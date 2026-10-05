[Review] Le quatrième père tome 1

Edité par Astrolabe

La review du jour est un titre proposé par Astrolabe. Il s'agit de Le quatrième père tome 1, écrit et dessiné par Matteo Scalera. Il est sorti le 2 octobre pour 23€.

Elevés par leur mère, Danny et Sophie ne pouvaient pas être plus opposés. Quand l'une est devenue une femme pompier respectée par ses pairs, l'autre enchaîne les petits boulots et peine à incarner une quelconque stabilité auprès de sa fille Tammy. Liés dans une relation compliquée, Sophie et Danny pourraient néanmoins trouver un équilibre à la faveur du retour tout sauf providentiel de Frank, leur père déserteur et ancien super-héros, désormais traqué...

Dites-moi que vous n'avez pas dit "va te faire foutre" à un gamin de cinq ans. Dites-moi que vous avez dit "Bienvenue chez Froggy" et que tout ça n'est qu'un malentendu.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, il serait de bon ton de parler un petit peu d'Astrolabe. Pour ceux qui auraient manqué notre news du mois dernier, il s'agit d'un nouvel éditeur BD qui nous proposera des réalisations internationales mais également francophone avec des noms tels que Sean MURPHY, Matteo SCALERA, Ram V, Mattson TOMLIN, James TYNION IV, Frederik PEETERS, Serge LEHMAN, Sylvain REPOS ou encore Kid TOUSSAINT pour ne citer qu'eux. Il y a peu, nous vous avions parlé du tome 1 de Poupre-Sang. Aujourd'hui, nous passons au premier tome de la collection Metropolis. Un ouvrage qui nous intéresse d'autant plus donc puisque comme les amoureux de Superman l'auront déjà deviné, il s'agit de la collection dans lequel nous trouverons ce qui ressemble le plus à du super-héros. Je vous remets le descriptif ci-dessous :

Metropolis est le berceau où naissent, vivent, meurent les héros urbains, et leurs rêves. Lieu de rencontres, d'échanges, de frictions jusqu'à la confrontation, les albums de cette collection sont le théâtre des aventures, souvent musclées, de personnages trop grands pour cette réalité.

Le quatrième père propose une approche assez singulière des super-héros. Le plus souvent, nous suivons des super-héros en y ajoutant des problèmes familiaux. Ici, c'est l'inverse. Tu as d'abord les problèmes familiaux (on peut même dire que l'on tape dans le drame familial) et après seulement tu y greffes du super-héros. Et même là, c'est avec parcimonie. ll n'y a pas des super-héros en activité mais UN super-héros qui fait profil bas depuis quarante ans. Et même lorsqu'il revient, c'est immédiatement pour le mettre en position de faiblesse face à trois assaillants dans la rue. En ce sens, on retrouve tout de suite les caractéristiques de la collection Metropolis de l'éditeur avec, en tête, cette idée d'héros urbain. Une approche singulière qui fait que le titre peut être apprécié même par ceux qui ont du mal avec les super-héros.

Non, vous suivez Danny avant toute chose, un paumé détestable la plupart du temps et qui cherche (en tout cas, on ose le croire) sa place dans notre société tout en essayant d'y conserver une d'honneur dans le coeur de sa fille. Nous découvrirons également sa soeur Sophie, pompière volontaire et respectée et avec elle, le monde qui sépare les deux personnages. C'est bien écrit, réaliste et le rythme est maîtrisé. Il n'y a pas des tonnes de retournements de situation mais ils sont bien placés et efficaces. Le reste du temps, on se laisse porter, tout simplement. Et cela fonctionne très bien comme ça.

Super-héros oblige, il y a quelques scènes d'action mais elles sont loin d'avoir une place dominante dans l'ouvrage. Par contre, autant elles sont peu nombreuses, autant elles sont savoureuses. Le premier affrontement donne le ton tandis que les autres ont une dimension "on fait avec les moyens du bord" qui est assez appréciable. Mention spéciale à la manière dont le véhicule des personnages principaux est arrêté par les malfrats ainsi qu'aux flashbacks qui parviennent à dire beaucoup de choses sur les personnages en peu de dialogues.

Le gamin était insolent et je l'ai remis à sa place. Son père me remerciera plus tard, croyez-moi.

Pour ce qui est de la partie graphique, il est difficile de trouver des choses à redire. Les traits sont fins, précis et dégagent tout de même une certaine force notamment grâce à la mise en scène qui est plutôt bien pensée et le découpage qui est particulièrement efficace. Pour ce qui est de la colorisation, elle est également de qualité et en même temps, elle mérite débat dans un sens. Après tout, il arrive à plusieurs reprises, que le personnage ait des couleurs un peu trop similaires que celles du décors. Et puisque les traits sont extrêmement fins, il n'est pas toujours facile de dissocier les deux éléments lorsque l'on a des couleurs aussi ternes. Certains trouveront peut-être que cela apporte un petit plus notamment au niveau de l'ambiance mais on ne peut nier que, parfois, cela noie surtout le personnage dans la case.

Quant à ceux qui, comme moi, ce sont dit durant la lecture "tiens, c'est fou ce que ses traits ressemblent à ceux de Sean Murphy sur certaines cases", sachez que c'est sans doute ce qu'ont également pensé certaines personnes de chez DC Comics lorsqu'ils ont demandé à l'italien de prendre la suite de Murphy sur l'univers de The White Knight. Donc non, nous ne sommes pas fous. Nous avons juste la mémoire qui flanche de temps à autre.

En bonus vous trouverez une postface, une étude de personnages, et une partie "recherches de cadrages".

Si vous désirez vous procurer Le quatrième père tome 1 et soutenir MDCU par la même occasion, n'hésitez pas à passer par ce lien.