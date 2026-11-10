Hulk passera par la case relaunch en mai 2027 grâce à Chris Condon et Alessandro Cappuccio

Un relaunch légitime, c'est rare !

Bon, pour une fois, le relaunch est légitime. Après tout, depuis quelques mois maintenant, notre bon vieux Hulk n'est plus vraiment lui-même. Et même si tout ceci est très sympa, on se doute bien qu'il faudra bien, tôt ou tard, remettre Bruce Banner dans l'équation.

L'effet Phillip Kennedy Johnson

Tout a commencé il y a un peu plus d'un an. En octobre 2025, Phillip Kennedy Johnson, qui se débrouillait pas mal du tout sur l'univers de gros balèse vert, a pourtant annoncé la fin de la série au numéro 30. Un craquage ? Pas vraiment. Plutôt un rebondissement. En effet, la série s'achève par L'Aîné qui déchire Banner et Hulk et qui prend le contrôle de ce dernier. Suite à ça, on joue la carte du marketing. La suite des aventures aura lieu dans la série Infernal Hulk, toujours par Phillip Kennedy Johnson. Si vous ne la connaissez pas, nous ne pouvons que vous la conseiller. Si vous désirez vous la procurer et nous soutenir par la même occasion, n'hésitez pas à passer par ce lien.

Le point culminant

Mais ce n'est pas fini ! Peu après la fin de la série Infernal Hulk, il est annoncé lors de la New York Comic Con un nouvel event autour de Hulk. Intitulée Hulk War Infernal Rage, la série aura pour but, pour Phillip Kennedy Johnson, de finir en beauté son magnifique run sur le personnage.

On prépare l'avenir

Aujourd'hui, nous en apprenons un peu plus sur l'après Infernal Rage. Sans grande surprise, l'équipe créative laissera sa place. Les nouvelles aventures du géant vert, qui reprendront la numérotation à zéro, seront narrées par Chris Condon (Texas Blood) et Alessandro Cappuccio (Moon Knight). Le top départ est prévu pour mai 2027. A noter que l'éditeur a déjà dévoilé le synopsis du premier numéro mais sans trop en dire sur Infernal Rage (et on les remercie). Le voici :

Bruce Banner reste prisonnier de la malédiction à laquelle il a tenté d’échapper toute sa vie… et il en a assez de fuir. UNE LIBERTÉ INIMAGINABLE. UN PRIX TERRIBLE. Une tentation inouïe lui promet une guérison définitive ; le salut de Banner est désormais à portée de main, mais cette même promesse le rapproche un peu plus de sa damnation éternelle. TAPI DANS L’OMBRE, UN NOUVEAU MONSTRE ÉMERGE. La quête désespérée de Banner pour trouver un remède révélera jusqu’où il est prêt à aller — et ce qu’il est prêt à sacrifier — pour enterrer Hulk à jamais.

Une opération commerciale particulière

Enfin, un petit mot sur l'arrivée de ce nouveau Hulk #1 qui va s'annoncer un peu particulière. En effet, il a également été annoncé qu'il sera distribué gratuitement dans le cadre du Free Comic Book Day / GiveAway Day soit le 1er mai 2027. Quant à ceux qui se posent la question de la pérennité de Marvel avec ce genre de décision, ne vous inquiétez pas. Déjà, Marvel tiendrait plus de Norman Osborn que de Peter Parker niveau argent mais, surtout, vous oubliez quelque chose. Je veux bien évidemment parler des variant covers. Ben oui, pas de numéro 1 sans l'éternelle avalanche de variant covers ! Et pour les avoir, il faudra sortir le porte-monnaie. Et plutôt deux fois qu'une car les 19 variant covers (attrapez les toutes, attrapez les toutes !) seront au centre d'une opération blind bag. Autrement dit, impossible de savoir si vous allez recevoir une cover disons classique ou la cover phosphorescente signée Patrick Gleason. Dieu merci, il restera toujours Ebay. Vous pourrez alors récupérer la cover de votre choix pour trente fois son prix initial. C'est beau quand même.

Si vous désirez débuter l'univers de notre ami Hulk, veuillez noter que notre guide vient tout juste d'être mis à jour. N'hésitez pas à y jeter un oeil ici.