enjeux sont plus élevés dans ONE WORLD UNDER DOOM. Présenté par YOON HA LEE, scénariste primé de la série Machineries of Empire, qui a fait ses débuts dans l'industrie des comics avec X-MEN : WEDDING SPECIAL #1, et l’artiste vedette MINKYU JUNG (DOCTOR APHRA, MS. MARVEL) !

Amazing Spider-man #70

Ecrit par Joe Kelly et dessiné par C Cafu et Ed Mcguinness

Tie-in

THE 8 DEATHS OF SPIDER-MAN SE TERMINE ! ENTREZ DANS LE SPIDER-NAUT ! Mais qui est cet imparable prodige ?!

Red Hulk #2

Ecrit par Benjamin Percy et dessiné par Geoffrey Shaw

Tie-in

LA GRANDE ÉVASION ! THUNDERBOLT ROSS met en scène une évasion du « THINK TANK » où le DOCTEUR DOOM l’a emprisonné. Il est sous terre depuis si longtemps que les pouvoirs du HULK ROUGE s’estompent ! Il aura besoin de l’aide d'une bande qui tient de l'aberration, MACHINE MAN, DEATHLOK et GENERAL SIMON RYKER s’il veut déjouer et surpasser la légion de DOOMBOTS qui les poursuivent.

Thunderbolts: Doomstrike #2

Ecrit par Collin Kelly et Jackson Lanzing et dessiné par Tommaso Bianchi

Tie-in

ESPRIT DE VENGEANCE ! Après une défaite dévastatrice, Bucky décide de frapper Doom là où ça fait mal - et il fait venir de vieux amis pour le faire. Il s’agit d’une réunion moderne des HELLHUNTERS lorsque Bucky fait venir Ghost Rider '44 pour un braquage de train audacieux ! Avec Sharon Carter et U.S.Agent qui les soutiennent, il semble que rien ne puisse mal tourner. Mais il n’est pas facile de prendre le dessus sur Doom...

Fantastic Four #30 (renommé Fantastic Three # 30 pour l'occasion)

Ecrit par Ryan North et dessiné par Cory Smith

Tie-in

TROIS FANTASTIQUES ! Après que Ben Grimm ait subi défaite aussi terrible que publique des mains de Doom, il se retrouve perdu, à la dérive - et plus vulnérable qu’il ne l’a été depuis des années. Et lorsqu’un voyage à New York tourne mal et que son destin tourne soudainement de mal en pis, Ben n’a jamais été aussi vulnérable - et prend bientôt un raccourci choquant qu’il ne pourra pas défaire ! C’est une histoire de La Chose et d’Alicia que vous n’oublierez pas de sitôt !

Sorties du 9 avril 2025

Doctor Strange of Asgard #2

Ecrit par Derek Landy et dessiné par Carlos Magno

tie-in

Doctor Strange est allé à Asgard pour devenir son Sorcier Suprême. Mais maintenant, il couvre un meurtre - un meurtre dont Thor serait furieux d'entendre parler. Et comme si cela ne suffisait pas, il s'avère que les propriétaires asgardiens demandent également un loyer. Strange devra trouver un tueur - et un emploi - tout en maîtrisant la magie asgardienne, en évitant les soupçons croissants de Thor et en échappant à des assassins mystérieux. Peut-être que déménager au Pays des Dieux n'était pas une si bonne idée...

Sorties du 16 avril 2025

Iron Man #7

Ecrit par Spencer Ackerman et dessiné par Julius Ohta

Tie-in

LA TRAHISON EN FER ! Après avoir été témoin de première main des ravages de la guerre, Tony Stark a célèbré son désengagement du commerce des armes. Puis Orchis et Feilong sont intervenus, et un Iron Man furieux les a vus démanteler son héritage. Maintenant, Stark Unlimited retourne à ses racines alors que Tony annonce publiquement un RETOUR À LA FABRICATION D'ARMES À GRANDE ÉCHELLE ! Quoi ? Pourquoi Iron Man rencontre-t-il des rebelles à l'extérieur de Latveria ? Pourquoi la Garde d'Hiver est-elle à sa poursuite (cette fois) ? Pourquoi le Docteur Fatalis envoie-t-il des émissaires en colère chez Stark ? QUE FAIT ENFIN TONY STARK ?!

