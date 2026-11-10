Blumhouse Atomic adaptera Exquisite Corpses James Tynion IV

Le plan se déroule sans accroc

C'est la suite logique des évènements. Pour rappel, en février 2024, James Tynion IV avait annoncé le lancement de sa société de production multimédia. Appelée Tiny Onion, ses domaines sont l'édition, le cinéma, la télévision et l'animation. Et dans la liste des missions de la société, nous avions l'adaptation des comics de James Tynion IV. C'est sur ce dernier point que nous avançons aujourd'hui puisqu'il a été annoncé que Blumhouse Atomic adaptera plusieurs comics de James Tynion IV à commencer par Exquisite Corpses. La société, qui est la fusion de Blumhouse Productions et Atomic Monster, va donc travailler de concert avec Tiny Onion mais également Lyrical Meda pour réaliser deux projets : un film live mais également un animé.

Pour rappel, Exquisite Corpses, c'est l'histoire des 13 familles les plus riches d'Amérique du Nord qui se partagent le contrôle du pays à l'insu de tous. Tous les 5 ans, le soir d'Halloween, elles se réunissent, désignent une petite bourgade américaine, recrutent 12 tueurs à tendance psychopathe, et organisent un grand tournoi au terme duquel sera désignée la nouvelle famille dominante. Bienvenue dans l'arène d'Oak Valley où débute la nouvelle édition de ce jeu de massacre hors norme baptisé EXQUISITE CORPSES !

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