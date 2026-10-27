Ignition Press annonce We cannot remain par Cullen Bunn et Marika Cresta

À chaque étage rôdent des spectres !

C'est à travers ses sollicitations qu'Ignition Press a annoncé la chose. Au mois de janvier, l'éditeur proposera une nouvelle série signée Cullen Bunn et Marika Cresta. Il s'agit de We cannot remain, une histoire faite de cruauté et de tragédie. Aux covers, nous aurons une fois encore Marika Cresta mais également Joëlle Jones, Andrew K Currey et John J Pearson.

Voici le synopsis :

« Offrez un abri au pauvre errant… » mais sans jamais préciser de quel type d’abri il s’agit…

Lorsque les promoteurs impitoyables d’une « méga-église » déplacent, par une ironie cruelle, une population sans-abri pour lui construire un refuge, les personnes ainsi chassées trouvent refuge dans un bâtiment abandonné. Elles ignorent alors que ce qui se tapit à l’intérieur pourrait bien être plus terrifiant que ce qu’elles fuient à l’extérieur. L’histoire complète du lieu est inscrite dans ses murs — une histoire faite de cruauté et de tragédie. À chaque étage rôdent des spectres, chacun animé par des désirs qui les retiennent encore dans ce monde. Ils forceront ceux qui cherchaient la sécurité à affronter leurs pires angoisses. Une rédemption est-elle possible pour ces âmes perdues, ou ne feront-elles qu’ajouter de nouveaux fantômes à ceux qui hantent déjà ces couloirs maudits ?

L’équipe à l’origine de la série acclamée Deluge — le scénariste Cullen Bunn, l’illustratrice Marika Cresta et la coloriste Ronda Pattison — se reforme pour We Cannot Remain, une mini-série d’horreur en cinq chapitres, aussi envoûtante qu’effrayante, consacrée aux êtres perdus et aux menaces qui les traquent. Une lecture idéale pour les fans de Bone Orchard: Tenement, de Jeff Lemire et Andrea Sorrentino ! Chaque numéro proposera une couverture variante signée Joëlle Jones, créatrice de Lady Killer.

Et voici les covers :

Pour rappel, de nombreux débuts de série sont abordés à travers notre rubrique Les numéros#1 de la VO :