Superior Avengers #1

Ecrit par Steve Foxe et dessiné par Luca Maresca et Kyle Hotz

Tie-in

CE NE SONT PAS LES AVENGERS DE TON PAPA ! Et il est venu un jour, pas comme les autres, où le Docteur Fatalis a régné sur le monde... et il avait besoin d’une équipe AVENGERS à lui ! Kristoff Vernard, fils de VICTOR VON DOOM, a été chargé de construire la nouvelle itération des héros les plus puissants de la Terre ! Mais qui sont ces héros en herbe ? Et comment sont-ils devenus les SUPERIOR AVENGERS ? Découvrez-le quand STEVE FOXE ET LUCA MARESCA vous apporteront une histoire pas comme les autres avec, pour paysage, ONE WORLD UNDER DOOM !

Sorties du 23 avril 2025

The Avengers #25

Ecrit par Jed MacKay et dessiné par Valerio Schiti

Tie-in

L'EMERGENCE DES ALL-NEW ALL-DIFFERENT MASTERS OF EVIL ! Pendant que les Avengers sont occupés à faire face à Doom, les nouveaux Maîtres du Mal frappent dans ce numéro géant de 25 !

One World Under Doom #3

Ecrit par Ryan North et dessiné par R.B. Silva

Titre principal

Les Avengers ont affronté Doom... et ils ont PERDU. Mais la Terre a toujours besoin de se venger - et ce ne sont pas seulement les héros qui n’aiment pas avoir Doom aux commandes. C’est ainsi que héros et méchants s’unissent contre Fatalis, avec l’intention de l’abattre une bonne fois pour toutes ! Mais ce n’est pas tout : une attaque magique simultanée révèle la vérité choquante sur la façon dont Doom a pris le contrôle du monde - avec des implications terrifiantes sur la façon dont les autres pourraient - ou non - le lui prendre. Cependant, l’esprit de Doom - vaste, froid et antipathique - n’est pas le seul à regarder la Terre avec des yeux envieux...

Sorties du 30 avril 2025

Doom Academy #3

Ecrit par MacKenzie Cadenhead et dessiné par Pasqual Ferry et Joao M.P. Lemos

Tie-in

LÉGENDES SECRÈTES DE LATVERIE RÉVÉLÉES! Zoe combat les monstres de tes cauchemars d'enfance - ce qui, avouons-le, est plutôt cool. Pendant ce temps, ses amis sont forcés de se demander - pourquoi les bons plans de sauvetage impliquent-ils toujours de demander de l'aide à des personnes que tu n'aimes vraiment pas?!

Doom's Divison #2

Ecrit par Yoon Ha Lee et dessiné par Minkyu Jung

Tie-in

UNE NOUVELLE SUPER-ÉQUIPE SE RASSEMBLE ! Sous Doom, la Tiger Division a trois nouveaux membres venus d'Asie : Wave, Karma et Aero ! Leur première mission les mène au Japon pour stopper une résistance dirigée par le mutant en fusion, SUNFIRE ! Mais Sunfire n'est pas le seul danger qui les attend dans les eaux périlleuses au large des côtes japonaises...

Fantastic Four #31 (renommé Fantastic Two # 31 pour l'occasion)

Ecrit par Ryan North et dessiné par Cory Smith

Tie-in

DEUX FANTASTIQUES ! Alors que Ben se remet de ce que Doom lui a fait, les Quatre Fantastiques apprennent qu’ils perdent leurs pouvoirs au moment où ils en ont le plus désespérément besoin ! S’ils ne peuvent pas inverser l’effet, ils risquent d’être perdus à jamais - et Doom sera inarrêtable. Mais la famille a une idée de la façon de les récupérer - et de le faire en toute sécurité. Ils n’ont qu’à recréer les circonstances qui leur ont d’abord donné leurs pouvoirs. Mais lorsque la sécurité ne leur donne pas de résultats, il y a un chemin plus désespéré qui s’offre aux Quatre - et ils l’acceptent. Tout se résume à cela ! Une jeune femme. Son petit frère. L’homme qu’elle aime. Son seul ami... ... et un lancement désespéré dans l’espace.

