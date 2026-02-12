Infernal Hulk prendra fin au numéro 10

Et c'est bien dommage !

Il semblerait que l'excellente série Infernal Hulk ne dépassera pas le dixième numéro. En effet, Marvel a annoncé la sortie du TPB contenant les dix numéros pour le 10 novembre 2026 au prix de 29.99$. Et malheureusement, il n'est pas fait mention d'un "volume 1", ce qui sous-entend qu'il n'y aura pas de volume 2 et que ce TPB sera le seul et unique TPB Infernal Hulk. En espérant que cette décision ait été prise tout simplement parce que la série est terminée et non suite à une annulation pour cause de mauvaises ventes car ce n'est pas ce que la série méritait.

Pour rappel, la série est écrite par Phillip Kennedy Johnson et dessinée par Nic Klein et Kev Walker.

Vous trouverez ci-dessous le synopsis du premier numéro ainsi que les covers des numéros à venir :

INCROYABLE... IMMORTEL... INFERNAL !

Le mal connu sous le nom de l'Aîné a littéralement déchiré Bruce Banner et Hulk, s'appropriant le corps de Hulk. Ce nouveau Hulk infernal, invincible, est dix fois plus puissant que celui que tout le monde craignait. Leur plan diabolique : replonger le monde dans des horreurs ancestrales en transformant nos héros en bêtes cauchemardesques ! Pendant ce temps, l'indomptable Bruce Banner, bien qu'impuissant, ne reculera devant rien pour contrecarrer leurs plans machiavéliques !

Pour les intéressés, nous avions parlé du tout premier numéro de cette série lors de l'un de nos lives.