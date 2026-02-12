  1. Accueil
Marvel tease la fin de Rogue

Par Jeff Source: Bc 12/02/2026 20:51 0
Pardonnée, mais jamais oubliée.

Il s'agissait d'une mini-série en cinq numéros. C'est donc sans surprise que Marvel tease d'ores et déjà la fin de la série Rogue. Le numéro est écrit par Erica Schultz et est dessiné par Luigi Zagaria. Il sortira en mai 2026.

Vous trouverez ci-dessous le synopsis et la cover :

PARDONNÉE, MAIS JAMAIS OUBLIÉE

Maintenant que Rogue connaît la vérité sur son passé, sera-t-elle un jour pardonnée pour la douleur qu'elle a causée ? Pourra-t-elle un jour se pardonner à elle-même ?

Pour les intéressés, vous trouverez notre avis sur le premier numéro de cette série ici.

Jeff

Fondateur de MDCU, ancien présentateur de l'émission Côté Comics, maître de conférence depuis 2010.

