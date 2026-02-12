Marvel tease la fin de Rogue

Pardonnée, mais jamais oubliée.

Il s'agissait d'une mini-série en cinq numéros. C'est donc sans surprise que Marvel tease d'ores et déjà la fin de la série Rogue. Le numéro est écrit par Erica Schultz et est dessiné par Luigi Zagaria. Il sortira en mai 2026.

Vous trouverez ci-dessous le synopsis et la cover :

Maintenant que Rogue connaît la vérité sur son passé, sera-t-elle un jour pardonnée pour la douleur qu'elle a causée ? Pourra-t-elle un jour se pardonner à elle-même ?

Pour les intéressés, vous trouverez notre avis sur le premier numéro de cette série ici.