Marvel annonce la fin de Knull

Que la lumière soit !

Qui dit série limitée dit fin programmée. Ainsi, au mois de mai, Knull tirera déjà sa révérence après cinq numéros. Knull #5 sera écrit par Al Ewing et Tom Waltz et sera dessiné par Juanan Ramirez. La cover sera de Ryan Stegman. Il sortira le 13 mai.

Vous trouverez ci-dessous le synopsis et la cover :

QUE LA LUMIÈRE SOIT ! Dans KNULL #5, le numéro final de la série, Knull a conquis la Dimension de la Force de Lumière et y a laissé son empreinte indélébile et éternelle, à la manière de SUPERNOVA ! Mais attendez ! Un ennemi qu'il croyait avoir éliminé définitivement est de retour… et cette fois, il est plus puissant que jamais ! Pendant ce temps, la nouvelle Reine en Noir, Hela d'Asgard, commence à remettre en question sa stratégie contre Knull : est-il temps d'activer le plan B ? Le moment est venu ! Le grand final explosif ! Qui tombera ? Qui se relèvera ? Qui s'emparera de la lumière ?!

Pour les intéressés, vous trouverez notre avis sur Knull #1 ici.