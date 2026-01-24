  1. Accueil
  2. Marvel
Marvel

Selon le showrunner Andrew Guest, il n'y a pas eu de saison 2 à Hawkeye à cause du calendrier

Par Jeff Source: Cbm 24/01/2026 08:49 0
Ah ?

La saison 2 de la série TV Hawkeye aura fait couler beaucoup d'encre notamment suite aux différentes interventions de son acteur principal : Jeremy Renner. Tantôt annonçant ne pas vouloir revenir, tantôt annonçant être toujours motivé quand même. Et bien que ce dernier se disait très confiant quant à la suite, on avait du mal à le croire suite aux différentes accusations de harcèlement sexuel et de violence.

Pourtant, à un certain moment, la saison 2 était bien une possibilité. C'est d'ailleurs ce qu'a révélé Andrew Guest, l'actuel showrunner de Wonder Man qui était également intervenu sur la série Hawkeye. Selon lui, les discussions allaient bon train mais il y avait un petit problème du côté de Marvel. Voici ce qu'il a déclaré :

À un moment donné, nous avons évoqué la possibilité d'une saison 2 de Hawkeye… Nous avons exploré des pistes créatives pour la réaliser. Malheureusement, le calendrier ne correspondait pas, compte tenu des contraintes liées à Marvel et à tous les éléments à mettre en place. Mais j'ai adoré travailler sur Hawkeye. Je trouve que Jeremy Renner et Hailee Steinfeld forment un duo formidable, et j'adorerais les revoir ensemble.

 

En somme, une réelle volonté de proposer une suite mais un gros problème de planning ?

Jeff

Fondateur de MDCU, ancien présentateur de l'émission Côté Comics, maître de conférence depuis 2010.

A lire aussi

Commentaires

Laisser un commentaire

Hawkeye

Hawkeye
Créé par : Jonathan Igla
Année : 2021

De passage à New York, Clint Barton est forcé de travailler avec la jeune archer Kate Bishop pour affronter des ennemis de son passé en tant que Ronin, pour pouvoir rejoindre sa famille à temps pour Noël.

La rédac vous recommande

Justice League

[Dossier] Justice League : Des New 52 à leur Mort : Période New 52/Geoff Johns

Feb 06, 2017

Derniers commentaires

Dernières reviews

Nous soutenir

Soutenez MDCU sur Tipeee

Partenaire

BdFugue
Copyright © 2008 - 26 | V8.0