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[Preview] Infernal Hulk Vs Fantastic Four #1

Par Adrien L. Source: Bleeding Cool 12/10/2026 10:29 0
Les Quatre Fantastiques parviendront-ils à résister au pouvoir corrupteur de l'Infernal Hulk ?

La preview de Infernal Hulk Vs Fantastic Four #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Phillip Kennedy Johnson et est dessiné par Cian Tormey. La cover est signée Nic Klein tandis que les variant covers sont de Greg Land, Ken Lashley ou encore Clayton Crain. Edité par Marvel, il sortira ce mercredi 14 octobre pour 4.99$.

New-York assiégée ! La cible ultime de l'Infernal Hulk est révélée : le mystérieux « MOTEUR IMMACULÉ » de Reed Richards, une machine surnaturelle située dans le Baxter Building, capable d'anéantir l'armée de Hulk d'un seul coup ! Les Quatre Fantastiques parviendront-ils à résister au pouvoir corrupteur de l'Infernal Hulk, à utiliser la machine et à sauver la Terre ? Ou deviendront-ils les prochaines recrues monstrueuses des INFERNAL AVENGERS de Hulk ?

Pour rappel, de nombreux débuts de série sont abordés à travers notre rubrique Les numéros#1 de la VO :

Adrien L.

Attiré par le monde des comics depuis toujours, gros consommateur et lecteur depuis une vingtaine d'années maintenant. Cherche à transmettre sa passion par tous les moyens !

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