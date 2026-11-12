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Une série Batman dessinée par Olivier Coipel en février

Par Source: Bleeding Cool 1
Une série Batman dessinée par Olivier Coipel en février
Une aventure de Batman et... Batman

L'année dernière, le site Bleeding Cool évoquait un comics Batman dessiné par Olivier Coipel. Nous en savons désormais plus sur ce projet. Il s'agira d'une mini-série en 5 numéros intitulée Batman: Reign of Assassins. Elle permettra de réunir deux Batmen : Bruce Wayne et Jace Fox, le fils de Lucius. Enfin, le scénariste sera John Ridley. Les deux artistes se retrouvent donc, après I am Batman.

Lorsque de mystérieuses forces issues du passé de Jace convergent vers son présent, celui-ci se tourne vers Katana et vers le Chevalier Noir de Gotham City pour obtenir de l'aide. La mission entraîne les deux Batmen dans une aventure aux quatre coins du globe, qui les obligera à trouver un terrain d'entente face à une nouvelle menace dangereuse. Elle prolonge les aventures de Jace Fox, qui a endossé le costume de Batman et s'est imposé comme le Chevalier Noir de New York dans I Am Batman.

Batman: Reign of Assassins #1 fera 32 pages, et sortira le 17 février 2027 avec des couvertures de Coipel, Dan Mora, Kyuyong Eom et Travis Charest. Premier aperçu ci-dessous.

Adrien L.

Adrien L.

Attiré par le monde des comics depuis toujours, gros consommateur et lecteur depuis une vingtaine d'années maintenant. Cherche à transmettre sa passion par tous les moyens !

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Commentaires

  • tom rivers 12/11/2026 18:11
    on est d'accord que c'est la suite de i am batman que urban n'a pas proposé en vf ?
    Répondre

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