Red Hulk #3

Ecrit par Benjamin Percy et dessiné par Geoffrey Shaw

Tie-in

CHASSÉS PAR DOOM ! Le général Thunderbolt Ross a échappé au donjon du docteur Doom, mais il est trop affaibli pour se transformer en Hulk Rouge. Dans les montagnes neigeuses et hostiles de Latverie, Ross, Machine Man et Deathlok sont pourchassés sans relâche par une armée de Doombots ! Ces héros réussiront-ils à survivre à la fin explosive de ce numéro ?!

Thunderbolts: Doomstrike #3

Ecrit par Collin Kelly et Jackson Lanzing et dessiné par Tommaso Bianchi

Tie-in

La foudre frappe deux fois ! Bucky, Songbird, Sharon Carter et les Midnight Angels lancent un plan audacieux pour cibler l'approvisionnement en vibranium de Doctor Doom. Mais sur leur chemin se trouvent - LES THUNDERBOLTS ?! C'est THUNDERBOLTS CONTRE THUNDERBOLTS - POINT BARRE !

Sorties du 14 mai 2025

One World Under Doom #4

Ecrit par Ryan North et dessiné par R.B. Silva

Titre principal

Sentant sa vulnérabilité, Dormammu a attaqué la Terre - et seul Doom se dresse sur son chemin ! Dormammu a banni tous les autres héros dans une dimension de poche, laissant Fatalis seul face au Seigneur des Ténèbres du Chaos. Mais d’un autre côté... Doom n’a jamais eu besoin d’alliés pour s’assurer que sa volonté est faite. C’est l’épreuve de force ultime entre deux titans - avec une fin que vous ne verrez pas venir. Alors que la Terre est en jeu, tout se résume à DOOM VERSUS DORMAMMU.

Doctor Strange of Asgard #3

Ecrit par Derek Landy et dessiné par Carlos Magno

tie-in

STRANGE SE FAIT CHASSER ? STEPHEN STRANGE, l'ancien Sorcier Suprême lié à la Terre, est dans de sales draps - ASGARD est sur le point de le dévorer tout cru ! Il a besoin du crâne d'un dark troll - et à Asgard, cela signifie plonger dans la bataille. Mais Strange peut-il accomplir ce qu'Asgard exige de lui, ou sa mission pour devenir le Sorcier Suprême d'Asgard est-elle vouée à l'échec ?

Doom Academy #4

Ecrit par Mackenzie Cadenhead et dessiné par Pasqual Ferry et Joao M.P.Lemos

tie-in

Les amis de Zoe ont réussi à la sauver du livre de contes de fées effrayant, mais - attendez, qu’est-ce que vous voulez dire par "elle a besoin d’y retourner" ?! Quelle nouvelle horreur a-t-elle découverte dans le pays des contes de fées latvériens, et qu’est-ce que cela a à voir avec DOCTOR DOOM ?! Et qu’est-ce qui rend cette fille Greta si importante ?

Red Hulk #4

Ecrit par Benjamin Percy et dessiné par Geoff Shaw

tie-in

ENNEMIS DE L’ÉTAT ! THUNDERBOLT ROSS, MACHINE MAN et DEATHLOK ont échappé au THINK THANK de Doctor Doom ! Alors que les DOOMBOTS les traquent, ils découvrent que Doom a conquis le monde ! Ils savent maintenant qu’ils font face à une guerre beaucoup plus grande au-delà de la frontière, et HULK ROUGE est prêt à se battre !

