Marvel annonce X-Men of Apocalypse Omega #1 par Jeph Loeb et Simone Di Meo

Par Jeff 12/02/2026
Une fin qui fera parler les fans des X-Men pendant des années, qu'ils disent !

En septembre dernier, Marvel sortait X-Men of Apocalypse Alpha #1, écrit par Jeph Loeb et dessiné par Simone Di Meo. Preuve que l'éditeur a bossé son sujet, X-Men of Apocalypse va revenir en mai avec X-Men of Apocalypse Omega #1, toujours par la même équipe créative.

Le principe de ce numéro Alpha était plutôt simple : les X-Men d'Apocalypse font leur entrée dans le Marvel Universe "classique". Qu'en est-il de ce numéro Oméga ? On ne sait pas très bien encore. Il faut dire aussi que Marvel y a été très doucement sur le synopsis :

DES SECRETS DÉVOILÉS ! DES TRAHISONS. DES MORTS. ET UNE FIN CHOC QUI FERA PARLER LES FANS DES X-MEN PENDANT DES ANNÉES !

