Marvel tease une nouvelle équipe du côté des mutants

Par Jeff Source: Cbm 13/02/2026 13:50 0
Nous souhaitons la bienvenue aux Savage Champions

 

C'est à travers ses sollicitations que Marvel a révélé la chose. En mai, l'éditeur proposera Wolverine #20. Et dans ce numéro écrit par Saladin Ahmed et dessiné par Martin Coccolo, nous aurons droit à une toute nouvelle équipe : les Savage Champions. Quels membres composeront cette équipe et surtout... de quelle côté sera-t-elle ? Pour le moment, nous l'ignorons. Pour Bleeding Cool, l'équipe sera dirigée par Wolverine mais le fait est que le synopsis, à savoir le seul élément annonçant les Savage Champions pour le moment, ne dévoile aucun élément à ce sujet. Oui, Savage Champions est un nom qui collerait bien pour une équipe menée par Wolverine mais une fois encore... rien d'officiel pour le moment.

SAVAGE CHAMPION !

Les événements bouleversants du numéro précédent culminent en un affrontement attendu depuis plus d'un siècle. Qui ou que sont les Savage Champions ? Affûtez vos griffes pour le combat de la vie de WOLVERINE… et un rebondissement qui aura des répercussions sur l'avenir des comics Wolverine !

Réponse définitive le 13 mai 2026.

 

