Mad Cave annonce le comics d'horreur The Heir

Par Amber Benson (une actrice de Buffy), Christopher Golden & Gavin Fullerton

Si vous êtes amateur de la série TV Buffy contre les vampires, vous connaissez l'actrice Amber Benson qui y joue le rôle de Tara Maclay. Depuis, elle est devenu scénariste, notamment en écrivant des histoires du buffyverse avec Christopher Golden, un romancier collaborateur de Mike Mignola entre autres. Bref, le duo se reforme, mais cette fois pour une création originale intitulée The Heir. Il s'agira d'une mini-série d'horreur folklorique irlandais en 5 numéros, éditée par Mad Cave. Le dessin sera assuré par l'irlandais Gavin Fullerton. The Heir #1 sortira le 13 janvier 2027, avec des couvertures de Jamie McKelvie, Mike Mignola, Rebekah Isaacs et Chuma Hill.

L'histoire suit Dani lors de son premier voyage en Irlande avec son fiancé, Conor. Ce qui devait être l'annonce de leurs fiançailles se transforme en funérailles du grand-père de ce dernier. Dani se trouve entraînée dans les secrets de famille, une histoire d'enlèvements d'enfants et des éléments du folklore irlandais. L'intrigue implique meurtres, malédictions et une course pour sauver quelqu'un qu'elle aime. Amber Benson et Christopher Golden ont décrit le ton comme s'inspirant du thriller psychologique des années 1970, comme Rosemary's Baby et The Wicker Man, avec des malédictions familiales, des sacrifices et des créatures dans les bois.