James Gunn et Peter Safran virés de DC Studios et remplacés par Jeremy Latcham

Après quatre ans de bons et loyaux serv... après quatre ans.

On ne peut pas dire que l'on a manqué de réactivité mais l'annonce a fait l'effet d'une telle bombe qu'il y a des chances que vous soyez d'ores et déjà au courant. Aussi, nous allons passer directement à l'essentiel : James Gunn et Peter Safran à la tête de DC Studios, c'est terminé. Selon plusieurs sites US, les deux hommes ont tout bonnement été remerciés avec effet quasi immédiat puisque leur dernier jour sera le 1er décembre. A cette date, ils seront remplacés par Jeremy Latcham qui occupera le poste de Président et Directeur créatif de DC Studios. Son nom n'était pas forcément des plus connus jusqu'à aujourd'hui et pourtant, on peut vous dire que vous connaissez on ne peut mieux certains de ses travaux. Après tout, il était producteur associé pour Iron Man, co-producteur d'Iron Man 2 et producteur exécutif pour Avengers, Guardians of the Galaxy, Avengers: Age of Ultron et Spider-Man Homecoming. Bon, il a également été lié au film Donjons et Dragons mais les projets hors MCU sont si peu nombreux que l'on peut dire sans trop exagérer qu'il s'agit d'un ancien "Marvel guy", tout simplement. Pour ce qui des personnes au-dessus de Latcham, cela bouge également puisque le nouveau président de DC Studios devra rendre des comptes à Dana Goldberg et Josh Greenstein, tous deux coprésidents de Skydance Motion Picture Group alors que Gunn et Safran échangeaient directement avec David Ferris Ellison soit le big boss du conglomérat Skydance.

Pour ce qui est de l'avenir, Gunn et Safran pourront continuer de travailler sur les projets déjà lancés soit Man of Tomorrow, The People vs Gorilla Grodd et The Batman part II. Tous les autres projets se retrouvent avec un nouveau point d'interrogation au-dessus de leur tête. On peut donc dire que, globalement, l'ère Gunn / Safran se sera composée de cinq films (Superman, Supergirl, Clayface et Man of Tomorrow) dont un hors DC Universe (The Batman part II) et de quatre séries TV (Creature Commandos, The Penguin, Lanterns et The People vs Gorilla Grodd). L'annonce veut également dire que les deux hommes n'auront pas fait la moitié de la première partie du nouveau DCU intitulé Gods & Monsters. Après tout, ils avaient indiqué plus d'une fois qu'ils avaient un plan sur dix ans. Ils n'auront été à la tête du DC Universe que durant quatre ans.

Quatre ans... Quatre ans, c'est court pour mettre un univers partagé en place. Par contre, c'est aussi une période suffisante pour faire ses preuves. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que Gunn et Safran ont eu assez de temps ? Est-ce qu'il était temps qu'ils partent ? Le débat est ouvert.