Thunderbolts: Doomstrike #4

Ecrit par Collin Kelly et Jackson Lanzing et dessiné par Tommaso Bianchi

Tie-in

UN DÎNER AVEC DOOM ! Après que l’équipe de Thunderbolts de DOCTOR DOOM se soit heurtée à l’équipe des New Thunderbolts de Bucky, Bucky a été capturé ! Comment Fatalis va-t-il punir l’homme qui est le fer de lance de la rébellion contre lui ? Avec un dîner somptueux, bien sûr. Et le dessert est mortel...

Sorties du 21 mai 2025

Fantastic Four #32 (renommé Fantastic One # 32 pour l'occasion)

Ecrit par Ryan North et dessiné par Cory Smith

Tie-in

LE DERNIER DEBOUT ! Si vous vous retrouviez coincé quelque part dans l’univers sans savoir où vous êtes, à quelle vitesse pourriez-vous trouver la solution ? C’est une expérience de pensée avec laquelle M. Fantastic avait souvent défié ses enfants - mais maintenant cela arrive pour de vrai - à Valeria Richards ! Valeria se retrouve perdue dans un monde qu’elle n’a jamais créé - où même les Quatre Fantastiques ont été retirés de l’histoire ! Mais comment un monde sans les FF aurait-il pu survivre à la myriade de menaces auxquelles il aurait dû faire face ? Est-ce que cela signifie que les seuls héros restants sont Jean Grey et Namor, le Prince des mers ? Et qu’est-ce que son frère, Franklin, a à voir avec tout cela ? Voyez Val faire un choix choquant que vous ne voudrez pas manquer... avec des conséquences qui dureront jusqu’à la fin de ce run !

Thunderbolts: Doomstrike #5 (dernier numéro)

Ecrit par Collin Kelly et Jackson Lanzing et dessiné par Tommaso Bianchi

Tie-in

La foudre frappe deux fois !

Superior Avengers #2

Ecrit par Steve Foxe et dessiné par Luca Maresca et Kyle Hotz

Tie-in

LES HÉROS LES PLUS PUISSANTS DE DOOM ! Les SUPERIOR AVENGERS ont fait des débuts remarqués, mais que se passe-t-il lorsqu’ils doivent traquer l’un des ennemis les plus sinistres des Quatre Fantastiques : DIABLO ?! Quels sont les projets de DOOM pour cette équipe ? Et d’où venaient exactement ces héros ?

Sorties du 28 mai 2025

Avengers #26

Ecrit par Jed Mackay et dessiné par Andrea Broccardo

Tie-in

LES MASTERS OF EVIL RÈGNENT ! La Cité Impossible, base actuelle des Avengers, a été réquisitionnée par les MASTERS OF EVIL ! Qui reste pour défendre le monde pendant que DOOM est au pouvoir ? Et comment les Avengers sont-ils capables de mener une guerre sur plusieurs champs de bataille ?

Doom's Divison #3

Ecrit par Yoon Ha Lee et dessiné par Minkyu Jung

Tie-in

LA DIVISION DE DOOM - DIVISÉE ! Le nouvel ordre mondial de Doom est en train de déchirer les héros les plus puissants d’Asie ! La Doom’s Division nouvellement formée fait face une destruction de l’intérieur lorsque les membres se retournent les uns contre les autres. Alors qu’une super-bagarre s’ensuit, l’équipe reviendra-t-elle à la raison, ou est-ce la fin de la Tiger Division ?

Sorties du 4 juin 2025

Doctor Strange of Asgard #4

Ecrit par Derek Landy et dessiné par Carlos Magno

tie-in

Doctor Strange a dissimulé un meurtre dans le but de le résoudre. Mais Thor et Sif ne voient pas les choses de cette façon ! Stephen s'efforce de comprendre ce mystère et de blanchir son nom - avec l'aide de Loki et Clea !

Red Hulk #5

Ecrit par Benjamin Percy et dessiné par Geoff Shaw

tie-in

PRISONNIER DE GUERRE ! HULK ROUGE émerge d’un incendie nucléaire en LATVÉRIE ! Une ruche de DOOMBOTS en colère est prête à entrer en guerre avec THUNDERBOLT ROSS ! Mais lorsque l’armée américaine arrivera avec une arme spéciale, qui visera-t-elle ?

