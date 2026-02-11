La série She-Spawn écrite par Gail Simone débutera en mai 2026

Cette fois, c'est la bonne !

Un air de déjà vu ? Absolument ! Cela fait un bon moment maintenant que nous savons qu'un projet de série She-Spawn était sur les rails, tout comme nous savons depuis de nombreux mois que Gail Simone serait à l'écriture. Mais après l'annonce du projet... silence radio.

Aujourd'hui, et près de deux ans après les premiers mots pronnoncés autour du projet, ça décolle enfin ! Ainsi, She-Spawn par Gail Simone, cela sera pour le mois de mai. La série sera composée de cinq numéros et sera illustrée par Ig Guara.

Au sujet de la série, il a été dit qu'elle sera centrée sur Jessica Priest, personnage principal de la série de comics The Scorched d'Image Comics, qui compte près de 50 numéros et met en scène Spawn, Gunslinger, Redeemer, Medieval Spawn et She-Spawn. Jessica Priest, ancienne assassin et super-héroïne, sera au cœur de l'histoire de la série, qui s'appuiera sur l'ensemble de son parcours plutôt que sur un événement isolé. Cette approche permettra d'approfondir sa personnalité, selon Todd McFarlane Productions.

Rendez-vous le 6 mai 2026.