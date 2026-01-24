Selon le showrunner Andrew Guest, il n'y a pas eu de saison 2 à Hawkeye à cause du calendrier

Ah ?

La saison 2 de la série TV Hawkeye aura fait couler beaucoup d'encre notamment suite aux différentes interventions de son acteur principal : Jeremy Renner. Tantôt annonçant ne pas vouloir revenir, tantôt annonçant être toujours motivé quand même. Et bien que ce dernier se disait très confiant quant à la suite, on avait du mal à le croire suite aux différentes accusations de harcèlement sexuel et de violence.

Pourtant, à un certain moment, la saison 2 était bien une possibilité. C'est d'ailleurs ce qu'a révélé Andrew Guest, l'actuel showrunner de Wonder Man qui était également intervenu sur la série Hawkeye. Selon lui, les discussions allaient bon train mais il y avait un petit problème du côté de Marvel. Voici ce qu'il a déclaré :

À un moment donné, nous avons évoqué la possibilité d'une saison 2 de Hawkeye… Nous avons exploré des pistes créatives pour la réaliser. Malheureusement, le calendrier ne correspondait pas, compte tenu des contraintes liées à Marvel et à tous les éléments à mettre en place. Mais j'ai adoré travailler sur Hawkeye. Je trouve que Jeremy Renner et Hailee Steinfeld forment un duo formidable, et j'adorerais les revoir ensemble.

En somme, une réelle volonté de proposer une suite mais un gros problème de planning ?