Sorties du 11 juin 2025

One World Under Doom #5 :

Ecrit par Ryan North et dessiné par R.B. Silva

Titre principal

Dormammu est venu pour Doom - et Doom a SURVÉCU. Brisé, épuisé, mais ayant gagné le temps dont il avait besoin, Fatalis s’assura que tous les héros de la Terre survivraient. Ces héros sont maintenant confrontés à un choix : ils peuvent laisser la Terre tomber entre les mains de Dormammu - ou ils peuvent s’aligner avec Doom et se battre pour la Terre à ses côtés. Doom est à son apogée - avec les héros de la Terre derrière lui, rien ne peut l’arrêter maintenant. Rien, si ce n’est le retour inattendu d’un vieil ennemi...

Runaways #1 :

Ecrit par Rainbow Rowell et dessiné par Elena Casagrandre

Tie-in

La meilleure et la plus décousue des familles de Marvel a connu des jours meilleurs. Nico Minoru a perdu sa petite amie, sa meilleure amie et sa magie. Avec Karolina, Chase et Alex hors jeu, Gert fait de son mieux pour secouer les Runaways restants hors de la course en pilote automatique. Mais lorsque le Docteur Fatalis tente de récupérer l’un des leurs - Doombot ! – il est temps de commencer à courir...

Sorties du 18 juin 2025

Doom's Divison #4

Ecrit par Yoon Ha Lee et dessiné par Minkyu Jung

Tie-in

ÉVASION DE PRISON ! La Doom's Division est derrière les barreaux - leurs barreaux ! Après que les membres de l'équipe se soit retournés les uns contre les autres, entraînant la mort d’un héros, White Fox les a emprisonnés dans leur propre quartier général. Mais tout n’est pas ce qu’il semble être. Les anciennes allégeances se brisent et de nouvelles alliances se forment, car il est plus difficile que jamais de savoir à qui faire confiance dans ONE WORLD UNDER DOOM !

Avengers #27

Ecrit par Jed Mackay et dessiné par Valerio Schiti

Tie-in

LE RETOUR DE BLACK PANTHER ! Pendant que T’Challa n'était pas là, les Masters of Evil dansaient ! Alors que le reste des Avengers occupé avec le Docteur Fatalis, les Masters of Evil complotent la chute des Avengers... de l’intérieur ! Le retour de Black Panther peut-il inverser la tendance ?

Iron Man #9

Ecrit par Spencer Ackerman et dessiné par Julius Ohta

Tie-in

IRON MAN DÉMONTÉ ! Alors que les Avengers combattent Doom sur la scène publique, Tony Stark tente de le faire tomber de l’intérieur de la Latvérie. Mais son ancienne coéquipière, la Veuve Noire, peut-il faire confiance à sa tactique ? Découvrez -le lorsque la Garde hivernale arrivera pour le deuxième round !

Sorties du 25 juin 2025

Superior Avengers #3

Ecrit par Steve Foxe et dessiné par Luca Maresca et Kyle Hotz

Tie-in

LES IMPOSTEURS LES PLUS PUISSANTS DE LA TERRE ! C’était inévitable... le premier affrontement entre les Avengers et les Avengers Supérieurs ! Plus : L’origine de KILLMONGER !

Fantastic Four #33 / renommé Fantastic Zero # 33 pour l'occasion :

Tie-in

FANTASTIQUE ZÉRO ! Tout se résume à cela ! Trente-trois numéros d’aventure fantastique culminent dans une dernière aventure émouvante, retour au début... de TOUT. Lorsque la solution à ce que Doom a fait à Ben ne peut être trouvée que dans le passé, les Quatre Fantastiques doivent revenir quatre cent trente-six quadrillions de secondes dans le Big Bang ! Bien sûr, les énormes énergies qu’il y a là-bas le rendent insurvivable - à moins que H.E.R.B.I.E. ne contrôle le timing précis requis. L’action, l’aventure et les grandes idées se rencontrent dans ce dernier numéro spécial - qui mène à notre nouveau numéro #1 encore plus spécial, qui sortira le mois prochain !

