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James Gunn et Peter Safran ont bien été remerciés et plus d'infos sur leur plan sur dix ans

Par Source: CBM 1
James Gunn et Peter Safran ont bien été remerciés et plus d'infos sur leur plan sur dix ans
Les cartes sont révélées

De nouvelles informations sont tombées suite à l'annonce des départs de James Gunn et de Peter Safran de la tête des studios DC. Attention, dans le sens où elles ne nous viennent pas de Skydance ou des principaux intéressés, il y a toujours une petite place pour le doute. Par contre, la source étant Ben Fritz du Wall Street Journal, qu'il est difficile de qualifier de non-fiable, nous sommes partis du principe que leurs sources étaient sérieuses et que nous pouvions donc vous en parler aujourd'hui.

James Gunn et Peter Safran ont bien été virés

On commence par une petite rumeur qui commençait à s'installer, et qui mettait en avant l'idée que les deux co-présidents de DC Studios avaient en réalité choisi de quitter leur poste. Selon Ben Fritz, les deux hommes ont été, je cite, évincés. Autrement dit, ils ont bel et bien été remerciés par les dirigeants de Skydance. Toujours selon Fritz, les deux hommes auraient été mis au courant de la situation tout juste quelques jours avant l'annonce officielle.

Skydance et la confiance, ça fait deux

Si, dans les faits, il n'y a rien de choquant à ce que Gunn et Safran n'aient été mis au courant de la situation que peu de temps avant l'officialisation de la chose, il y a un facteur qui est déjà un peu plus dérangeant : Jeremy Latcham. En effet, puisque Gunn et Safran n'ont été mis au courant qu'à la toute fin mais que Latcham a immédiatement été annoncé comme étant le nouveau président des studios DC, cela sous-entend qu'il y avait eu des discussions, des négociations au préalable. D'ailleurs, Fritz le dit lui-même, Jeremy Latcham était au courant depuis un "bon moment". Ajoutez à cela le fait qu'il est tout-à-fait possible que Latcham n'ait pas été le premier choix de Skydance et vous avez une certitude qui se dessine : Skydance qui a effectué des démarches pour remplacer Gunn et Safran, cela ne date pas d'hier. Là où cela devient plus dérangeant, c'est qu'ils avaient assuré aux deux hommes qu'il n'y avait "aucun problème" et qu'ils pouvaient "continuer leur taff sans rien changer". Vu de la sorte, il est difficile de qualifier la politique de Skydance par un mot autre que "détestable".

La suite du DCU ou le fameux plan sur dix ans qui est révélé

Toujours selon Fritz, Gunn et Safran avaient bien un plan sur dix ans. Ainsi, l'idée était d'introduire Wonder Woman dès Man of Tomorrow (ce qui nous rappelle le cas Adria Arjona) et, dans l'idéal, d'introduire Batman via un film The Brave and The Bold en 2029. Dans le même ordre d'idée, des suites à Superman étaient envisagées, le tout devant, toujours dans l'idéal, mener vers un film Justice League soit en 2029 soit en 2031.

A présent, il y a une question qui se pose. Est-ce que Latcham va poursuivre avec le fameux plan de Gunn et Safran ou va-t-il partir sur autre chose ? Et vous, que préférez-vous ?

Adrien L.

Adrien L.

Attiré par le monde des comics depuis toujours, gros consommateur et lecteur depuis une vingtaine d'années maintenant. Cherche à transmettre sa passion par tous les moyens !

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Commentaires

  • mmat1986 10/11/2026 18:11
    le coup du plan de 10 ans balancé depuis hier me fait bien rire! Gunn a eu 50 000 occasions d'être clair sur ce qu'il allait arriver avec le DCU, il na cessé de dire au gens "ceci est en pause, ceci est en discussion, ceci n'est plus en développement" il n'a jamais été clair sur rien! le coup de batman est plus que douteux vu qu'actuellement m^me Muschetti déclarait ne pas savoir trop quoi! il a fait un podcast la semaine passée: rien de ce qu'il n'a dit dans son podcast n'avait de sens de cohérence ou amenait le moindre sentiment de maitrise ou de sécurité. sans parler de ses dernières déclaration disant "le dcu n'a pas besoin de connexions entre ces divers films..." etc etc etc.... maintenant il est viré ça t'invente des connections et des plans.... je le dis depuis le départ ce gars est un clown et un vendeur de tapis! aucune de ses déclarations n'étaient vraies, aucune! on a encore eu la preuve avec "Lanterns" en promo vidéo ça allait amené la direction du DCU vers la grande menaces etc, dans les fait ils ont buté Hal Jordan comme un trou du cul....et la série ne servait absolument à rien au final... faut arrêter de se foutre de la gueule du monde! le seule plan était de bourrer le mou des gens et ça leur à pété à la tronche!
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