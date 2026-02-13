  1. Accueil
Nouveaux designs pour Mary Jane Watson et Knull

Par Jeff Source: Bc 13/02/2026 09:02 0
White is the new Black

Cet été, les personnages de Mary Jane Watson et Knull vont refaire leur garde robe. Pour MJ, on garde les mêmes couleurs. L'idée n'est pas vraiment de changer d'identité mais plutôt de renforcer le caractère féminin du personnage (pour résumer, nous passons de monstre à monstre féminin). Par contre, concernant Knull, il s'agit bien d'un changement de couleur puisqu'il va passer du noir... au blanc ! Ouais, le changement est du genre radical. Vous trouverez toutes les images disponibles ci-dessous.

Nouveau design de MJ par R.B. Silva :

 

 

 

Nouveau design de Knull par Ryan Stegman :

 

Cover par Carlos Gomez :

 

Cover par Ryan Stegman :

 

Que pensez-vous de ces changements de design ?