Doom Academy #5

Ecrit par Mackenzie Cadenhead et dessiné par Pasqual Ferry

tie-in

LE JUGEMENT DE DOOM ! Zoe et ses amis ont accidentellement ramené des monstres du pays des contes de fées de Latverie dans notre univers 616 ! Mais un combat de monstres n’est rien comparé aux conséquences qu’ils devront subir des mains de DOCTOR DOOM !

Sorties du 02 juillet 2025

Avengers #28

Ecrit par Jed Mackay et dessiné par Andrea Broccardo

Tie-in

LES AVENGERS RÉUNIS ! Face à Doom, les Avengers se sont tenus debout. Maintenant que la Cité Impossible est assiégée, le reste de l’équipe arrive pour faire tomber le Maître du Mal ! Mais le Penseur fou ne se laissera pas abattre alors qu’il libère une nouvelle arme mortelle !

Sorties du 09 juillet 2025

Doctor Strange of Asgard #5 (dernier numéro)

Ecrit par Derek Landy et dessiné par Carlos Magno

Tie-in

QUI DEVIENDRA LE SORCIER SUPRÊME D’ASGARD ? Doctor Strange découvre enfin la vérité derrière le meurtre de Hulda - mais le véritable meurtrier est peut-être plus proche qu’il ne le pense ! Une confrontation finale mène à un duel magique qui changera l’avenir d’Asgard...

Red Hulk #6

Ecrit par Benjamin Percy et dessiné par Geoff Shaw

Tie-in

RED HULK VS. WAR-WOLF ! Thunderbolt Ross est de retour sur le sol américain – non pas en tant que héros, mais en tant que criminel de guerre accusé d’avoir violé le traité international avec le Docteur Fatalis après avoir abattu une ogive nucléaire sur la Latverie. Mais ce n’est pas une prison ordinaire dans laquelle il se retrouve piégé. Au lieu de cela, il s’agit d’un centre de recherche gamma top secret dirigé par nul autre que... LE WAR-WOLF !

Superior Avengers #4

Ecrit par Steve Foxe et dessiné par Kyle Hotz

Tie-in

QUI TIRE LES FICELLES ? Alors que les SUPERIOR Avengers consolident leur place en tant que héros les plus puissants de la Terre, les fissures commencent à apparaître. Où se situe la fidélité de chaque membre ? Et peuvent-ils rester ensemble assez longtemps pour atteindre leur objectif ultime ?

Sorties du 16 juillet 2025

Runaways #2

Ecrit par Rainbow Rowell et dessiné par Elena Casagrande

Tie-in

CHASE STEIN : RETOUR DU FUTUR ! Chase est de retour, semblant plus dangereux et plus sombre que jamais ! Mais que s’est-il passé dans le futur pour qu’il se méfie autant de Gert ? Et combien de temps les Runaways peuvent-ils continuer à fuir la volonté de Doom ?

Sorties du 23 juillet 2025

Doom's Division #5 (dernier numéro)

Ecrit par Yoon Ha Lee et dessiné par Minkyu Jung

Tie-in

PLUS DE DOOM’S DIVISION ! Après avoir été emprisonné par White Fox, la Doom's Division est libre et les membres veulent des réponses. Mais White Fox ne livrera pas ses secrets sans se battre ! Et qu’est-ce que cela signifie pour l’avenir de la Doom’s Division ? C’est un FINAL ÉPIQUE que vous NE VOULEZ PAS MANQUER !

Iron Man #10

Ecrit par Spencer Ackerman et dessiné par Julius Ohta

Tie-in

IRON MONGER : TRIOMPHANT ! Juste au moment où Tony Stark pensait avoir trouvé une stratégie réussie dans sa guerre contre l’Empereur Fatalis, une bête d’en bas revient en rampant depuis le bord du gouffre ! L’INSURGÉ IRON MAN pourra-t-il vaincre IRON MONGER avant que tout ne s’effondre ?

