Le nouveau président de DC Studios prend la parole

Le roi est mort, vive le roi.

A moins d'avoir dormi 24 heures, vous savez forcément qu'il y a eu un sacré changement du côté des Studios DC puisque Skydance, le propriétaire de DC Studios, a foutu à la porte James Gunn et Peter Safran, les co-présidents desdits studios. Dans la foulée, le remplaçant a été dévoilé en la personne de Jeremy Latcham.

Qui est Jeremy Latcham ?

On ne sait pas grand-chose du nouveau Président et Directeur créatif de DC Studios. Une petite recherche sur MDCU nous permet d'ailleurs de vous dire qu'en 18 ans d'existence, pas une fois son nom n'a été utilisé dans le titre ou le sous-titre d'une news. Pourtant, son nom n'est pas étranger de l'univers des comics puisqu'il était producteur associé pour Iron Man, co-producteur d'Iron Man 2 et producteur exécutif pour Avengers, Guardians of the Galaxy, Avengers: Age of Ultron et Spider-Man Homecoming.

Quel est son état d'esprit ?

Suite à l'annonce de son arrivée au sein des studios DC, Latcham a rapidement pris la parole. Au-delà des remerciements d'usage, il semble bien comprendre l'ampleur de la tâche qui l'attend. Voici ce qu'il a déclaré :

Le panthéon des personnages de DC compte parmi les plus emblématiques de la culture populaire américaine. J'ai eu le privilège de contribuer à porter sur grand écran certaines des histoires de super-héros les plus célèbres ; je suis donc ravi et honoré de pouvoir désormais guider DC Studios vers sa prochaine ère. Avoir la responsabilité de transposer à l'écran cette incroyable galerie de personnages — tout en enthousiasmant les fans de longue date et en faisant découvrir ces récits intemporels à la nouvelle génération — est une mission majeure que je ne prends pas à la légère. Je suis reconnaissant envers Dana et Josh pour la confiance qu'ils m'accordent. J'ai hâte de travailler sans relâche, aux côtés de cinéastes, de créateurs de bandes dessinées, d'artistes et de narrateurs en tous genres — dans les domaines du cinéma, de la télévision et de l'animation — afin de bâtir un projet ambitieux, tant pour les fans de toujours que pour ceux qui découvrent l'univers DC.

Qu'attendez-vous de Jeremy Latcham ?