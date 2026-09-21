[Preview] Infernal Hulk Vs Wolverine #1

La route vers Hulk War passe par Wolverine !

La preview de Infernal Hulk Vs Wolverine #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Phillip Kennedy Johnson et est dessiné par Jonas Scharf. La cover principale est de Nic Klein et les variant covers de Leinil Francis Yu et Skottie Young. Edité par Marvel, il sortira ce mercredi 23 septembre 2026 pour 4.99$.

LA ROUTE VERS « HULK WAR » PASSE PAR WOLVERINE !

Lorsque les X-Men découvrent où sont retenus les mutants enlevés et corrompus par l'Infernal Hulk, le plus redoutable d'entre eux jure de les libérer... par tous les moyens, aussi violents soient-ils. La marche vers « Hulk War » s'amorce alors que le « Père des Horreurs » affronte la machine à tuer ultime de l'univers Marvel : Infernal Hulk contre Wolverine !

Qui est cet Infernal Hulk ? Pour les lecteurs de VO, vous savez d'ores et déjà qu'il s'agit de l'Aîné qui a littéralement déchiré Bruce Banner et Hulk, avant de s'approprier le corps de Hulk. C'est donc Hulk sans être Hulk. Quant aux lecteurs VF, pas de panique, Panini Comics vous a donné rendez-vous en novembre pour lire l'excellente série éponyme composée de dix numéros.