Sorties du 30 juillet 2025

G.O.D.S.: One World Under Doom #1

Ecrit par Ryan North et dessiné par Francesco Mortarino

Tie-in

LA SCIENCE ET LA MAGIE ENTRENT EN COLLISION DANS G.O.D.S. : ONE WORLD UNDER DOOM ! Les agents cosmiques de la série hallucinante G.O.D.S. de Jonathan Hickman et Valerio Schiti reviennent en juillet dans G.O.D.S. : ONE WORLD UNDER DOOM, une nouvelle bande dessinée dérivée du scénariste de ONE WORLD UNDER DOOM, Ryan North, et de l’artiste Francesco Mortarino.

Sorties du 6 août 2025

One World Under Doom #6

Ecrit par Ryan North et dessiné par R.B. Silva

Titre principal

Le règne de Doom a été un succès pendant des mois – même certains des héros se demandent s'ils sont bien du bon côté. Un dernier pari désespéré est conçu, et Reed révèle un terrible secret qu'il a appris sur la domination mondiale de Doom – mais cela sera-t-il suffisant ? Et qu'est-ce que Doom a caché sous ce dôme latverien ? Tout est révélé – à un terrible prix ! C'est le début de la fin pour certains, et le début d'une ère nouvelle pour d'autres…

Red Hulk #7

Ecrit par Benjamin Percy et dessiné par Jethro Morales

Tie-in

RAT DE LABO ! Machine Man et Deathlok échappent à la police alors qu'ils recherchent Thunderbolt Ross, alias RED HULK ! Mais ils ne comprennent pas tout-à-fait les dangers qui les attendent au Projet Alpha ! Ici, dans ce laboratoire secret situé au cœur des montagnes, le Général Ryker révèle ses plans pour le Red Hulk, qui est désormais à la fois un prisonnier et une arme expérimentale. MÉFIEZ-VOUS DU NOUVEAU LOUP DE GUERRE !!

Superior Avengers #5

Ecrit par Steve Foxe et dessiné par Luca Maresca et Kyle Hotz

Tie-in

KILLMONGER ATTAQUE ! Est-ce un signe d'une romance naissante ? Ou d'un assassinat ? Les pièces se mettent en place, et l'équipe est prête à commencer sa véritable mission. Mais qui joue qui ?

Sorties du 20 août 2025

Runaways #3

Ecrit par Rainbow Rowell et dessiné par Elena Casagrande

Tie-in

DOC JUSTICE, KAROLINA DEAN… ET LA VOLONTÉ DE DOOM ! On ne désobéi pas au Docteur Doom ! Doombot hésite au moment de prendre une décision majeure lorsqu'il y a une attaque des Runaways avec une force encore plus grande ! Est-ce qu'une réunion (mal)heureuse pourrait les sauver ? Et que se passe-t-il quand la goutte d'eau fait déborder le vase de Nico Minoru ?!

Sorties du 10 septembre 2025

Red Hulk #8

Ecrit par Benjamin Percy et dessiné par Geoff Shaw

Tie-in

ALLIÉS ? Ryker veut transformer Red Hulk en une arme encore plus mortelle ! Wildstreak aidera-t-elle Thunderbolt Ross à s'échapper du Projet Alpha, ou le condamnera-t-elle aux expériences de Ryker ? Et quels plans terribles War Wolf a-t-il pour les deux ?

Runaway #4

Ecrit par Rainbow Rowell et dessiné par Elena Casagrande

Tie-in

LE MINORU LE PLUS MAGIQUE JUSQU'À PRESENT ? Les leçons d'entraînement de Gert avec une Nico en proie au doute ont-elles enfin porté leurs fruits ? Son pouvoir est-il récupéré ? Karolina et ses alliés improbables parviendront-ils à retrouver Nico et le reste des Runaways avant qu'une menace bien plus grande ne le fasse ? Et Doombot a-t-il enfin adhéré à la Volonté de Doom et tourné le dos à sa famille ?

