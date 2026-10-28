Le synopsis de l'event Hulk War : Infernal Rage se dévoile !

La bataille finale pour stopper la corruption de l’Univers Marvel commence ici !

L'annonce d'un titre Hulk War : Infernal Rage avait été faite lors de la New York Comic Con de New York. Mais si nous connaissions le projet et l'idée générale, nous n'avions pas encore eu le synopsis officiel du premier numéro. C'est à présent chose faite. Le voici :

La bataille finale pour stopper la corruption de l’Univers Marvel commence ici !!! Alors que Manhattan tombe aux mains d’une armée de monstres dévoyés et que le Baxter Building devient le théâtre d’un véritable cauchemar, le Hulk Infernal dévoile ses Avengers corrompus ainsi qu’un plan susceptible de transformer toute forme de vie sur Terre. Mais un nouveau Hulk Gris entre dans la guerre, sans grande mission ni cause noble. Il n’est là que pour une chose : écraser le Hulk Infernal. Et avant que le combat ne s’achève, une figure marquante du passé de Bruce Banner fait son retour.

La série sera tenue par Phillip Kennedy Johnson et Nic Klein. La sortie du premier numéro est prévue pour le 3 février 2027 au prix de 4.99$.

Pour rappel, Infernal Hulk est né des agissements de l'Aînée (The Eldest en VO). Ce dernier a arraché Hulk à Bruce Banner avant de prendre le contrôle de la créature. Ici, ledit Infernal Hulk conquiert l'univers Marvel tandis que les héros cherchent une arme pour l'arrêter.

Notez que tout ce qui touche à l'Infernal Hulk est tellement bon que cette news peut être considérée comme étant une mauvaise nouvelle en mode "marf, c'est déjà fini". Mais bon... mieux vaut s'arrêter alors que l'on est encore au top, pas vrai ?