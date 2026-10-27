Mad Cave annonce Secret Agent X9, un polar signé Dan DiDio et Tom Derenick

Secret Agent X-9 s’impose comme le polar en bande dessinée de l’année !

Au mois de janvier, une nouvelle série va pointer le bout de son nez du côté de Mad Cave. Il s'agit de Secret Agent X9, un polar qui a pour vocation de réinventer l'espion originel. La cover sera signée Mike Perkins.

Voici le synopsis :

Dan DiDio et Tom Derenick réinventent l’espion originel ! En 1934, Dashiell Hammett et Alex Raymond créaient Secret X-9, mettant en scène un agent sans nom au service d’une mystérieuse organisation occulte. Cette bande dessinée, qui a défini les codes du genre, a été publiée pendant plus de 60 ans. Aujourd’hui, une nouvelle équipe de légende s’associe pour propulser l’agent secret Phil Corrigan dans notre époque ! Lorsqu’une tentative d’assassinat ratée contraint Phil Corrigan — un super-espion à la retraite — à replonger dans l’ombre, il se voit forcé de nouer une alliance délicate avec un agent plus jeune. Ensemble, ils traquent « Pendulum », un réseau clandestin qui manipule les deux extrêmes de l’échiquier politique pour maintenir le monde dans un chaos permanent. Entre anciens ennemis et nouveaux alliés, décors inattendus et action explosive, Secret Agent X-9 s’impose comme le « polar » en bande dessinée de l’année !

Et voici les covers :

Secret Agent X9 #1 sortira le 27 janvier 2027 pour 4.99$.

En manque de lectures ? Voici quelques conseils :