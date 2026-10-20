  1. Accueil
  2. Indés
  3. Divers Indépendants
  4. L'acteur John Rhys-Davies se met au comics
Divers Indépendants

L'acteur John Rhys-Davies se met au comics

Par Adrien L. Source: Bleeding Cool 20/10/2026 15:46 0
Après Keanu Reeves

Vous connaissez l'acteur John Rhys-Davies pour ses rôles de Gimli dans Le Seigneur des Anneaux, Sallah dans les films Indiana Jones ou encore le professeur Arturo dans la série TV Sliders. Eh bien, le monsieur se la joue Keanu Reeves, puisque, comme ce dernier avec BRZRKR, il va se lancer dans le comics. En effet, il co-écrit JRD: The Lost Legion et prête ses traits au personnage principal du roman graphique. Il est aidé à l'écriture par Neil Gibson, le fondateur de l'éditeur Twisted Comics, connu pour ses adaptations en romans graphiques de Black Mirror. JRD: The Lost Legion est dessiné par le dessinateur sri-lankais Atula Siriwardane, avec des couleurs de l'artiste italienne Agnese Pozza et un lettrage de Rob Jones. La BD est précommandable, avec quelques bonus, comme pour un financement participatif. Le projet fait malheureusement très amateur, mais vous trouverez le synopsis et un aperçu ci-dessous.

Après avoir subi un traumatisme crânien, l'acteur John Rhys-Davies commence à basculer entre le présent et la Rome antique. Il doit affronter une question impossible : perd-il la raison, ou une mystérieuse figure manipule-t-elle le tissu même de sa réalité ?

Adrien L.

Attiré par le monde des comics depuis toujours, gros consommateur et lecteur depuis une vingtaine d'années maintenant. Cherche à transmettre sa passion par tous les moyens !

Me Suivre:

A lire aussi

Commentaires

Laisser un commentaire

La rédac vous recommande

RetroComics

RetroComics : Les Tortues Ninjas chez Image Comics

Feb 06, 2017

Derniers commentaires

Dernières reviews

Nous soutenir

Soutenez MDCU sur Tipeee

Partenaire

BdFugue
Copyright © 2008 - 26 | V8.0