Superior Avengers #6

Ecrit par Steve Foxe et dessiné par Luca Maresca et Kyle Hotz

Tie-in

AVENGERS : DÉSASSEMBLÉS ! Kristoff a fait tout ce qu'il pouvait pour rendre son père, Victor Von Doom, fier. Cela pourrait bien être son plus grand échec.

Sorties du 17 septembre 2025

Fantastic Four #3

Ecrit par Ryan North et dessiné par Humberto Ramos

Tie-in

One World Under Doom ! Le secret de Doom (et comment il a pu gagner tant de fois) a été révélé. Mais comment surmonter le scénario de l'impossibilité de gagner ? Les Quatre Fantastiques ont une idée – mais cela les mènera dans les profondeurs glacées de l'Antarctique, au cœur du repaire secret de Doom, où ils devront faire face à leur plus grand défi. C'est Doom contre les Quatre Fantastiques d'une manière que vous n'avez jamais vue auparavant... et au vainqueur revient la liberté d'une planète entière !

Sorties du 8 octobre 2025

Red Hulk #9

Ecrit par Benjamin Percy et dessiné par Gabriel Guzman

Tie-in

MISSION : LATVERIE

Thunderbolt Ross est un fugitif dans son propre pays, mais il a toujours des alliés secrets au sein du gouvernement. Lorsqu'il demande une faveur, il obtient l'aide nécessaire pour lancer une mission en Latvérie afin de laver son honneur et d'affronter War-Wolf et Doom.

Sorties du 15 octobre 2025

One World Under Doom #8

Ecrit par Ryan North et dessiné par R.B. Silva

Titre principal

Doom combat la puissance combinée d'un monde entier pour maintenir son contrôle : mais pourra-t-il tenir tête aux Avengers, aux X-Men, aux Quatre Fantastiques… et à tous les autres héros de la Terre ? Tout espoir semble perdu, jusqu'à ce qu'un pari désespéré donne aux héros exactement ce dont ils ont besoin pour gagner ! Mais Doom a lui aussi un pari désespéré : un pari qui, bien que jamais tenté auparavant, combine toute sa sorcellerie et sa science en une seule attaque brutale. Tout cela mène à une conclusion choquante, dont les conséquences se répercuteront dans tout l'univers Marvel dans cet avant-dernier numéro !

Sorties du 29 octobre 2025

Runaways #5

Ecrit par Rainbow Rowell et dessiné par Elena Casagrande

Tie-in

Alex et les Runaways parviendront-ils à mettre de côté leurs différends et à faire la paix face à DOOM ? Karolina changera-t-elle d'avis concernant le Bâton au moment fatidique ? Chase parviendra-t-il à surmonter sa colère envers Gert ? Et quel avenir réserve les Runaways ? Tout cela et bien plus encore dans ce final déchirant !

Sorties du 19 novembre 2025

One World Under Doom #9

Ecrit par Ryan North et dessiné par R.B. Silva

Titre principal

FINAL ! Doom a affronté tous les héros de la Terre dans un combat, et il a gagné. De plus, il a utilisé le pouvoir magique du Sorcier Suprême pour que cette victoire devienne un instant immuable : une chose éternelle, insensible à la magie comme au voyage dans le temps. Mais à son insu, à cet instant crucial, désormais irréversible, les germes de sa chute étaient également fixés pour l'éternité. Laissé avec une défaite intolérable et irréversible, Doom fait un choix tout aussi irréversible, et le reste du monde en paiera le prix…

Sorties du 24 décembre 2025

The Will of Doom #1

Ecrit par Chip Zdarsky et dessiné par Cafu.

Epilogue

Dans THE WILL OF DOOM #1, tandis que les Quatre Fantastiques gèrent les conséquences de One World Under Doom, ils sont confrontés à de grandes questions et à une nouvelle menace mondiale surprenante ! La Maison Blanche sera-t-elle de leurs côtés ? Et... le HULK ROUGE ? La prochaine étape de l'Univers Marvel commence ici !