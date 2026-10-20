L'acteur John Rhys-Davies se met au comics

Après Keanu Reeves

Vous connaissez l'acteur John Rhys-Davies pour ses rôles de Gimli dans Le Seigneur des Anneaux, Sallah dans les films Indiana Jones ou encore le professeur Arturo dans la série TV Sliders. Eh bien, le monsieur se la joue Keanu Reeves, puisque, comme ce dernier avec BRZRKR, il va se lancer dans le comics. En effet, il co-écrit JRD: The Lost Legion et prête ses traits au personnage principal du roman graphique. Il est aidé à l'écriture par Neil Gibson, le fondateur de l'éditeur Twisted Comics, connu pour ses adaptations en romans graphiques de Black Mirror. JRD: The Lost Legion est dessiné par le dessinateur sri-lankais Atula Siriwardane, avec des couleurs de l'artiste italienne Agnese Pozza et un lettrage de Rob Jones. La BD est précommandable, avec quelques bonus, comme pour un financement participatif. Le projet fait malheureusement très amateur, mais vous trouverez le synopsis et un aperçu ci-dessous.

Après avoir subi un traumatisme crânien, l'acteur John Rhys-Davies commence à basculer entre le présent et la Rome antique. Il doit affronter une question impossible : perd-il la raison, ou une mystérieuse figure manipule-t-elle le tissu même de sa réalité ?