[NYCC] Marvel annonce l'event Hulk War: Infernal Rage pour clôturer la saga Infernal

En février, c'est Infernal Hulk contre l'univers Marvel tout entier !

C'est lors de la New-York Comic Con que Marvel a annoncé la chose. Au mois de février, nous allons avoir droit à une nouvelle mini-série et pas n'importe laquelle. Intitulée Hulk War: Infernal Rage, cet event aura la lourde tâche de terminer ce que l'on pourrait appeler la "Saga Infernal" débutée en 2023 dans la série Incredible Hulk. Composée de cinq numéros, la série sera écrite par Phillip Kennedy Johnson et dessinée par Nic Klein. C'est également ce dernier qui signera la cover principale.

Comme tout bon event, la mini-série aura droit à des tie-ins. Il a également été annoncé que la série Infernal Avengers préparera le terrain.

Côté teasing, l'éditeur Mark Paniccia a qualifié le projet de l'une des épopées de Hulk les plus viscérales. Il a également ajouté l'histoire de PKJ est faite de destruction ininterrompue et Nic Klein livre le meilleur travail de sa carrière. C'est à ne pas manquer !

A côté de ça, ce sont également les auteurs qui se sont exprimés. Tout d'abord Nic Klein :

Voici le grand final de la saga Hulk que Phillip et moi avons entamée il y a trois ans. Dans un monde idéal, j'aurais aimé dessiner tous les numéros d'Incredible Hulk ; c'est pourquoi le fait de dessiner l'intégralité de Hulk War revêt une telle importance pour moi. Je peux dire que cela représente l'apogée de mon parcours artistique sur ce titre, et mon meilleur travail à ce jour — si je puis me permettre de le dire ainsi. Il y avait un défi à relever : passer d'un récit essentiellement centré sur un personnage unique à une œuvre impliquant de nombreux protagonistes, tout en accordant à chacun le même soin. J'espère que vous apprécierez ce travail autant que nous avons aimé le réaliser ! Hulk SMASH !

Notez également que Phillip Kennedy Johnson a précisé que toute la série a été conçue pour mener à ce conflit et à ses répercussions sur l'ensemble de l'univers Marvel.

Pour rappel, Infernal Hulk est né des agissements de l'Aînée (The Eldest en VO). Ce dernier a arraché Hulk à Bruce Banner avant de prendre le contrôle de la créature. Ici, ledit Infernal Hulk conquiert l'univers Marvel tandis que les héros cherchent une arme pour l'arrêter.

Notez que tout ce qui touche à l'Infernal Hulk est tellement bon que cette news peut être considérée comme étant une mauvaise nouvelle en mode "marf, c'est déjà fini". Mais bon... mieux vaut s'arrêter alors que l'on est encore au top, pas vrai ?